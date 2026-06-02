Chiêm ngưỡng cung đường ven biển đẹp nhất thế giới được UNESCO vinh danh

Trải dài khoảng 50km dọc bờ nam bán đảo Sorrento thuộc vùng Campania, Costiera Amalfitana – hay Bờ biển Amalfi – là một trong những cảnh quan ven biển nổi tiếng nhất thế giới. Nơi đây được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới năm 1997 nhờ sự kết hợp đặc biệt giữa thiên nhiên ngoạn mục và dấu ấn văn hóa kéo dài hàng nghìn năm.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Điều khiến Costiera Amalfitana trở nên khác biệt là địa hình đầy ấn tượng. Những dãy núi đá vôi cao vút lao thẳng xuống biển Địa Trung Hải, tạo nên một đường bờ biển hiểm trở nhưng tuyệt đẹp. Trên các sườn núi ấy, con người đã xây dựng nên những ngôi làng bám chặt vào vách đá như thể thách thức trọng lực. Từ xa nhìn lại, các ngôi nhà trắng, vàng, hồng và cam xếp tầng tầng lớp lớp, tạo nên khung cảnh giống như một bức tranh sống động.

Trong số các thị trấn nổi tiếng nhất của khu vực có Positano, nơi được xem là biểu tượng của Bờ biển Amalfi. Những con phố hẹp quanh co dẫn qua các ngôi nhà nhiều màu sắc, các quán cà phê nhỏ và những bậc thang hướng xuống biển xanh thẳm. Xa hơn là Amalfi, thị trấn từng là trung tâm của một cường quốc hàng hải thời Trung Cổ, và Ravello, nổi tiếng với các biệt thự lịch sử cùng những khu vườn nhìn ra biển tuyệt đẹp.

Không chỉ có cảnh quan ngoạn mục, Costiera Amalfitana còn là minh chứng cho khả năng thích nghi đáng kinh ngạc của con người với môi trường khắc nghiệt. Trong nhiều thế kỷ, cư dân địa phương đã xây dựng các ruộng bậc thang trên sườn núi để trồng nho, ô liu và đặc biệt là chanh Amalfi nổi tiếng. Những bức tường đá giữ đất trải dài khắp sườn đồi đã trở thành một phần không thể tách rời của cảnh quan nơi đây.

Bờ biển Amalfi còn gắn liền với lịch sử giao thương của Địa Trung Hải. Trong thời Trung Cổ, Cộng hòa Amalfi từng là một trong những thế lực hàng hải quan trọng của Ý, cạnh tranh với các thành bang thương mại lớn khác. Dấu tích của thời kỳ huy hoàng ấy vẫn hiện diện qua các nhà thờ, quảng trường và công trình kiến trúc cổ còn được bảo tồn.

Ngày nay, Costiera Amalfitana là một trong những điểm đến nổi tiếng nhất châu Âu. Du khách đến đây không chỉ để tận hưởng biển xanh và nắng vàng mà còn để trải nghiệm một cảnh quan nơi thiên nhiên và con người đã cùng nhau tạo nên một kiệt tác kéo dài qua nhiều thế kỷ. Giữa những vách đá hùng vĩ và làn nước Địa Trung Hải lấp lánh, Amalfi vẫn là hình ảnh tiêu biểu cho vẻ đẹp lãng mạn và quyến rũ của nước Ý.