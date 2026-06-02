Google đề xuất 'dùng muỗi diệt muỗi' nhằm bảo vệ sức khỏe người dân

Google gây chú ý khi đề xuất thả 32 triệu muỗi đực mang vi khuẩn tự nhiên tại Mỹ, nhằm ngăn muỗi sinh sản và cắt đứt nguồn lây bệnh.

“Gã khổng lồ công nghệ” Google đang xin phép chính quyền liên bang để thả 32 triệu con muỗi đã qua xử lý đặc biệt tại hai bang California và Florida (Mỹ) trong thời gian 2 năm tới. Đề xuất này nằm trong khuôn khổ chương trình Debug của Google với mục đích "dùng côn trùng tốt để diệt côn trùng xấu". Thông qua việc thả hàng triệu con muỗi vô sinh vào môi trường, Google hy vọng đề xuất này sẽ giúp triệt tiêu các quần thể muỗi mang mầm bệnh.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ cho biết muỗi là loài động vật nguy hiểm nhất thế giới. Trong số hơn 3.500 loài muỗi, riêng muỗi vằn đã là trung gian lây truyền nhiều bệnh nguy hiểm như sốt xuất huyết, zika và chikungunya, khiến hàng trăm triệu người mắc bệnh mỗi năm.

Nhóm phát triển chương trình Debug của Google cho biết phần lớn các bệnh do muỗi truyền hiện vẫn chưa có vắc xin hoặc phương pháp điều trị hiệu quả. Giải pháp mà nhóm đưa ra là sử dụng muỗi đực nhiễm một loại vi khuẩn tự nhiên mang tên Wolbachia. Khi những con muỗi đực này giao phối với muỗi cái, trứng sẽ không thể nở, qua đó dần triệt tiêu quần thể muỗi theo thời gian.

Google gây chú ý khi đề xuất thả 32 triệu muỗi đực mang vi khuẩn tự nhiên tại California và Florida (Mỹ). Ảnh: Shutterstock.

Do chỉ có muỗi cái mới đốt người nên các chuyên gia khẳng định việc thả muỗi đực sẽ không làm gia tăng nguy cơ bị muỗi đốt trong khu vực. Google cho biết thêm rằng sẽ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và hệ thống robot để nhân giống, phân loại và thả muỗi ở quy mô đủ lớn, nhằm đảm bảo kế hoạch đạt hiệu quả tốt nhất.

Đề xuất trên của Google đang được Cơ quan Bảo vệ môi trường Mỹ thẩm định. Cơ quan này sẽ tiếp nhận ý kiến đóng góp của công chúng cho đến hết ngày 5/6, trước khi quyết định có cấp phép thử nghiệm hay không.

Bất ngờ phát hiện loài muỗi mới cách nay 151 triệu năm

Một thợ săn hóa thạch nghiệp dư đã tìm thấy hóa thạch bên trong có chứa một loài côn trùng chưa từng được biết đến trước đây, sống cách đây 151 triệu năm.

Robert Beattie, 82 tuổi, giáo viên đã nghỉ hưu và là một thợ săn hóa thạch nghiệp dư. Ông say mê hóa thạch từ khi còn nhỏ. Trong nhiều năm qua, ông đã tặng nhiều mẫu vật cho Bảo tàng Australia, bao gồm cả cá và côn trùng thời tiền sử được tìm thấy trong các bãi hóa thạch trên khắp đất nước. Ảnh: Louise Reily/Australian Museum.
Gần đây, mẫu hóa thạch đặc biệt mà ông Robert tìm thấy tại khu vực Talbragar Fish Beds ở New South Wales đã trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của giới khoa học cũng như công chúng. Ảnh: Salty Dingo/Australian Museum.
Lần đầu tiên phát hiện muỗi ở Iceland

Từng là quốc gia không có muỗi, Iceland mới ghi nhận loài côn trùng này lần đầu tiên. Hiện tượng nóng lên toàn cầu khiến muỗi sinh sôi nảy nở.

Nam Cực và Iceland từng được biết đến là những nơi trên thế giới không có muỗi. Tuy nhiên, trong tháng 10 này, lần đầu tiên muỗi được phát hiện ở Iceland khi biến đổi khí hậu khiến chúng có thể sinh sôi, nảy nở tại quốc gia này. Ảnh: Alamy.
Từ lâu, các nhà khoa học đã dự đoán muỗi có thể định cư ở Iceland do nước này có nhiều môi trường sinh sản thuận lợi như đầm lầy và ao hồ. Tuy nhiên, nhiều loài muỗi khó sống sót trong môi trường khí hậu khắc nghiệt. Ảnh: Jon Arnold Images Ltd/Alamy.
