Theo lộ trình này, Mỹ sẽ thúc đẩy việc xây dựng căn cứ trên Mặt Trăng theo ba giai đoạn, sử dụng hoạt động thám hiểm bằng robot, kiểm chứng công nghệ và các sứ mệnh có người lái để thúc đẩy sự hiện diện lâu dài của con người trên Mặt Trăng và đặt nền móng cho các sứ mệnh thám hiểm Sao Hỏa trong tương lai.

NASA công bố lộ trình xây dựng căn cứ trên Mặt Trăng. Ảnh: @NASA.

Giai đoạn đầu tiên sẽ kéo dài đến năm 2029, tập trung vào việc thăm dò bằng robot và xác minh các công nghệ chủ chốt; giai đoạn thứ hai, từ năm 2029 đến năm 2032, sẽ triển khai các cơ sở định cư ban đầu của con người và cơ sở hạ tầng như năng lượng và thông tin liên lạc; giai đoạn thứ ba, từ năm 2032 trở đi, nhằm mục tiêu đạt được sự định cư lâu dài của con người trên Mặt Trăng và dần dần tiến hành khai thác tài nguyên Mặt Trăng, cũng như các hoạt động nghiên cứu khoa học thường xuyên.

NASA cho biết, căn cứ trên Mặt Trăng sẽ hỗ trợ nghiên cứu khoa học, các hoạt động thương mại và các sứ mệnh thám hiểm không gian sâu, đồng thời cung cấp kinh nghiệm cho các sứ mệnh đưa người lên sao Hỏa trong tương lai.

Vào tháng 3 năm nay, NASA đã thông báo sẽ điều chỉnh chiến lược thám hiểm Mặt Trăng của mình, lên kế hoạch tạm dừng dự án trạm vũ trụ quỹ đạo Mặt Trăng Gateway và thay vào đó thúc đẩy việc xây dựng cơ sở hạ tầng có thể hỗ trợ các hoạt động liên tục trên bề mặt Mặt Trăng.

Ngoài ra, NASA cũng thông báo sẽ thực hiện ba sứ mệnh không người lái lên Mặt Trăng vào cuối năm nay như những bước chuẩn bị cho việc xây dựng căn cứ thường trực trên Mặt Trăng trong tương lai. Ba sứ mệnh này, được đặt tên là Căn cứ Mặt Trăng 1, Căn cứ Mặt Trăng 2 và Căn cứ Mặt Trăng 3, đều dự kiến ​​sẽ được phóng trước cuối năm nay. Sứ mệnh đầu tiên dự kiến ​​sẽ bắt đầu sớm nhất vào mùa thu năm nay.

Các sứ mệnh này sẽ tập trung vào việc khám phá khu vực cực nam Mặt Trăng, thu thập dữ liệu khoa học, thử nghiệm các công nghệ liên quan và chuẩn bị cho các phi hành gia tương lai quay trở lại Mặt Trăng.