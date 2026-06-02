NASA công bố lộ trình xây dựng căn cứ trên Mặt Trăng

NASA công bố lộ trình xây dựng căn cứ trên Mặt Trăng, nêu chi tiết mục tiêu phát triển và lộ trình thực hiện việc xây dựng một cơ sở cư trú lâu dài ở Mặt Trăng.

Thiên Đăng - (Theo Sohu)

Theo lộ trình này, Mỹ sẽ thúc đẩy việc xây dựng căn cứ trên Mặt Trăng theo ba giai đoạn, sử dụng hoạt động thám hiểm bằng robot, kiểm chứng công nghệ và các sứ mệnh có người lái để thúc đẩy sự hiện diện lâu dài của con người trên Mặt Trăng và đặt nền móng cho các sứ mệnh thám hiểm Sao Hỏa trong tương lai.

NASA công bố lộ trình xây dựng căn cứ trên Mặt Trăng. Ảnh: @NASA.

Giai đoạn đầu tiên sẽ kéo dài đến năm 2029, tập trung vào việc thăm dò bằng robot và xác minh các công nghệ chủ chốt; giai đoạn thứ hai, từ năm 2029 đến năm 2032, sẽ triển khai các cơ sở định cư ban đầu của con người và cơ sở hạ tầng như năng lượng và thông tin liên lạc; giai đoạn thứ ba, từ năm 2032 trở đi, nhằm mục tiêu đạt được sự định cư lâu dài của con người trên Mặt Trăng và dần dần tiến hành khai thác tài nguyên Mặt Trăng, cũng như các hoạt động nghiên cứu khoa học thường xuyên.

NASA cho biết, căn cứ trên Mặt Trăng sẽ hỗ trợ nghiên cứu khoa học, các hoạt động thương mại và các sứ mệnh thám hiểm không gian sâu, đồng thời cung cấp kinh nghiệm cho các sứ mệnh đưa người lên sao Hỏa trong tương lai.

Vào tháng 3 năm nay, NASA đã thông báo sẽ điều chỉnh chiến lược thám hiểm Mặt Trăng của mình, lên kế hoạch tạm dừng dự án trạm vũ trụ quỹ đạo Mặt Trăng Gateway và thay vào đó thúc đẩy việc xây dựng cơ sở hạ tầng có thể hỗ trợ các hoạt động liên tục trên bề mặt Mặt Trăng.

Ngoài ra, NASA cũng thông báo sẽ thực hiện ba sứ mệnh không người lái lên Mặt Trăng vào cuối năm nay như những bước chuẩn bị cho việc xây dựng căn cứ thường trực trên Mặt Trăng trong tương lai. Ba sứ mệnh này, được đặt tên là Căn cứ Mặt Trăng 1, Căn cứ Mặt Trăng 2 và Căn cứ Mặt Trăng 3, đều dự kiến ​​sẽ được phóng trước cuối năm nay. Sứ mệnh đầu tiên dự kiến ​​sẽ bắt đầu sớm nhất vào mùa thu năm nay.

Các sứ mệnh này sẽ tập trung vào việc khám phá khu vực cực nam Mặt Trăng, thu thập dữ liệu khoa học, thử nghiệm các công nghệ liên quan và chuẩn bị cho các phi hành gia tương lai quay trở lại Mặt Trăng.

Kho tri thức

Nhật sẽ vận chuyển các vật phẩm văn hóa lên Mặt trăng

Hãng hàng không Nhật Bản Japan Airlines (JAL) công bố kế hoạch triển khai dịch vụ vận chuyển các vật phẩm có giá trị văn hóa lên Mặt trăng để lưu giữ lâu dài.

Theo thỏa thuận giữa công ty thương mại Jalux thuộc Tập đoàn JAL và doanh nghiệp không gian tư nhân ispace, dự án mang tên vận chuyển di sản lên Mặt trăng ARGO sẽ cho phép các doanh nghiệp, chính quyền địa phương và tổ chức đăng ký gửi các vật phẩm có giá trị văn hóa lên Mặt trăng để lưu giữ lâu dài như: đặc sản vùng miền, sản phẩm tiêu biểu, hiện vật mang ý nghĩa văn hóa...

Nếu kế hoạch trên thực sự được triển khai thì đây sẽ là dịch vụ vận chuyển hàng hóa lên Mặt trăng đầu tiên trên thế giới do một hãng hàng không vận hành. Dự kiến, chuyến vận chuyển đầu tiên diễn ra vào năm 2028 bằng tàu đổ bộ Mặt trăng do ispace phát triển. Các vật phẩm sẽ được đặt trong những hộp bảo quản đặc biệt có khả năng chống chịu môi trường khắc nghiệt trên Mặt trăng.

Kho tri thức

Trung Quốc phát triển công nghệ sản xuất nước tại chỗ trên Mặt Trăng

Trung Quốc đã nghiên cứu thành công phương pháp sản xuất nước từ đất mặt trăng và hydro nội sinh, mở ra cơ hội mới cho thám hiểm và xây dựng căn cứ.

Các nghiên cứu thám hiểm Mặt Trăng trước đây, chẳng hạn như những nghiên cứu được thực hiện bởi các sứ mệnh Apollo và Chang'e 5, đã tiết lộ lượng nước trên Mặt Trăng cực kỳ thấp, chỉ từ 0,0001% đến 0,02%. Vì thế, việc khai thác và sử dụng nước tại chỗ vẫn là một thách thức lớn.

anh-chup-man-hinh-2026-05-28-082838.png
Một nhóm nghiên cứu Trung Quốc gần đây đã phát triển một phương pháp mới để sản xuất một lượng lớn nước thông qua phản ứng giữa đất mặt trăng và hydro nội sinh. Ảnh: @PHYS.
Kho tri thức

Trồng rau trên Mặt Trăng và sao Hỏa sẽ thế nào?

Trồng rau trên Mặt Trăng có dễ hơn trên Sao Hỏa không? Nghiên cứu mới hé lộ sự thật đầy thú vị, hấp dẫn.

Từ lâu, sao Hỏa đã được coi là ứng cử viên hàng đầu cho việc sinh sống của con người trong tương lai. Tuy nhiên, nghiên cứu khoa học gần đây đã bất ngờ phát hiện ra rằng, đất mặt trăng có thể phù hợp hơn đất sao Hỏa để trồng trọt.

Vốn dĩ, các nhà khoa học trước đây đã thử nghiệm nhiều phương pháp trồng trọt trong không gian, chẳng hạn như thủy canh (trồng trực tiếp trong nước) và khí canh (sử dụng chất dinh dưỡng được phun sương từ không khí), nhưng những phương pháp này quá tốn kém. Do đó, các nhà nghiên cứu đã bắt đầu khám phá các phương pháp truyền thống hơn, sử dụng trực tiếp đất mặt trăng và sao Hỏa để canh tác.

