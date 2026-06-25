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Kho tri thức

Khám phá kỳ quan “vô hình” giúp nhân loại đo đạc cả Trái Đất thế kỷ 19

Từ những đỉnh núi Bắc Âu lạnh giá đến thảo nguyên Đông Âu rộng mở, một mạng lưới đo đạc âm thầm đã thay đổi hiểu biết của nhân loại của Trái Đất.

T.B (tổng hợp)

Cung trắc địa Struve là một trong những công trình khoa học vĩ đại nhất nhưng ít được biết đến rộng rãi trong lịch sử nhân loại. Di sản này là một chuỗi các điểm đo đạc trải dài hơn 2.800 km, từ biển Bắc ở Na Uy đến Biển Đen tại Ukraine, đi qua 10 quốc gia hiện nay. Mục tiêu của nó là xác định chính xác hình dạng và kích thước của Trái Đất, một câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng từng khiến các nhà khoa học phải tranh luận suốt nhiều thế kỷ.

Ảnh: worldheritagesite

Công trình này được thực hiện trong thế kỷ 19 bởi nhà thiên văn học người Đức gốc Nga Friedrich Georg Wilhelm Struve, cùng nhiều cộng sự từ các quốc gia châu Âu. Họ đã thiết lập một chuỗi tam giác đo đạc khổng lồ bằng cách đặt các điểm mốc cố định trên các đỉnh núi, nhà thờ, mỏm đá và các vị trí cao dễ quan sát. Từ đó, họ dùng phương pháp tam giác học để tính toán khoảng cách và độ cong của Trái Đất với độ chính xác đáng kinh ngạc vào thời điểm chưa có vệ tinh hay công nghệ hiện đại.

Ảnh: Wikimedia Commons

Điều khiến Struve Geodetic Arc trở nên đặc biệt không chỉ là quy mô xuyên quốc gia, mà còn là tinh thần hợp tác khoa học hiếm có trong bối cảnh châu Âu thế kỷ 19 vốn đầy biến động chính trị. Các nhà khoa học từ nhiều vương quốc và đế chế khác nhau đã cùng tham gia vào một mục tiêu chung: hiểu rõ hành tinh mà con người đang sinh sống. Chính vì giá trị khoa học và lịch sử đó, năm 2005, UNESCO đã công nhận chuỗi điểm đo này là Di sản Thế giới.

Ảnh: worldheritagesite

Ngày nay, chỉ còn khoảng 34 trong số hơn 260 điểm gốc được bảo tồn nguyên vẹn. Những dấu mốc này thường là các bia đá nhỏ, lỗ khoan hoặc ký hiệu trên mặt đất, nằm lặng lẽ giữa thiên nhiên hoặc trong khuôn viên các công trình hiện đại. Dù khiêm tốn về hình thức, chúng lại mang trong mình ý nghĩa to lớn: minh chứng cho bước tiến của khoa học nhân loại trong việc khám phá Trái Đất.

Có thể nói, Cung trắc địa Struve không chỉ là một công trình đo đạc, mà còn là biểu tượng của trí tuệ, sự kiên trì và tinh thần hợp tác vượt biên giới. Nó nhắc nhở rằng ngay cả những điều tưởng chừng trừu tượng như “hình dạng Trái Đất” cũng có thể được giải mã bằng nỗ lực chung của con người.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
#Khám phá hình dạng Trái Đất #Cung trắc địa Struve #Hợp tác khoa học châu Âu thế kỷ 19 #Di sản khoa học UNESCO #Phương pháp đo đạc tam giác

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