Khám phá thú vị về kho báu vàng Gessel hơn 3.300 tuổi

Kho báu vàng Gessel có niên đại hơn 3.300 tuổi là một trong những kho báu thời tiền sử lớn nhất từng được phát hiện ở châu Âu.

Vào tháng 4/2011, các nhà khảo cổ đang làm việc tại khu vực đường ống dẫn khí đốt tự nhiên ở miền Bắc nước Đức thì bất ngờ khai quật được một trong những kho báu bằng vàng thời tiền sử lớn nhất ​​ở châu Âu. Được xác định có niên đại vào khoảng năm 1300 trước Công nguyên, kho báu Gessel bao gồm 117 hiện vật chế tác từ vàng với tổng trọng lượng hơn 1,7 kg.

Kho báu được phát hiện ở làng Gessel gần thị trấn Syke. Những hiện vật trong kho báu Gessel hiện được trưng bày tại bảo tàng Forum Gesseler Goldhort. Theo các chuyên gia, khoảng 3.300 năm trước, người nào đó đã đặt các món đồ bằng vàng vào một chiếc túi vải lanh, buộc chặt túi bằng sáu chiếc ghim đồng rồi chôn xuống đất. Đến nay, họ vẫn chưa chắc chắn lý do tại sao người xưa lại làm như vậy.

Kho báu Gessel. Ảnh: Forum Gesseler Goldhort.

Kho báu Gessel bao gồm 82 chiếc nhẫn xoắn ốc. Trong đó, 8 chuỗi nhẫn được nối với nhau bằng 10 chiếc nhẫn và chuỗi còn lại gồm hai chiếc nhẫn. Ngoài ra, kho báu quý giá này còn có 32 chiếc nhẫn xoắn ốc với nhiều kích cỡ khác nhau. Theo nhà khảo cổ học tiền sử Babette Ludowici, thay vì là đồ trang sức, những chiếc nhẫn xoắn ốc này có thể là một hình thức tiền tệ và được chế tác từ vàng tái chế.

Chỉ có 3 hiện vật trong kho báu Gessel là đồ trang sức cá nhân bao gồm: một chiếc vòng tay bằng vàng lớn, một chiếc băng tay và một chiếc trâm cài. Trong khi chiếc băng tay có vẻ như chưa hoàn thiện, thì chiếc trâm cài lại được trang trí rất công phu.

Ban đầu, chiếc trâm cài dài khoảng 16 cm nhưng đã bị cong. Thêm nữa, kim cài bị tháo ra trước khi được chôn cùng các hiện vật khác trong kho báu. Một nghệ nhân đã tạo ra họa tiết hình bậc thang xung quanh phần trên và dưới của khóa cài. Phần chính của khóa cài có 5 biểu tượng mặt trời nổi và 6 hình vòng tròn đồng tâm được dập vào kim loại. Theo một nghiên cứu năm 2012 , đây là chiếc trâm cài cổ duy nhất làm bằng vàng nguyên chất được tìm thấy ở Trung Âu.

Mặc dù là kho báu đầu tiên được khai quật một cách khoa học từ thời tiền sử ở Đức nhưng việc chôn giấu kho báu Gessel vẫn còn là một bí ẩn lớn. Thực tế là các hiện vật được nén chặt và một số bị uốn cong trước khi chôn cất đã khiến nhà khảo cổ học Stefan Winghart cho rằng chúng cố ý được thu thập thành một kho báu chứ không phải bị cất giấu không có kế hoạch.

Các cuộc khai quật gần nơi phát hiện kho báu Gessel của các chuyên gia không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào về khu định cư hoặc mộ cổ. Thế nhưng, các chuyên gia cho rằng kho báu này có thể là tài sản cá nhân hoặc là một phần trong bộ sưu tập của người thợ kim hoàn vào hơn 3.000 năm trước.

Giới nghiên cứu đang cố gắng xác định nguồn gốc của kho báu Gessel. Kết quả phân tích ban đầu cho thấy những hiện vật bằng vàng này có thể có nguồn gốc từ khu vực Trung Á. Họ cũng nỗ lực xác minh danh tính chủ nhân của kho báu Gessel và tại sao họ lại chôn giấu chúng vào hơn 3.000 năm trước.