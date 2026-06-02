Bất ngờ loài cây gắn với cổ tích Việt Nam lại có quê hương tận châu Mỹ

Không chỉ là loại cây ăn quả quen thuộc ở Việt Nam, vú sữa còn sở hữu những đặc điểm sinh học và lịch sử đầy bất ngờ.

Cây vú sữa (Chrysophyllum cainito) là một loài cây thường xanh thuộc họ Hồng xiêm (Sapotaceae), có nguồn gốc từ khu vực Trung Mỹ và vùng Caribe. Ngày nay, cây được trồng rộng rãi khắp các vùng nhiệt đới trên thế giới, đặc biệt tại Việt Nam, nơi vú sữa đã trở thành một phần quen thuộc của văn hóa miệt vườn Nam Bộ.

Tên khoa học Chrysophyllum cainito mang ý nghĩa khá thú vị. Từ “Chrysophyllum” trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là “lá vàng”, bởi mặt dưới lá của cây được phủ một lớp lông mịn màu vàng đồng óng ánh. Khi gió thổi làm những chiếc lá lật mặt, cả tán cây như lấp lánh dưới ánh nắng, tạo nên vẻ đẹp rất riêng. Đây cũng là một trong những dấu hiệu giúp người ta dễ dàng nhận biết cây vú sữa từ xa.

Điều nổi tiếng nhất ở vú sữa có lẽ nằm bên trong quả. Khi cắt ngang, phần hạt và các khoang chứa thịt quả tạo thành hình ngôi sao rất rõ nét. Chính vì đặc điểm này mà ở nhiều nước nói tiếng Anh, vú sữa được gọi là “Star Apple” – "táo ngôi sao". Lớp thịt quả mềm, mọng nước và có vị ngọt thanh đặc trưng khiến nó trở thành món trái cây được nhiều người yêu thích.

Một cây vú sữa trưởng thành có thể cao từ 10 đến 20m, tuổi thọ hàng chục năm. Hoa của cây nhỏ, màu trắng ngà hoặc tím nhạt và tỏa hương dịu nhẹ. Sau khi thụ phấn, quả phát triển trong vài tháng trước khi chuyển sang màu tím đậm hoặc xanh lục tùy giống. Ở Việt Nam, giống vú sữa nổi tiếng nhất là vú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim, từng được xuất khẩu sang nhiều thị trường quốc tế nhờ chất lượng cao và hương vị đặc biệt.

Bên cạnh giá trị thực phẩm, cây vú sữa còn có ý nghĩa văn hóa sâu sắc đối với người Việt. Hình ảnh cây vú sữa xuất hiện trong truyện cổ tích “Sự tích cây vú sữa”, một câu chuyện cảm động về tình mẫu tử đã được nhiều thế hệ trẻ em biết đến. Nhờ đó, cây không chỉ là nguồn trái ngọt mà còn trở thành biểu tượng của tình yêu thương gia đình.

Ngày nay, dù có rất nhiều loại trái cây mới xuất hiện trên thị trường, vú sữa vẫn giữ được vị trí riêng trong lòng nhiều người. Từ những khu vườn ven sông ở đồng bằng Nam Bộ đến các khu vườn nhiệt đới trên khắp thế giới, loài cây này tiếp tục kể câu chuyện về thiên nhiên, văn hóa và những điều kỳ diệu ẩn trong một quả ngọt tưởng chừng rất đỗi bình thường.