Tận mục màn trình diễn pháo hoa không gian

Được xem như một màn trình diễn pháo hoa không gian, Kính viễn vọng Hubble ghi lại "cột phun" sáng nhất trong vũ trụ.

Thiên Đăng - (Theo Ithome)

NASA đã đăng một bài viết trên blog cho biết, Kính viễn vọng không gian Hubble đã quan sát và ghi lại được một cảnh tượng ngoạn mục sâu trong chòm sao Nhân Mã, cách Trái đất chúng ta khoảng 5.500 năm ánh sáng. Đó là khoảnh khắc một ngôi sao khổng lồ đang trong giai đoạn hình thành phóng ra một luồng khí tốc độ cao, đốt cháy tinh vân xung quanh.

Trong hình ảnh, một vệt sáng màu hồng và xanh lá cây rực rỡ cắt chéo trên nền vũ trụ tối. Vật thể được biết đến với tên gọi HH 80/81, nó trông giống như "pháo hoa" vũ trụ, thể hiện sự giải phóng năng lượng mạnh mẽ vào thời điểm một ngôi sao đang ra đời. Vệt sáng ở góc trên bên trái thuộc về HH 81, trong khi vệt sáng ở phía dưới thuộc về HH 80.

Những luồng khí ion hóa phun trào từ một ngôi sao mới sinh, xẹt ngang vũ trụ tạo nên một cảnh tượng ngoạn mục. Ảnh: @NASA.

Nói một cách đơn giản, các vật thể như HH 80/81 này là bụi khí năng lượng cao được phóng ra từ một ngôi sao non trẻ trong quá trình "ợ hơi". Khi một ngôi sao mới sinh phóng ra một luồng khí tốc độ cao va chạm với đám mây khí xung quanh đang đứng yên hoặc chuyển động chậm, nó tạo ra sóng xung kích và phát ra ánh sáng, hình thành nên thiên thể tuyệt đẹp này.

Những sóng xung kích này làm nóng khí xung quanh, ion hóa nó và khiến nó phát ra ánh sáng rực rỡ mà chúng ta thấy trong ảnh của Hubble. Đáng chú ý, HH 80/81 hiện là vật thể sáng nhất được cộng đồng thiên văn học biết đến.

Dữ liệu còn cho thấy, luồng khí thoát ra trải dài một khoảng cách đáng kinh ngạc hơn 32 năm ánh sáng, một quy mô chưa từng có trong các luồng khí thoát ra từ sao non.

Ấn tượng hơn nữa, các nhà thiên văn học đã đo được tốc độ của một số vùng trong luồng khí này vượt quá 1000 km/giây. Đây là vận tốc luồng khí thoát ra nhanh nhất từng được ghi nhận từ một vật thể sao trẻ trong dải sóng vô tuyến và ánh sáng nhìn thấy, và các sóng xung kích mạnh mẽ tạo ra đã trực tiếp làm nóng đám mây khí xung quanh, kích thích các nguyên tử phát ra ánh sáng chói lóa.

