Nhật sẽ vận chuyển các vật phẩm văn hóa lên Mặt trăng

Hãng hàng không Nhật Bản Japan Airlines (JAL) công bố kế hoạch triển khai dịch vụ vận chuyển các vật phẩm có giá trị văn hóa lên Mặt trăng để lưu giữ lâu dài.

Theo thỏa thuận giữa công ty thương mại Jalux thuộc Tập đoàn JAL và doanh nghiệp không gian tư nhân ispace, dự án mang tên vận chuyển di sản lên Mặt trăng ARGO sẽ cho phép các doanh nghiệp, chính quyền địa phương và tổ chức đăng ký gửi các vật phẩm có giá trị văn hóa lên Mặt trăng để lưu giữ lâu dài như: đặc sản vùng miền, sản phẩm tiêu biểu, hiện vật mang ý nghĩa văn hóa...

Nếu kế hoạch trên thực sự được triển khai thì đây sẽ là dịch vụ vận chuyển hàng hóa lên Mặt trăng đầu tiên trên thế giới do một hãng hàng không vận hành. Dự kiến, chuyến vận chuyển đầu tiên diễn ra vào năm 2028 bằng tàu đổ bộ Mặt trăng do ispace phát triển. Các vật phẩm sẽ được đặt trong những hộp bảo quản đặc biệt có khả năng chống chịu môi trường khắc nghiệt trên Mặt trăng.

Mỗi hộp đựng vật phẩm có giá trị văn hóa lên Mặt trăng sẽ có kích thước khoảng 20 x 20 cm và cao 10cm. Bên trong có nhiều ngăn để chứa các hiện vật khác nhau. JAL sẽ chịu trách nhiệm phát triển các hộp chứa này cũng như tiếp nhận đăng ký từ khách hàng.

Japan Airlines thông báo kế hoạch triển khai dịch vụ vận chuyển các vật phẩm có giá trị văn hóa lên Mặt trăng. Ảnh: Japan Airlines Co. and Jalux Inc/Kyodo.

Các đơn vị tham gia dự án này chia sẻ mục tiêu của kế hoạch đưa vật phẩm có giá trị văn hóa lên Mặt trăng là tạo ra một "kho lưu trữ ngoài Trái đất", giúp bảo tồn những giá trị văn hóa và lịch sử cho các thế hệ tương lai.

Dự án phản ánh sự phát triển nhanh chóng của ngành kinh tế không gian tại Nhật Bản. JAL kỳ vọng sẽ trở thành một trong những doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực vận tải không gian thương mại của ở trong nước.