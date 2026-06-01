Chuyên gia đề xuất xây đập chắn eo biển Bering để "cứu" khí hậu Trái đất

Các nhà khoa học Hà Lan đề xuất ý tưởng xây đập chắn eo biển Bering nhằm ngăn chặn vòng tuần hoàn đảo chiều của hệ thống hải lưu do Trái đất ấm lên.

Tâm Anh (TH)

Mới đây, nhóm chuyên gia đến từ Viện nghiên cứu Đại dương và Khí quyển Utrecht thuộc Đại học Utrecht (Hà Lan) đề xuất ý tưởng táo bạo là xây đập chắn eo biển Bering - tuyến đường thủy hẹp giữa Nga và Alaska (Mỹ) - nhằm ngăn chặn sự sụp đổ của Vòng tuần hoàn đảo chiều kinh tuyến Đại Tây Dương (AMOC).

AMOC là hệ thống hải lưu đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết khí hậu trên Trái đất nhưng đang bị đe dọa do hiện tượng ấm lên toàn cầu. Theo nghiên cứu mới công bố trên tạp chí Science Advances, xây đập chắn eo biển Bering rộng khoảng 82 km có thể kéo dài tuổi thọ cho AMOC.

AMOC hoạt động giống như băng chuyền nước, vận chuyển nước bề mặt ấm, mặn từ vùng nhiệt đới đến Bắc Đại Tây Dương, nơi nước nguội đi, đặc hơn và chìm xuống. Đây là lý do vì sao châu Âu có khí hậu tương đối ôn hòa, bất chấp vĩ độ cao. Nước lạnh sau đó trở về phía Nam, mang theo những chất dinh dưỡng thiết yếu cho sinh vật biển.

Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây của giới khoa học chỉ ra AMOC đang suy yếu. Khi nhiệt độ tăng, băng ở Greenland tan chảy, đổ nước ngọt vào Bắc Đại Tây Dương. Điều này khiến nước bề mặt giảm độ mặn, làm gián đoạn quá trình nước lạnh chìm xuống, kéo theo lượng nước ấm từ vùng nhiệt đới chảy vào sụt giảm.

thienn-4.png
Eo biển Bering LÀ tuyến đường thủy hẹp giữa Nga và Alaska (Mỹ). Ảnh: Ocean Color/NASA.

Nếu AMOC sụp đổ thì nhân loại có thể đối mặt với những hậu quả tồi tệ như mực nước dọc theo bờ biển phía Đông nước Mỹ sẽ dâng cao, nhiệt độ ở châu Âu giảm, quy luật mưa thay đổi, châu Âu và châu Phi có thể xảy ra hạn hán.

Vì vậy, các nhà khoa học ở Hà Lan đã đưa ra đề xuất xây hệ thống đập chắn ngang eo biển Bering có thể giúp Trái đất có thêm thời gian. Eo biển Bering cho phép nước ngọt di chuyển từ Thái Bình Dương sang Bắc Băng Dương, rồi tới Đại Tây Dương. Con đập sẽ cản trở dòng chảy này, làm thay đổi lượng nước ngọt và nước mặn trong mỗi đại dương.

Nhà hải dương học vật lý Jelle Soons tại Đại học Utrecht và là đồng tác giả nghiên cứu chia sẻ đã nảy ra ý tưởng xây đập chắn eo biển Bering vì mực nước biển khoảng 2,6 - 5,3 triệu năm trước (tức trong kỷ Pliocene) thấp hơn khi có một cây cầu đất chắn ngang eo biển Bering. Nghiên cứu trước đó chỉ ra, AMOC mạnh hơn trong thời kỳ này một phần lớn nhờ rào cản tự nhiên nói trên.

Nhóm nghiên cứu của nhà hải dương học vật lý Soons cho rằng, việc xây đập khi AMOC suy yếu nhẹ có thể củng cố hệ thống hải lưu và cho phép nó hoạt động, ngay cả khi lượng khí thải CO2 gây hiệu ứng nhà kính tăng lên. Tuy nhiên, nếu AMOC đã gần như sụp đổ thì kế hoạch xây đập chắn eo biển Bering sẽ đẩy nhanh quá trình mất ổn định của Vòng tuần hoàn đảo chiều kinh tuyến Đại Tây Dương.

Theo đề xuất nhóm nghiên cứu, 3 đập sẽ được xây vì có 2 hòn đảo nằm giữa eo biển Bering. Trong đó, đập dài nhất là khoảng 38 km. Đập ở eo biển Bering sẽ có độ sâu tối đa 59m, không hơn nhiều so với phần sâu nhất của tường chắn sóng Saemangeum, đạt 54m.

Mặc dù ý tưởng xây đập chắn eo biển Bering khả thi về mặt kỹ thuật, nhưng nhóm nghiên cứu nhận định vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Theo họ, việc ngắt kết nối giữa Thái Bình Dương và Bắc Băng Dương sẽ ảnh hưởng đến sinh vật hoang dã, ngành đánh bắt cá, vận tải biển và những cộng đồng dựa vào eo biển này để kiếm sống.

Vì vậy, nhóm nghiên cứu cho biết sẽ cần thực hiện thêm nhiều mô phỏng để kiểm chứng đề xuất xây đập chắn eo biển Bering để có thể biết được nhân loại sẽ đối mặt với những điều sẽ xảy ra trong các kịch bản khác nhau.

Kho tri thức

Biến đổi khí hậu khiến hàng chục nghìn loài thực vật có nguy cơ tuyệt chủng

Theo các nhà khoa học, biến đổi khí hậu đang đẩy hàng chục nghìn loài thực vật đến bờ vực tuyệt chủng, đe dọa an ninh lương thực và hệ sinh thái.

Trong nghiên cứu công bố trên tạp chí Science, các nhà khoa học cho biết, từ 7 - 16% số loài thực vật trên thế giới có thể mất ít nhất 90% môi trường sống vào cuối thế kỷ này do nhiệt độ tăng và sự thay đổi về lượng mưa, tuyết. Điều đó đồng nghĩa với việc khoảng 35.000 - 50.000 loài thực vật có nguy cơ gần như tuyệt chủng nếu lượng phát thải khí nhà kính tiếp tục ở mức hiện nay.

Nhóm nghiên cứu do nhà sinh thái học Xiaoli Dong thuộc Đại học California Davis dẫn đầu đưa ra kết luận trên sau khi sử dụng hàng triệu mô phỏng máy tính để đánh giá tương lai của khoảng 18% số loài thực vật toàn cầu. Kết quả cho thấy tốc độ nóng lên của Trái đất là yếu tố chính thúc đẩy nguy cơ tuyệt chủng.

Kho tri thức

Sông băng trên dãy Andes biến mất do biến đổi khí hậu

Một trong những sông băng thuộc dãy núi phủ tuyết ở vùng Andes của Colombia đã biến mất do nhiệt độ tăng cao liên quan đến biến đổi khí hậu.

Theo Phys, hình ảnh vệ tinh cho thấy lớp băng trên ngọn núi đã dần bị thu hẹp dần từ năm 2015 cho đến khi biến mất hoàn toàn vào tháng 3/2026.

Nằm trong dãy Sierra Nevada del Cocuy ở phía Đông Bắc Colombia, sông băng Cerros de la Plaza chính thức được Viện Thủy văn, khí tượng và nghiên cứu môi trường Colombia (IDEAM) tuyên bố "biến mất" vào tuần trước. Theo cơ quan này, diện tích của sông băng này đã giảm từ 5 km2 trong thế kỷ 19 xuống còn 0 km2 hiện nay.

Kho tri thức

Dòng hải lưu Đại Tây Dương suy yếu, biến đổi khí hậu sẽ cực đoan hơn

Các chuyên gia cảnh báo hoàn lưu đảo ngược kinh tuyến Đại Tây Dương (AMOC), bao gồm dòng Gulf Stream, đang suy yếu, dẫn tới những biến đổi khí hậu cực đoan.

Dòng hải lưu đảo ngược kinh tuyến Đại Tây Dương (AMOC) đóng vai trò quan trọng trong hệ thống khí hậu, giúp điều hòa các hình thái thời tiết toàn cầu. Đây là một hệ thống phức tạp bao gồm nhiều dòng hải lưu, hoạt động giống như một băng chuyền toàn cầu khổng lồ. Hệ thống này vận chuyển nước ấm từ vùng nhiệt đới về Bắc Đại Tây Dương, nơi nước được làm mát, trở nên mặn hơn và chìm sâu xuống dưới đại dương trước khi chảy về phía Nam.

Tuy nhiên, biến đổi khí hậu khiến băng tan, nước ngọt đổ vào đại dương và nhiệt độ biển tăng, làm AMOC mất ổn định trong hơn một thế kỷ qua. Nghiên cứu mới công bố của các chuyên gia cho thấy, nếu AMOC sụp đổ thì có thể khiến Đại Tây Dương giải phóng một lượng lớn khí CO2, từ đó làm nhiệt độ toàn cầu tăng thêm khoảng 0,2 độ C (ngoài mức tăng do con người gây ra).

