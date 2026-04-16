Phi hành đoàn Artemis II thích thú khi thấy tia lóe sáng trên Mặt trăng

Khi ở cách Mặt trăng vài nghìn km, phi hành đoàn Artemis II phấn khích khi thấy các tia lóe sáng trên bề mặt vệ tinh tự nhiên của Trái đất. Vì sao lại vậy?

Phi hành đoàn Artemis II đã hoàn thành sứ mệnh có người lái đầu tiên đến Mặt trăng kể từ Apollo 17 năm 1972. Họ đã hạ cánh an toàn tối 10/4 theo múi giờ EDT, kết thúc nhiệm vụ lịch sử kéo dài 10 ngày (từ ngày 1 - 10/4). Theo NASA, Artemis II là một bước đệm trong mục tiêu thiết lập sự hiện diện lâu dài của con người trên Mặt trăng. Ảnh: NASA.
Trong khi tàu Orion chở 4 phi hành gia Artemis II cách Mặt trăng vài nghìn km vào ngày 6/4, họ đã vô cùng phấn khích khi nhìn thấy ít nhất 4 - 6 tia sáng lóe lên trên bề mặt vệ tinh tự nhiên của Trái đất. Những tia sáng này chỉ lóe lên trong vài mili giây. Ảnh: NASA.
Các phi hành gia hào hứng khi nhìn thấy các tia lóe sáng đó là do chúng đến từ việc vi thiên thạch va chạm với bề mặt Mặt trăng. Việc quan sát hiện tượng này giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về môi trường động của Mặt trăng. Ảnh: NASA.
Thêm nữa, những tia lóe sáng ngắn ngủi đó còn giúp các nhà nghiên cứu theo dõi thời điểm và địa điểm xảy ra các vụ va chạm trên Mặt trăng. Ảnh: NASA.
Dữ liệu thu thập được từ sứ mệnh Artemis II có thể giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về những tác động mà các vụ va chạm này gây ra cho cơ sở hạ tầng lâu dài và sự hiện diện bền vững của con người trên Mặt trăng. Ảnh: NASA.
Bề mặt Mặt trăng với vô số miệng hố va chạm và những vụ va chạm nhỏ xảy ra gần như hàng ngày. Điều này trở thành nguy cơ lớn đối với các căn cứ trên Mặt trăng trong tương lai. Ảnh: NASA.
Các tảng đá vũ trụ lao xuống Mặt trăng với tốc độ hàng chục nghìn km mỗi giờ và không có bầu khí quyển để làm chậm chúng nên những vụ va chạm lớn khiến các nhà khoa học lo ngại. Do đó, họ đã và đang theo dõi các mối đe dọa tiềm tàng đối với cơ sở hạ tầng quan trọng và sự an toàn của phi hành đoàn khi hiện diện ở Mặt trăng trong thời gian tới. Ảnh: NASA.
"Những tia lóe sáng trên Mặt trăng mà các phi hành đoàn Artemis II quan sát được nhắc nhở chúng ta phải lên kế hoạch cho trường hợp bất trắc đó", David Kring - nhà khoa học tại Viện Mặt Trăng và Hành tinh thuộc Hiệp hội Nghiên cứu Không gian Đại học Houston cho hay. Ảnh: NASA.
Các nhà khoa học trên Trái đất đã bắt đầu nghiên cứu để đối chiếu những quan sát của phi hành đoàn Artemis II thu thập được với dữ liệu từ tàu quỹ đạo Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) của NASA đang bay quanh Mặt trăng, với mục tiêu tinh chỉnh các mô hình hiện có về tần suất xảy ra các vụ va chạm trên bề mặt vệ tinh tự nhiên của Trái đất. Ảnh: NASA.
Để làm được điều đó, các nhà nghiên cứu dự định kết hợp báo cáo của 4 phi hành gia tham gia sứ mệnh Artemis II với dữ liệu từ quỹ đạo để trích xuất các chi tiết quan trọng có thể có những thông tin chính xác về các tia lóe sáng, bao gồm độ sáng, khối lượng của các thiên thạch và liệu các sự kiện này có tạo ra các miệng hố mới trên bề mặt Mặt trăng hay không. Ảnh: NASA.
Tâm Anh (TH)
