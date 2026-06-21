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Kho tri thức

Hành trình kỳ thú của cây phượng vĩ: Từ rừng Madagascar đến sân trường Việt

Mỗi khi mùa hè đến, sắc đỏ rực lửa của những tán cây phượng vĩ bùng lại gợi nhớ tuổi học trò và những ngày chia tay đầy lưu luyến.

T.B (tổng hợp)

Phượng vĩ (Delonix regia) là một trong những loài cây đô thị nhiệt đới nổi tiếng nhất thế giới. Với những chùm hoa đỏ cam rực rỡ phủ kín tán cây vào mùa nở, phượng vĩ đã trở thành biểu tượng của mùa hè tại nhiều quốc gia. Ít ai biết rằng loài cây quen thuộc này có nguồn gốc từ đảo Madagascar, nơi chúng từng mọc trong những khu rừng khô đặc hữu trước khi được con người đưa đi khắp các vùng nhiệt đới trên thế giới.

Ảnh: cayxanhlamdong

Tên khoa học Delonix regia của phượng vĩ có thể được hiểu là "móng vuốt hoàng gia", bắt nguồn từ hình dạng đặc biệt của các cánh hoa. Khi nở rộ, hoa phượng tạo thành những cụm lớn với bốn cánh đỏ cam nổi bật và một cánh hoa có đốm trắng hoặc vàng. Sự kết hợp màu sắc này giúp thu hút các loài thụ phấn, đồng thời tạo nên vẻ đẹp khó nhầm lẫn với bất kỳ loài cây nào khác.

Ảnh: Wikimedia Commons

Không chỉ có hoa đẹp, phượng vĩ còn sở hữu tán lá rộng như chiếc ô khổng lồ. Lá cây là dạng lá kép hai lần, gồm hàng trăm lá chét nhỏ li ti, khiến toàn bộ tán cây trông mềm mại như một đám mây . Chính đặc điểm này giúp phượng trở thành cây bóng mát lý tưởng tại công viên, trường học và các tuyến đường đô thị ở nhiều nước nhiệt đới.

Ảnh: greenfield.com

Mặc dù hiện diện rất phổ biến ở Đông Nam Á, phượng vĩ từng đứng trước nguy cơ biến mất trong môi trường tự nhiên tại Madagascar. Sự suy giảm sinh cảnh khiến các quần thể hoang dã trở nên hiếm hơn nhiều so với số lượng cây được trồng làm cảnh trên khắp thế giới. Đây là một nghịch lý thú vị: một loài cây vô cùng quen thuộc với hàng triệu người lại đang khá hiếm tại quê hương của chính nó.

Ở Việt Nam, phượng vĩ có lẽ là loài cây gắn bó với ký ức học đường sâu sắc nhất. Khi những chùm hoa đỏ bắt đầu xuất hiện cũng là lúc năm học dần kết thúc. Hình ảnh sân trường phủ cánh phượng, tiếng ve kêu râm ran và những cuốn lưu bút đã trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ. Chính vì thế, phượng thường được gọi bằng những cái tên giàu cảm xúc như "hoa học trò" hay "hoa chia tay".

Ngoài giá trị cảnh quan, phượng vĩ còn góp phần cải thiện môi trường đô thị nhờ khả năng tạo bóng mát rộng. Một cây trưởng thành có thể cao từ 10 đến 15 mét với tán lá vươn ngang rất lớn, tạo nên những khoảng không gian dễ chịu giữa thời tiết mùa hè nóng bức.

Ngày nay, từ châu Á, châu Phi đến châu Mỹ Latin, phượng vĩ vẫn tiếp tục tô điểm cho các thành phố bằng sắc đỏ đặc trưng. Dù được biết đến như một loài cây cảnh, nó còn là biểu tượng của tuổi trẻ, ký ức và những mùa hè không thể nào quên.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi
#Hành trình cây phượng vĩ từ Madagascar #Biểu tượng mùa hè và tuổi học trò #Đặc điểm hình thái và màu sắc hoa #Vai trò cây bóng mát đô thị #Tình trạng bảo tồn và ý nghĩa văn hóa

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