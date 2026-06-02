Hộp sọ trẻ em 4.000 năm tuổi tìm thấy ở Uzbekistan hé lộ sự thật bất ngờ

Một hộp sọ trẻ em 4.000 tuổi được tìm thấy ở Uzbekistan có dấu hiệu của phẫu thuật khoan sọ. Đây là bằng chứng lâu đời nhất về phẫu thuật ở Trung Á.

Tâm Anh (TH)

Hộp sọ 4.000 năm tuổi của một đứa trẻ sống vào thời Đồ đồng được chôn cất ở vùng đất ngày nay là Uzbekistan có những dấu vết từng trải qua cuộc phẫu thuật não, còn gọi là khoan sọ. Các nhà nghiên cứu cho biết đây là bằng chứng lâu đời nhất được ghi nhận về phẫu thuật ở Trung Á và là một trong những trường hợp lâu đời nhất về phẫu thuật ở châu Á.

Hài cốt của đứa trẻ, qua đời khi khoảng 5 tuổi, được khai quật vào tháng 4 vừa qua. Đứa trẻ được chôn cất trong cùng ngôi mộ với một em bé khác tử vong khi khoảng 3 tuổi.

Theo các nhà nghiên cứu, hộp sọ thuộc về đứa trẻ 5 tuổi có "dấu hiệu rõ ràng của phẫu thuật mở hộp sọ" bằng công cụ đá hoặc xương. Phẫu thuật mở hộp sọ thường được thực hiện trong thời cổ đại, có lẽ nhằm mục đích điều trị các bệnh như động kinh, đau nửa đầu hoặc các vấn đề về hành vi. Tuy nhiên, họ lưu ý rằng, "ranh giới giữa y học và nghi lễ" vào thời đó ít được xác định rõ ràng hơn so với hiện nay.

Hài cốt của đứa trẻ 5 tuổi được chôn cất trong cùng ngôi mộ với em bé 3 tuổi. Ảnh: Italian Archaeological Mission in Uzbekistan.

Nhóm nghiên cứu đến từ Italy và Uzbekistan đã có khám phá trên ở vùng phía Bắc Bactria, gần biên giới với Afghanistan.

Cuộc khai quật tập trung vào địa điểm khu định cư thời tiền sử Djarkutan. Các nhà nghiên cứu đã xác định niên đại của ngôi mộ vào cuối thiên niên kỷ thứ ba trước Công nguyên. Vào thời điểm đó, Djarkutan là một trung tâm đô thị của nền văn minh Oxus - nền văn hóa thời Đồ đồng sớm thống trị ở Trung Á từ khoảng năm 2500 trước Công nguyên đến năm 1500 trước Công nguyên. Các chuyên gia đang tiếp tục cuộc khai quật tại địa điểm này để khám phá những điều chưa biết về nền văn minh Oxus.

Các nhà khảo cổ đôi khi gọi địa điểm lưu giữ tàn tích của nền văn minh Oxus là Khu phức hợp khảo cổ Bactria-Margiana hay BMAC. Nền văn minh này tập trung dọc theo các con sông và ốc đảo trong khu vực, nổi tiếng với nền kinh tế nông nghiệp tiên tiến và nền văn hóa phong phú. Sự sụp đổ của nền văn minh Oxus được cho là do những thay đổi khí hậu khiến các con sông quan trọng bị khô cạn.

Theo các nhà nghiên cứu, mặc dù bằng chứng về các ca phẫu thuật hộp sọ thời cổ đại khá phổ biến ở một số nơi nhưng việc ca phẫu thuật này được thực hiện trên một đứa trẻ nhỏ tuổi khá hiếm với nhiều bí ẩn. Nhiều câu hỏi đang đợi các chuyên gia tìm ra câu trả lời như những người nào trong cộng đồng đã thực hiện ca phẫu thuật cho đứa trẻ? Kiến thức giải phẫu và phẫu thuật nào cần thiết cho ca phẫu thuật như thế này? Tại sao lại phẫu thuật não cho một đứa trẻ 5 tuổi?. Họ hy vọng sẽ tìm thấy những câu trả lời cho các câu này trong các cuộc khai quật, khảo sát và nghiên cứu trong những tháng tới.

Bí ẩn nơi chôn cất 2.500 năm tuổi chứa gần 90 bộ hài cốt trẻ em

Khi khai quật tại thành phố cổ Azekah của Israel, các nhà khảo cổ đã phát hiện địa điểm chôn cất tập thể khoảng 2.500 tuổi chứa hài cốt của khoảng 89 trẻ em.

Trong quá trình khai quật tại thành phố cổ Azekah của Israel, các nhà khảo cổ đã phát hiện ngôi mộ tập thể khoảng 2.500 tuổi chứa hài cốt của 89 trẻ em.

Các nhà khảo cổ phát hiện ra một bể chứa nước cổ xưa từng được nhiều nền văn minh sử dụng trong nhiều thế kỷ trong quá trình khai quật tại thành phố cổ Azekah của Israel. Tại đây, họ có khám phá bất ngờ và rùng rợn. Đó là hàng chục bộ hài cốt của trẻ sơ sinh và trẻ em được chôn cất cùng địa điểm vào khoảng 2.500 năm trước.

Phát hiện hài cốt hai chị em gái và trẻ sơ sinh lộ nghi lễ rùng rợn

Hai chị em gái và một đứa trẻ sơ sinh cùng con chó của họ có thể đã bị hiến tế trong một mỏ đá lửa thời Đồ Đá Mới cách đây hơn 6.000 năm.

Rừng Krumlov, phía nam Moravia, Cộng hòa Séc nổi tiếng từ thế kỷ 19 với trữ lượng mỏ đá lửa dồi dào. Ảnh: @ J.Vondra.
Một nhóm các nhà nghiên cứu người Séc đã phát hiện ra hài cốt của hai người phụ nữ, bộ hài cốt một đứa trẻ sơ sinh nằm trên ngực, kèm theo hài cốt của một con chó nhỏ. Ảnh: @ J.Vondra.
Phát hoảng thấy hộp sọ chim sẻ trong miệng hài cốt trẻ em

Tiến hành khai quật một hang động cổ xưa, các chuyên gia khảo cổ phát hiện trẻ em được chôn cất có hộp sọ chim trong miệng.

Khi tiến hành khai quật hang động Tunel Wielki, tại Cao nguyên Kraków-Częstochowa (còn được gọi là Cao nguyên kỷ Jura) gần làng Ojców của Ba Lan, các chuyên gia đến từ Viện Khảo cổ học của Đại học Jagiellonian ở Krakow đã phát hiện ra một sự thật rùng mình. Ảnh: @ Dolina Sąspowska w pradziejach.
Trong hang động Tunel Wielki, họ đã khai quật được ngôi mộ trẻ em, cụ thể là một bé gái 10 đến 12 tuổi. Ảnh: @Miron Bogacki.
