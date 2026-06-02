Google đề xuất 'dùng muỗi diệt muỗi' nhằm bảo vệ sức khỏe người dân

“Gã khổng lồ công nghệ” Google đang xin phép chính quyền liên bang để thả 32 triệu con muỗi đã qua xử lý đặc biệt tại hai bang California và Florida (Mỹ) trong thời gian 2 năm tới. Đề xuất này nằm trong khuôn khổ chương trình Debug của Google với mục đích "dùng côn trùng tốt để diệt côn trùng xấu". Thông qua việc thả hàng triệu con muỗi vô sinh vào môi trường, Google hy vọng đề xuất này sẽ giúp triệt tiêu các quần thể muỗi mang mầm bệnh.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ cho biết muỗi là loài động vật nguy hiểm nhất thế giới. Trong số hơn 3.500 loài muỗi, riêng muỗi vằn đã là trung gian lây truyền nhiều bệnh nguy hiểm như sốt xuất huyết, zika và chikungunya, khiến hàng trăm triệu người mắc bệnh mỗi năm.

Nhóm phát triển chương trình Debug của Google cho biết phần lớn các bệnh do muỗi truyền hiện vẫn chưa có vắc xin hoặc phương pháp điều trị hiệu quả. Giải pháp mà nhóm đưa ra là sử dụng muỗi đực nhiễm một loại vi khuẩn tự nhiên mang tên Wolbachia. Khi những con muỗi đực này giao phối với muỗi cái, trứng sẽ không thể nở, qua đó dần triệt tiêu quần thể muỗi theo thời gian.

Do chỉ có muỗi cái mới đốt người nên các chuyên gia khẳng định việc thả muỗi đực sẽ không làm gia tăng nguy cơ bị muỗi đốt trong khu vực. Google cho biết thêm rằng sẽ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và hệ thống robot để nhân giống, phân loại và thả muỗi ở quy mô đủ lớn, nhằm đảm bảo kế hoạch đạt hiệu quả tốt nhất.

Đề xuất trên của Google đang được Cơ quan Bảo vệ môi trường Mỹ thẩm định. Cơ quan này sẽ tiếp nhận ý kiến đóng góp của công chúng cho đến hết ngày 5/6, trước khi quyết định có cấp phép thử nghiệm hay không.