Chiêm ngưỡng cung đường ven biển đẹp nhất thế giới được UNESCO vinh danh

Những vách núi dựng đứng, các ngôi làng nhiều màu sắc và biển xanh ngọc đã biến Costiera Amalfitana thành biểu tượng của vẻ đẹp nước Ý.

Thanh Bình (tổng hợp)

Trải dài khoảng 50km dọc bờ nam bán đảo Sorrento thuộc vùng Campania, Costiera Amalfitana – hay Bờ biển Amalfi – là một trong những cảnh quan ven biển nổi tiếng nhất thế giới. Nơi đây được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới năm 1997 nhờ sự kết hợp đặc biệt giữa thiên nhiên ngoạn mục và dấu ấn văn hóa kéo dài hàng nghìn năm.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Điều khiến Costiera Amalfitana trở nên khác biệt là địa hình đầy ấn tượng. Những dãy núi đá vôi cao vút lao thẳng xuống biển Địa Trung Hải, tạo nên một đường bờ biển hiểm trở nhưng tuyệt đẹp. Trên các sườn núi ấy, con người đã xây dựng nên những ngôi làng bám chặt vào vách đá như thể thách thức trọng lực. Từ xa nhìn lại, các ngôi nhà trắng, vàng, hồng và cam xếp tầng tầng lớp lớp, tạo nên khung cảnh giống như một bức tranh sống động.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Trong số các thị trấn nổi tiếng nhất của khu vực có Positano, nơi được xem là biểu tượng của Bờ biển Amalfi. Những con phố hẹp quanh co dẫn qua các ngôi nhà nhiều màu sắc, các quán cà phê nhỏ và những bậc thang hướng xuống biển xanh thẳm. Xa hơn là Amalfi, thị trấn từng là trung tâm của một cường quốc hàng hải thời Trung Cổ, và Ravello, nổi tiếng với các biệt thự lịch sử cùng những khu vườn nhìn ra biển tuyệt đẹp.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Không chỉ có cảnh quan ngoạn mục, Costiera Amalfitana còn là minh chứng cho khả năng thích nghi đáng kinh ngạc của con người với môi trường khắc nghiệt. Trong nhiều thế kỷ, cư dân địa phương đã xây dựng các ruộng bậc thang trên sườn núi để trồng nho, ô liu và đặc biệt là chanh Amalfi nổi tiếng. Những bức tường đá giữ đất trải dài khắp sườn đồi đã trở thành một phần không thể tách rời của cảnh quan nơi đây.

Bờ biển Amalfi còn gắn liền với lịch sử giao thương của Địa Trung Hải. Trong thời Trung Cổ, Cộng hòa Amalfi từng là một trong những thế lực hàng hải quan trọng của Ý, cạnh tranh với các thành bang thương mại lớn khác. Dấu tích của thời kỳ huy hoàng ấy vẫn hiện diện qua các nhà thờ, quảng trường và công trình kiến trúc cổ còn được bảo tồn.

Ngày nay, Costiera Amalfitana là một trong những điểm đến nổi tiếng nhất châu Âu. Du khách đến đây không chỉ để tận hưởng biển xanh và nắng vàng mà còn để trải nghiệm một cảnh quan nơi thiên nhiên và con người đã cùng nhau tạo nên một kiệt tác kéo dài qua nhiều thế kỷ. Giữa những vách đá hùng vĩ và làn nước Địa Trung Hải lấp lánh, Amalfi vẫn là hình ảnh tiêu biểu cho vẻ đẹp lãng mạn và quyến rũ của nước Ý.

#Cảnh quan ven biển UNESCO #Văn hóa và di sản Amalfi #Địa hình núi đá vôi #Lịch sử giao thương Trung Cổ #Nghề trồng nho và chanh Amalfi

Máu người chứa "di sản sống" của tổ tiên cổ đại cách đây 700 triệu năm

Theo nghiên cứu mới, máu người ngày nay tồn tại những “dấu vết sống” có nguồn gốc từ các sinh vật đơn bào xuất hiện trên Trái đất khoảng 700 triệu năm trước.

Một nhóm nghiên cứu quốc tế do Đại học Kyoto ở Nhật Bản dẫn đầu đã truy tìm lịch sử tiến hóa của tế bào máu trong cơ thể người từ khoảng 700 triệu năm trước. Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences, họ cho biết, tế bào máu không được tạo ra từ con số 0 sau sự xuất hiện của sự sống đa bào.

Cụ thể, thông qua phương pháp phân tích mới nhằm so sánh mô hình biểu hiện gene giữa nhiều loại tế bào và nhiều loài động vật khác nhau, nhóm nghiên cứu đã xây dựng được “cây phả hệ tiến hóa” của các dòng tế bào máu, qua đó tái hiện cách chúng hình thành và phân nhánh trong suốt lịch sử tiến hóa của động vật.

Di sản giữa sa mạc châu Phi chứa "tin nhắn" từ 6.000 năm trước"

Giữa vùng sa mạc đá khô cằn của Namibia, Twyfelfontein lưu giữ những hình khắc cổ như lời nhắn từ con người cách đây hàng nghìn năm.

Twyfelfontein (Namibia) là một trong những quần thể nghệ thuật đá cổ nổi tiếng nhất châu Phi và được UNESCO công nhận là Di sản thế giới vào năm 2007. Tên gọi “Twyfelfontein” trong tiếng Afrikaans có nghĩa là “dòng suối không đáng tin”, xuất phát từ nguồn nước thất thường giữa vùng đất bán sa mạc khắc nghiệt. Nhưng chính nơi cằn cỗi ấy lại là kho lưu trữ hình ảnh tiền sử đồ sộ hiếm có của nhân loại.

Thành phố cổ đẹp nhất Trung Mỹ nằm cạnh ngọn núi lửa đang phun trào

Được bao quanh bởi núi lửa và những tàn tích cổ kính, Antigua Guatemala hiện ra như một di sản thời thuộc địa bị thời gian bỏ quên.

Được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới nhờ giá trị lịch sử cùng kiến trúc thuộc địa Tây Ban Nha gần như nguyên vẹn, Antigua Guatemala là một trong những thành phố cổ đẹp nhất châu Mỹ Latinh. Nằm giữa một thung lũng trên cao nguyên Guatemala, thành phố này được bao quanh bởi những ngọn núi lửa hùng vĩ, trong đó nổi bật nhất là Agua, Fuego và Acatenango — những “người khổng lồ” tạo nên khung cảnh vừa thơ mộng vừa đầy vẻ đe dọa.

