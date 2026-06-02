Cá voi lưng gù lập kỷ lục ấn tượng khiến mọi người sửng sốt

Trong thời gian qua, một số con cá voi lưng gù đã lập kỷ lục ấn tượng. Mới đây nhất, chúng bơi hơn 14.000 km từ Australia sang Brazil.

Theo các nhà khoa học, 2 con cá voi lưng gù mới được ghi nhận thực hiện hành trình di cư dài hơn 14.000 km giữa Brazil và Australia. Chúng đã bơi qua nhiều đại dương và lập kỷ lục mới về quãng đường di cư từng được ghi nhận ở loài cá voi lưng gù.

Để xác định quãng đường di cư của 2 con cá voi lưng gù trên, nhóm nghiên cứu đã phân tích hơn 19.000 bức ảnh chụp loài này trong giai đoạn từ năm 1984 - 2005 tại vùng biển phía đông Australia và khu vực Mỹ Latinh. Thông qua công nghệ nhận diện họa tiết thùy đuôi màu đen và trắng của cá voi - đặc điểm riêng biệt giống như dấu vân tay của con người, giới nghiên cứu xác định được 2 cá thể cá voi lưng gù từng xuất hiện ở cả Brazil và Australia.

Trong đó, một con cá voi lưng gù được ghi nhận lần đầu vào năm 2007 tại vịnh Hervey, bang Queensland (Australia). Sau đó, nó được ghi nhận xuất hiện ngoài khơi bang São Paulo của Brazil vào năm 2019. Cá thể cá voi lưng gù thứ hai được phát hiện có hành trình ngược lại khi bơi từ vùng biển bang Bahia của Brazil sang Australia sau hơn 20 năm.

Cá voi lưng gù. Ảnh: Ralph Pace.

Trước đó, cá voi lưng gù từng lập kỷ lục ấn tượng khác. Vào tháng 12/2024, các nhà nghiên cứu cho biết một con cá voi lưng gù đực đã bơi 13.046 km qua ít nhất 3 đại dương để tìm kiếm bạn tình. Cá thể này bắt đầu hành trình từ vùng biển ngoài khơi Colombia ở phía Đông Thái Bình Dương và kết thúc ngoài khơi bờ biển Zanzibar ở phía Tây Nam Ấn Độ Dương.

Dựa vào dữ liệu hình ảnh được chụp từ năm 2013 - 2022, nhóm nghiên cứu phát hiện con cá voi lưng gù trên có khả năng đã bơi từ Colombia về phía Đông, đi theo các dòng hải lưu thịnh hành ở Nam Đại Dương và có thể đã "ghé thăm" các quần thể cá voi lưng gù ở Đại Tây Dương trước khi bơi đến Ấn Độ Dương. Hành trình xuyên đại dương của cá thể này cho thấy quá trình di cư của cá voi lưng gù linh hoạt hơn so với suy nghĩ trước đây của giới khoa học.

Năm 2023, các nhà khoa học thông tin rằng, con cá voi lưng gù đầy sẹo tên Frodo đã bơi gần 11.265 km từ Saipan ở quần đảo Mariana tới Sayulita, Mexico trong thời gian từ năm 2017 - 2018. Theo đó, nó đã lập kỷ lục di cư dài nhất thế giới với loài này. Ngoài ra, hành trình bơi vòng quanh khu vực Bắc đáng kinh ngạc của nó còn hé lộ Frodo bơi đường dài như vậy để tìm bạn tình. Trên đường đi, Frodo bắt gặp thêm vài con cá voi ở Mexico, bao gồm cá voi mẹ và con non. Điều này cho thấy con cá voi lưng gù đầy sẹo Frodo không hề đơn độc khi bơi quãng đường dài như vậy.