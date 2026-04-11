Cái mũi kinh dị của sinh vật 'ngoài hành tinh' chui lên từ lòng đất

Giữa những vùng đất ẩm ướt ở Bắc Mỹ, có một sinh vật nhỏ bé với chiếc mũi kỳ lạ trông như đến từ một thế giới khác.

Chuột chũi mũi sao (Condylura cristata) là một trong những loài động vật kỳ dị và đặc biệt nhất trong thế giới thú có vú. Sinh sống chủ yếu ở các vùng đầm lầy, đất ẩm và ven suối tại Bắc Mỹ, loài này nổi bật với chiếc mũi có cấu trúc như một “ngôi sao” gồm 22 xúc tu nhỏ màu hồng xòe ra xung quanh. Đây không phải là đặc điểm trang trí, mà là một trong những cơ quan cảm giác tinh vi nhất trong tự nhiên.

Ảnh: nhm.ac.

Chiếc “mũi sao” của Condylura cristata chứa hàng chục nghìn thụ thể xúc giác siêu nhạy, gọi là cơ quan Eimer. Nhờ đó, loài chuột chũi này có thể phát hiện và xác định con mồi chỉ trong vài phần nghìn giây – khiến nó trở thành một trong những loài động vật có tốc độ nhận diện thức ăn nhanh nhất từng được ghi nhận. Trong môi trường tối tăm dưới lòng đất, nơi thị giác gần như vô dụng, chiếc mũi này chính là “đôi mắt” thực sự của nó.

Ảnh: Carnegie Museum of Natural History.

Không chỉ đào hang giỏi, chuột chũi mũi sao còn là một tay bơi cừ khôi. Nó có thể lặn dưới nước để săn mồi, sử dụng xúc tu để cảm nhận chuyển động và thậm chí “ngửi” dưới nước bằng cách thổi ra và hít lại các bong bóng khí – một hành vi hiếm thấy ở động vật có vú. Thức ăn của nó bao gồm côn trùng, giun đất và các sinh vật nhỏ sống trong nước hoặc đất ẩm.

Ảnh: Animalia.

Về ngoại hình, Condylura cristata có thân hình nhỏ, lông dày và mượt giúp chống nước, cùng với các chi trước khỏe để đào đất. Dù trông có phần “kỳ quái” trong mắt con người, mỗi đặc điểm trên cơ thể nó đều là kết quả của quá trình tiến hóa nhằm thích nghi hoàn hảo với môi trường sống đặc thù.

Một điều thú vị là dù có vẻ ngoài khác thường, chuột chũi mũi sao lại đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái. Bằng cách đào hang và săn mồi, nó giúp kiểm soát quần thể côn trùng và cải thiện cấu trúc đất, góp phần duy trì sự cân bằng sinh thái trong các vùng đất ngập nước.

Condylura cristata là minh chứng sống động cho sự sáng tạo không giới hạn của tự nhiên. Trong bóng tối của lòng đất và làn nước đục, nơi con người khó có thể hình dung, loài vật nhỏ bé này đã phát triển một “công nghệ sinh học” vượt xa tưởng tượng. Nó nhắc nhở rằng vẻ đẹp của tự nhiên không phải lúc nào cũng nằm ở sự quen thuộc, mà đôi khi ẩn trong những hình dạng kỳ lạ nhất.