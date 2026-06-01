Nhật sẽ vận chuyển các vật phẩm văn hóa lên Mặt trăng

Hãng hàng không Nhật Bản Japan Airlines (JAL) công bố kế hoạch triển khai dịch vụ vận chuyển các vật phẩm có giá trị văn hóa lên Mặt trăng để lưu giữ lâu dài.

Theo thỏa thuận giữa công ty thương mại Jalux thuộc Tập đoàn JAL và doanh nghiệp không gian tư nhân ispace, dự án mang tên vận chuyển di sản lên Mặt trăng ARGO sẽ cho phép các doanh nghiệp, chính quyền địa phương và tổ chức đăng ký gửi các vật phẩm có giá trị văn hóa lên Mặt trăng để lưu giữ lâu dài như: đặc sản vùng miền, sản phẩm tiêu biểu, hiện vật mang ý nghĩa văn hóa...

Nếu kế hoạch trên thực sự được triển khai thì đây sẽ là dịch vụ vận chuyển hàng hóa lên Mặt trăng đầu tiên trên thế giới do một hãng hàng không vận hành. Dự kiến, chuyến vận chuyển đầu tiên diễn ra vào năm 2028 bằng tàu đổ bộ Mặt trăng do ispace phát triển. Các vật phẩm sẽ được đặt trong những hộp bảo quản đặc biệt có khả năng chống chịu môi trường khắc nghiệt trên Mặt trăng.

Mỗi hộp đựng vật phẩm có giá trị văn hóa lên Mặt trăng sẽ có kích thước khoảng 20 x 20 cm và cao 10cm. Bên trong có nhiều ngăn để chứa các hiện vật khác nhau. JAL sẽ chịu trách nhiệm phát triển các hộp chứa này cũng như tiếp nhận đăng ký từ khách hàng.

Japan Airlines thông báo kế hoạch triển khai dịch vụ vận chuyển các vật phẩm có giá trị văn hóa lên Mặt trăng. Ảnh: Japan Airlines Co. and Jalux Inc/Kyodo.

Các đơn vị tham gia dự án này chia sẻ mục tiêu của kế hoạch đưa vật phẩm có giá trị văn hóa lên Mặt trăng là tạo ra một "kho lưu trữ ngoài Trái đất", giúp bảo tồn những giá trị văn hóa và lịch sử cho các thế hệ tương lai.

Dự án phản ánh sự phát triển nhanh chóng của ngành kinh tế không gian tại Nhật Bản. JAL kỳ vọng sẽ trở thành một trong những doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực vận tải không gian thương mại của ở trong nước.

Kho tri thức

Trung Quốc phát triển công nghệ sản xuất nước tại chỗ trên Mặt Trăng

Trung Quốc đã nghiên cứu thành công phương pháp sản xuất nước từ đất mặt trăng và hydro nội sinh, mở ra cơ hội mới cho thám hiểm và xây dựng căn cứ.

Các nghiên cứu thám hiểm Mặt Trăng trước đây, chẳng hạn như những nghiên cứu được thực hiện bởi các sứ mệnh Apollo và Chang'e 5, đã tiết lộ lượng nước trên Mặt Trăng cực kỳ thấp, chỉ từ 0,0001% đến 0,02%. Vì thế, việc khai thác và sử dụng nước tại chỗ vẫn là một thách thức lớn.

Một nhóm nghiên cứu Trung Quốc gần đây đã phát triển một phương pháp mới để sản xuất một lượng lớn nước thông qua phản ứng giữa đất mặt trăng và hydro nội sinh. Ảnh: @PHYS.
Kho tri thức

Trồng rau trên Mặt Trăng và sao Hỏa sẽ thế nào?

Trồng rau trên Mặt Trăng có dễ hơn trên Sao Hỏa không? Nghiên cứu mới hé lộ sự thật đầy thú vị, hấp dẫn.

Từ lâu, sao Hỏa đã được coi là ứng cử viên hàng đầu cho việc sinh sống của con người trong tương lai. Tuy nhiên, nghiên cứu khoa học gần đây đã bất ngờ phát hiện ra rằng, đất mặt trăng có thể phù hợp hơn đất sao Hỏa để trồng trọt.

Vốn dĩ, các nhà khoa học trước đây đã thử nghiệm nhiều phương pháp trồng trọt trong không gian, chẳng hạn như thủy canh (trồng trực tiếp trong nước) và khí canh (sử dụng chất dinh dưỡng được phun sương từ không khí), nhưng những phương pháp này quá tốn kém. Do đó, các nhà nghiên cứu đã bắt đầu khám phá các phương pháp truyền thống hơn, sử dụng trực tiếp đất mặt trăng và sao Hỏa để canh tác.

Kho tri thức

Giải mã Hệ thống cứu hộ thám hiểm Mặt Trăng mới

Hệ thống cứu hộ thám hiểm Mặt Trăng mới cung cấp cảnh báo và theo dõi vị trí cho các phi hành gia.

Trong quá trình thực hiện sứ mệnh Artemis lên Mặt Trăng, mục tiêu là thiết lập một căn cứ lâu dài cho con người. Tuy nhiên, vị trí xa xôi của nó có thể khiến các phi hành gia gặp phải những tình huống rủi ro cao.

Do đó, các nhà khoa học từ Đại học Nam Úc (UniSA) đã đề xuất một hệ thống cứu hộ được thiết kế đặc biệt cho các sứ mệnh lên Mặt Trăng, được thiết kế để sử dụng trong môi trường khắc nghiệt, nhằm cung cấp cảnh báo an toàn cho phi hành gia, báo cáo sự cố và theo dõi vị trí trong trường hợp gặp nạn.

