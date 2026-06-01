Khám phá khu phố đầy màu sắc từng là thủ đô đầu tiên của Brazil

Nằm bên bờ vịnh Todos os Santos của Brazil, Trung tâm lịch sử Salvador de Bahia là một trong những quần thể kiến trúc thuộc địa được bảo tồn tốt nhất tại châu Mỹ. Khu vực này thuộc thành phố Salvador, nơi từng giữ vai trò thủ đô đầu tiên của Brazil từ năm 1549 đến năm 1763. Nhờ giá trị lịch sử và văn hóa đặc biệt, nơi đây được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 1985.

Ngay từ thế kỷ XVI, Salvador đã trở thành trung tâm hành chính, thương mại và tôn giáo quan trọng của đế quốc Bồ Đào Nha tại Tân Thế giới. Sự giàu có từ hoạt động buôn bán đường, vàng và các tuyến hàng hải xuyên Đại Tây Dương đã giúp thành phố phát triển nhanh chóng. Những dinh thự, tu viện và nhà thờ nguy nga được xây dựng trên các ngọn đồi nhìn ra biển, tạo nên diện mạo đặc trưng vẫn còn được gìn giữ cho đến ngày nay.

Trái tim của khu di sản là Pelourinho, một khu phố nổi tiếng với những ngôi nhà sơn màu rực rỡ, các quảng trường lát đá và những con dốc quanh co. Tại đây, du khách có cảm giác như đang bước ngược thời gian về thời kỳ thuộc địa. Các công trình mang phong cách Baroque và Rococo xuất hiện dày đặc, nổi bật nhất là São Francisco Church and Convent, nơi được xem là một trong những nhà thờ Baroque đẹp nhất Nam Mỹ với nội thất dát vàng lộng lẫy.

Tuy nhiên, điều làm nên sự độc đáo của Salvador không chỉ là kiến trúc. Thành phố này còn là nơi giao thoa mạnh mẽ giữa văn hóa châu Âu, bản địa Nam Mỹ và châu Phi. Trong thời kỳ thuộc địa, hàng triệu người châu Phi bị đưa đến Brazil qua các cảng biển, và Salvador trở thành một trong những trung tâm lớn nhất của cộng đồng gốc Phi tại châu Mỹ. Dấu ấn ấy vẫn hiện diện trong âm nhạc, ẩm thực, tín ngưỡng và các lễ hội địa phương.

Du khách đi dạo trong khu phố cổ có thể bắt gặp những màn biểu diễn capoeira – môn võ kết hợp âm nhạc và vũ đạo có nguồn gốc từ cộng đồng người Phi gốc Brazil. Tiếng trống, tiếng hát cùng những bộ trang phục đầy màu sắc khiến khu di sản luôn tràn đầy sức sống, khác biệt với nhiều khu phố cổ chỉ mang tính chất bảo tàng.

Ngày nay, Trung tâm lịch sử Salvador de Bahia không chỉ là kho báu kiến trúc mà còn là một minh chứng sống động cho lịch sử hình thành bản sắc Brazil. Giữa những bức tường sơn màu rực rỡ, các nhà thờ cổ kính và âm thanh vang vọng từ quảng trường, du khách có thể cảm nhận được câu chuyện kéo dài gần 500 năm của một trong những thành phố quan trọng nhất Nam Mỹ.