Bất ngờ loài cây gắn với cổ tích Việt Nam lại có quê hương tận châu Mỹ

Không chỉ là loại cây ăn quả quen thuộc ở Việt Nam, vú sữa còn sở hữu những đặc điểm sinh học và lịch sử đầy bất ngờ.

Thanh Bình (tổng hợp)

Cây vú sữa (Chrysophyllum cainito) là một loài cây thường xanh thuộc họ Hồng xiêm (Sapotaceae), có nguồn gốc từ khu vực Trung Mỹ và vùng Caribe. Ngày nay, cây được trồng rộng rãi khắp các vùng nhiệt đới trên thế giới, đặc biệt tại Việt Nam, nơi vú sữa đã trở thành một phần quen thuộc của văn hóa miệt vườn Nam Bộ.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Tên khoa học Chrysophyllum cainito mang ý nghĩa khá thú vị. Từ “Chrysophyllum” trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là “lá vàng”, bởi mặt dưới lá của cây được phủ một lớp lông mịn màu vàng đồng óng ánh. Khi gió thổi làm những chiếc lá lật mặt, cả tán cây như lấp lánh dưới ánh nắng, tạo nên vẻ đẹp rất riêng. Đây cũng là một trong những dấu hiệu giúp người ta dễ dàng nhận biết cây vú sữa từ xa.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Điều nổi tiếng nhất ở vú sữa có lẽ nằm bên trong quả. Khi cắt ngang, phần hạt và các khoang chứa thịt quả tạo thành hình ngôi sao rất rõ nét. Chính vì đặc điểm này mà ở nhiều nước nói tiếng Anh, vú sữa được gọi là “Star Apple” – "táo ngôi sao". Lớp thịt quả mềm, mọng nước và có vị ngọt thanh đặc trưng khiến nó trở thành món trái cây được nhiều người yêu thích.

Một cây vú sữa trưởng thành có thể cao từ 10 đến 20m, tuổi thọ hàng chục năm. Hoa của cây nhỏ, màu trắng ngà hoặc tím nhạt và tỏa hương dịu nhẹ. Sau khi thụ phấn, quả phát triển trong vài tháng trước khi chuyển sang màu tím đậm hoặc xanh lục tùy giống. Ở Việt Nam, giống vú sữa nổi tiếng nhất là vú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim, từng được xuất khẩu sang nhiều thị trường quốc tế nhờ chất lượng cao và hương vị đặc biệt.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Bên cạnh giá trị thực phẩm, cây vú sữa còn có ý nghĩa văn hóa sâu sắc đối với người Việt. Hình ảnh cây vú sữa xuất hiện trong truyện cổ tích “Sự tích cây vú sữa”, một câu chuyện cảm động về tình mẫu tử đã được nhiều thế hệ trẻ em biết đến. Nhờ đó, cây không chỉ là nguồn trái ngọt mà còn trở thành biểu tượng của tình yêu thương gia đình.

Ngày nay, dù có rất nhiều loại trái cây mới xuất hiện trên thị trường, vú sữa vẫn giữ được vị trí riêng trong lòng nhiều người. Từ những khu vườn ven sông ở đồng bằng Nam Bộ đến các khu vườn nhiệt đới trên khắp thế giới, loài cây này tiếp tục kể câu chuyện về thiên nhiên, văn hóa và những điều kỳ diệu ẩn trong một quả ngọt tưởng chừng rất đỗi bình thường.

Kho tri thức

Cuộc truy tìm vi sinh vật sinh khí metan trên sao Hỏa

Với suy đoán những sinh vật duy nhất có khả năng sống sót trên sao Hỏa sẽ là vi khuẩn sinh khí metan, các nhà nghiên cứu đã bắt đầu cuộc truy tìm.

Nghiên cứu gần đây cho thấy, nơi tốt nhất để tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh trên sao Hỏa có thể không phải trên bề mặt, mà là sâu bên trong lớp vỏ.

Tàu thám hiểm Curiosity của NASA, được phóng vào năm 2011, đã đo được lượng khí metan rất nhỏ trong khí quyển sao Hỏa. Lượng khí metan này biến mất sau vài tháng, rồi lại xuất hiện trở lại. Phát hiện mới này đã khơi dậy sự tò mò của con người trong việc tìm kiếm lời giải thích rõ ràng cho sự biến đổi theo mùa của nồng độ khí metan trên sao Hỏa và khả năng tồn tại sự sống trên hành tinh này.

Kho tri thức

Tạo ngân hàng sinh học bảo tồn động vật trên Mặt Trăng

Liệu Mặt trăng có thể cứu các loài động vật đang có nguy cơ tuyệt chủng trên Trái đất?

Theo nghiên cứu mới nhất, có thể có tới 8 triệu loài sinh vật trên Trái đất, trong đó hơn 1 triệu loài đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Điều đáng lo ngại hơn nữa là nhiều loài có thể đã biến mất trước khi chúng được phát hiện. Do đó, một số nhà khoa học đã đề xuất sử dụng môi trường lạnh giá tự nhiên của Mặt trăng và công nghệ bảo quản lạnh để thiết lập một ngân hàng sinh học, đưa các sinh vật vào trạng thái tương tự như " ngủ đông " để duy trì đa dạng sinh học của Trái đất.

Một nhóm nghiên cứu do Mary Hagedorn thuộc Viện Sinh học Bảo tồn và Vườn thú Quốc gia Smithsonian dẫn đầu đã đề xuất một khái niệm mới để khám phá tính khả thi và những thách thức của việc thiết lập một ngân hàng sinh học trên Mặt Trăng. Điều này liên quan đến việc bảo quản lạnh các mẫu da từ các loài có nguy cơ tuyệt chủng trên khắp thế giới, đặc biệt là các tế bào nguyên bào sợi - những tế bào dạng sợi kết nối với các mô hoặc cơ quan khác. Quá trình này bao gồm việc tạo ra trạng thái ngủ đông trong môi trường Mặt Trăng và sau đó bảo quản lạnh các mẫu tế bào.

Kho tri thức

Máu người chứa “di sản sống” của tổ tiên cổ đại cách đây 700 triệu năm

Theo nghiên cứu mới, máu người ngày nay tồn tại những “dấu vết sống” có nguồn gốc từ các sinh vật đơn bào xuất hiện trên Trái đất khoảng 700 triệu năm trước.

Một nhóm nghiên cứu quốc tế do Đại học Kyoto ở Nhật Bản dẫn đầu đã truy tìm lịch sử tiến hóa của tế bào máu trong cơ thể người từ khoảng 700 triệu năm trước. Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences, họ cho biết, tế bào máu không được tạo ra từ con số 0 sau sự xuất hiện của sự sống đa bào.

Cụ thể, thông qua phương pháp phân tích mới nhằm so sánh mô hình biểu hiện gene giữa nhiều loại tế bào và nhiều loài động vật khác nhau, nhóm nghiên cứu đã xây dựng được “cây phả hệ tiến hóa” của các dòng tế bào máu, qua đó tái hiện cách chúng hình thành và phân nhánh trong suốt lịch sử tiến hóa của động vật.

