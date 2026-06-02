Khám phá thú vị về kho báu vàng Gessel hơn 3.300 tuổi

Kho báu vàng Gessel có niên đại hơn 3.300 tuổi là một trong những kho báu thời tiền sử lớn nhất từng được phát hiện ở châu Âu.

Tâm Anh (TH)

Vào tháng 4/2011, các nhà khảo cổ đang làm việc tại khu vực đường ống dẫn khí đốt tự nhiên ở miền Bắc nước Đức thì bất ngờ khai quật được một trong những kho báu bằng vàng thời tiền sử lớn nhất ​​ở châu Âu. Được xác định có niên đại vào khoảng năm 1300 trước Công nguyên, kho báu Gessel bao gồm 117 hiện vật chế tác từ vàng với tổng trọng lượng hơn 1,7 kg.

Kho báu được phát hiện ở làng Gessel gần thị trấn Syke. Những hiện vật trong kho báu Gessel hiện được trưng bày tại bảo tàng Forum Gesseler Goldhort. Theo các chuyên gia, khoảng 3.300 năm trước, người nào đó đã đặt các món đồ bằng vàng vào một chiếc túi vải lanh, buộc chặt túi bằng sáu chiếc ghim đồng rồi chôn xuống đất. Đến nay, họ vẫn chưa chắc chắn lý do tại sao người xưa lại làm như vậy.

Kho báu Gessel. Ảnh: Forum Gesseler Goldhort.

Kho báu Gessel bao gồm 82 chiếc nhẫn xoắn ốc. Trong đó, 8 chuỗi nhẫn được nối với nhau bằng 10 chiếc nhẫn và chuỗi còn lại gồm hai chiếc nhẫn. Ngoài ra, kho báu quý giá này còn có 32 chiếc nhẫn xoắn ốc với nhiều kích cỡ khác nhau. Theo nhà khảo cổ học tiền sử Babette Ludowici, thay vì là đồ trang sức, những chiếc nhẫn xoắn ốc này có thể là một hình thức tiền tệ và được chế tác từ vàng tái chế.

Chỉ có 3 hiện vật trong kho báu Gessel là đồ trang sức cá nhân bao gồm: một chiếc vòng tay bằng vàng lớn, một chiếc băng tay và một chiếc trâm cài. Trong khi chiếc băng tay có vẻ như chưa hoàn thiện, thì chiếc trâm cài lại được trang trí rất công phu.

Ban đầu, chiếc trâm cài dài khoảng 16 cm nhưng đã bị cong. Thêm nữa, kim cài bị tháo ra trước khi được chôn cùng các hiện vật khác trong kho báu. Một nghệ nhân đã tạo ra họa tiết hình bậc thang xung quanh phần trên và dưới của khóa cài. Phần chính của khóa cài có 5 biểu tượng mặt trời nổi và 6 hình vòng tròn đồng tâm được dập vào kim loại. Theo một nghiên cứu năm 2012 , đây là chiếc trâm cài cổ duy nhất làm bằng vàng nguyên chất được tìm thấy ở Trung Âu.

Mặc dù là kho báu đầu tiên được khai quật một cách khoa học từ thời tiền sử ở Đức nhưng việc chôn giấu kho báu Gessel vẫn còn là một bí ẩn lớn. Thực tế là các hiện vật được nén chặt và một số bị uốn cong trước khi chôn cất đã khiến nhà khảo cổ học Stefan Winghart cho rằng chúng cố ý được thu thập thành một kho báu chứ không phải bị cất giấu không có kế hoạch.

Các cuộc khai quật gần nơi phát hiện kho báu Gessel của các chuyên gia không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào về khu định cư hoặc mộ cổ. Thế nhưng, các chuyên gia cho rằng kho báu này có thể là tài sản cá nhân hoặc là một phần trong bộ sưu tập của người thợ kim hoàn vào hơn 3.000 năm trước.

Giới nghiên cứu đang cố gắng xác định nguồn gốc của kho báu Gessel. Kết quả phân tích ban đầu cho thấy những hiện vật bằng vàng này có thể có nguồn gốc từ khu vực Trung Á. Họ cũng nỗ lực xác minh danh tính chủ nhân của kho báu Gessel và tại sao họ lại chôn giấu chúng vào hơn 3.000 năm trước.

Kho tri thức

Khai quật kho báu 100 hiện vật bằng vàng tuyệt đẹp ở Saudi Arabia

Các chuyên gia ở Saudi Arabia đã khai quật được 100 món đồ trang sức bằng vàng có niên đại hơn 1.100 năm ở địa điểm khảo cổ Dariyah.

Bộ sưu tập tuyệt đẹp gồm 100 món đồ trang sức bằng vàng có niên đại hơn 1.100 năm, thuộc thời kỳ Abbasid đã được các chuyên gia tìm thấy tại địa điểm khảo cổ Dariyah ở vùng Al-Qassim, Saudi Arabia. Những hiện vật này cho thấy tay nghề thủ công tinh xảo của những nghệ nhân sống vào thời kỳ hoàng kim tại khu vực này vào hơn 1.100 năm trước cũng như làm nổi bật tầm quan trọng lịch sử của nơi đây như một trung tâm sầm uất dọc theo các tuyến đường thương mại và hành hương.

Trong mùa khai quật và khảo sát thứ 4 đang diễn ra, các chuyên gia tìm thấy bộ trang sức dường như hoàn chỉnh với số lượng lên tới 100 hiện vật. Kho báu vàng có niên đại vào thời kỳ Abbasid bao gồm: mặt dây chuyền, đĩa trang trí, hạt nhiều màu và các hạt vàng nhỏ tinh xảo, có thể từng được xâu chuỗi với nhau thành vòng cổ hoặc đồ trang sức nghi lễ. Các món đồ có họa tiết hoa văn và hình học phức tạp, trong đó nổi bật nhất là một món đồ trang sức hình đĩa có kích thước lớn được khảm đá màu sắp xếp đối xứng xung quanh một họa tiết trung tâm.

Bí ẩn nghĩa địa cổ chứa đầy kho báu bằng vàng giá trị

Các nhà khảo cổ tìm thấy hàng trăm ngôi mộ chứa nhiều đồ tùy táng giá trị bằng vàng trong nghĩa địa thời Đồ đồng ở Varna, Bulgaria.

Vào mùa thu năm 1972, các công nhân tại thành phố Varna của Bulgaria tình cờ phát hiện một nghĩa địa cổ chứa đầy kho báu quý giá. Tại nghĩa trang này, giới chuyên gia tìm thấy hơn 3.000 hiện vật bằng vàng có niên đại từ năm 4600 trước Công nguyên đến năm 4300 trước Công nguyên. Theo đó, đây là những hiện vật bằng vàng cổ nhất thế giới từng được tìm thấy cho đến nay.

Trong hơn 20 năm khai quật, các nhà khảo cổ tìm thấy các hiện vật bằng vàng từ 62 trong số khoảng 300 ngôi mộ tại nghĩa địa ở Varna. Đặc biệt, 1/3 số hiện vật bằng vàng được tìm thấy trong một ngôi mộ duy nhất. Đó là ngôi mộ số 43 - nơi các nhà khảo cổ còn tìm thấy bộ hài cốt của người đàn ông qua đời khi hơn 60 tuổi vào khoảng 6.000 năm trước.

Đào bể bơi trong vườn, người đàn ông sốc nặng thấy kho báu vàng khủng

Trong lúc thi công bể bơi trong vườn nhà, một người đàn ông tại Pháp đã phát hiện một kho báu vàng trị giá 800.000 USD (khoảng 21,1 tỷ đồng).

Một người đàn ông sống tại thị trấn nhỏ Neuville-sur-Saône, gần Lyon, Pháp đã bất ngờ tìm thấy kho báu vàng trị giá 800.000 USD trong lúc đào đất để làm bể bơi trong vườn nhà. Sự việc diễn ra vào tháng 5.

Theo lời kể của chủ nhà, ông đã đào được 5 thỏi vàng cùng một số tiền xu. Tất cả được đóng gói gọn gàng trong những túi ni lông.

