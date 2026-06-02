Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp siêu thực của bọ sừng hươu ánh vàng

Ẩn mình trong những khu rừng nhiệt đới Đông Nam Á, bọ hươu vàng là một trong các loài côn trùng có vẻ ngoài ngoạn mục nhất quả đất.

Thanh Bình (tổng hợp)

Bọ hươu vàng (Allotopus moellenkampi) là một loài bọ cánh cứng thuộc họ Lucanidae. Chúng nổi tiếng nhờ lớp vỏ ánh kim vàng lục cực kỳ bắt mắt, khiến nhiều người liên tưởng chúng là một món đồ trang sức được chế tác bằng kim loại quý. Dưới ánh nắng hoặc đèn chiếu, cơ thể loài bọ này có thể phản chiếu màu vàng đồng, xanh olive hoặc ánh cầu vồng tùy góc nhìn.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Giống nhiều loài bọ hươu khổng lồ khác, Allotopus moellenkampi mang vẻ ngoài gần như “phi thực tế”. Con đực có cặp hàm lớn cong nhẹ về phía trước, trông giống cặp gạc hươu thu nhỏ – đặc điểm khiến cả nhóm Lucanidae được gọi là “bọ hươu”. Tuy nhiên, hàm của chúng không quá dài như bọ hươu Atlas hay bọ hươu Miyama, mà gọn hơn và cân đối với cơ thể bóng bẩy.

Ảnh: jamesbeetlefarm

Loài này phân bố ở nhiều khu vực thuộc Đông Nam Á như Malaysia, Indonesia và Thái Lan. Chúng thường sống trong các khu rừng ẩm, nơi có nhiều gỗ mục. Ấu trùng bọ hươu vàng dành phần lớn cuộc đời bên trong thân cây đang phân hủy, âm thầm ăn lớp gỗ mục mềm suốt nhiều tháng hoặc nhiều năm trước khi hóa nhộng và trở thành côn trùng trưởng thành.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Điều thú vị là màu sắc ánh kim của bọ hươu vàng không chỉ đến từ sắc tố thông thường. Bề mặt lớp vỏ của chúng có cấu trúc siêu nhỏ phản xạ ánh sáng theo cách đặc biệt, tạo ra hiệu ứng óng ánh giống một số loài bướm nhiệt đới hoặc chim ruồi. Đây là dạng “màu cấu trúc” mà giới khoa học vật liệu rất quan tâm vì có thể ứng dụng trong công nghệ quang học và vật liệu chống giả.

Trong giới sưu tầm côn trùng, Allotopus moellenkampi được xem là một trong những loài bọ hươu đẹp nhất châu Á. Người nuôi thường đặc biệt yêu thích các cá thể có màu vàng sáng hoặc ánh xanh mạnh. Tuy nhiên, việc săn bắt quá mức và mất môi trường sống tự nhiên đang khiến nhiều quần thể ngoài tự nhiên bị suy giảm.

Dù vẻ ngoài lộng lẫy khiến chúng giống sinh vật bước ra từ phim giả tưởng, bọ hươu vàng thực chất vẫn chỉ là một mắt xích nhỏ trong hệ sinh thái rừng nhiệt đới. Chúng góp phần phân hủy gỗ mục và tái chế chất hữu cơ, giúp khu rừng tiếp tục vận hành âm thầm qua từng mùa mưa nắng.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi
#Loài bọ hươu vàng ánh kim #Vẻ đẹp côn trùng nhiệt đới #Phân bố Đông Nam Á #Cấu trúc phản xạ ánh sáng #Vai trò trong hệ sinh thái rừng

Bài liên quan

Kho tri thức

Sinh vật 600 triệu tuổi, giống miếng da voi phập phồng dưới đáy biển

Trông giống một cục da xám vô tri dưới đáy biển, hải miên da voi là một sinh vật cổ xưa đầy bất ngờ của đại dương.

Ẩn mình trên các vách đá ngầm ở vùng biển Đại Tây Dương và quanh quần đảo Anh, hải miên da voi (Pachymatisma johnstonia) thường khiến thợ lặn nhầm tưởng là một khối đá mềm hoặc "mảnh da màu xám" bị bỏ quên dưới nước.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Sinh vật nhìn như con lai của mèo và linh cẩu, chỉ có ở châu Phi

Mang bộ lông đốm vằn như pha trộn giữa mèo, linh cẩu và gấu mèo, cầy hương châu Phi là một trong những động vật kỳ lạ nhất lục địa đen.

Cầy hương châu Phi, tên khoa học Civettictis civetta, là loài thú ăn đêm thuộc họ Cầy, phân bố rộng ở vùng hạ Sahara của châu Phi. Với thân hình dài, mõm nhọn, đuôi sọc đen trắng và chiếc bờm dựng dọc sống lưng, cầy hương châu Phi trông như sinh vật bước ra từ một bản phác thảo tưởng tượng của thiên nhiên.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Từ Aztec cổ đại đến Tây Nguyên: Hành trình kỳ diệu của quả bơ

Từ món guacamole Mexico đến ly sinh tố quen thuộc ở Việt Nam, quả bơ đã trở thành một “ngôi sao toàn cầu” của thế giới thực vật.

Cây bơ, tên khoa học Persea americana, có nguồn gốc từ khu vực Trung Mỹ và miền nam Mexico, nơi con người đã trồng nó từ hàng nghìn năm trước. Người Aztec cổ đại gọi quả bơ là “ahuacatl”, một từ vừa mang nghĩa “quả bơ” vừa có nghĩa khá hài hước là “tinh hoàn”, có lẽ vì hình dáng đặc trưng của loại quả này. Từ ấy sau này dần biến đổi thành “avocado” trong tiếng Anh hiện đại.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới