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Kho tri thức

Chiếc bình gốm Trung Quốc 9.000 năm tuổi hé lộ bí ẩn thú vị

Việc phát hiện chiếc bình gốm Trung Quốc 9.000 năm tuổi có thể đã được dùng để uống bia gây ngạc nhiên các chuyên gia.

Thiên Đăng - (Theo SCMP)

Các nhà khoa học đã phân tích những mảnh gốm 9.000 năm tuổi được phát hiện ở miền đông Trung Quốc, cho biết tổ tiên xa xưa có thể cũng thích uống bia tươi như người hiện đại. Phân tích các mảnh bình gốm cổ được tìm thấy ở tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), cho thấy các vật dụng này chứa bia được làm từ gạo.

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Việc phát hiện chiếc bình gốm Trung Quốc 9.000 năm tuổi có thể đã được dùng để uống bia gây ngạc nhiên các chuyên gia. Ảnh: @SCMP.

Lý do các nhà khoa học tin rằng chiếc bình đó chứa bia chứ không phải rượu vang là vì, sau khi phân tích cặn còn sót lại trong 20 mảnh gốm, họ phát hiện ra rằng, nó chứa các thành phần như nấm mốc và men, những thành phần phù hợp với quá trình lên men bia.

Các nhà khoa học cũng tìm thấy các phytolith, hay các hạt thực vật, phù hợp với gạo, cho thấy đây là một thành phần chính trong việc tạo ra loại đồ uống này. Họ tin rằng bia được làm từ ba thành phần: gạo, hạt ý dĩ (một loại cây ngũ cốc châu Á) và một loại củ chứa chất dinh dưỡng tương tự như khoai tây.

Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện quan trọng trong quá trình khai quật khảo cổ tại Di chỉ Mái đá Ngườm”. Nguồn video: @Báo và Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên.
#Chiếc bình gốm #Trung Quốc #bia #gạo #đồ uống

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Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, các nhà khảo cổ học Trung Quốc đã khai quật được một xưởng chế tác ngọc bích có niên đại hơn 3.400 năm tại khu di tích Tam Tinh Đôi ở phía tây nam Trung Quốc.

“Đây là lần đầu tiên một xưởng thủ công mỹ nghệ được phát hiện tại Tam Tinh Đôi. Phát hiện này lấp đầy khoảng trống trong nghiên cứu khảo cổ học về Tam Tinh Đôi và nó có ý nghĩa rất lớn”, ông Ran Honglin, giám đốc Trạm nghiên cứu di tích Tam Tinh Đôi thuộc Viện Di tích Văn hóa và Khảo cổ học tỉnh Tứ Xuyên, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn chính thức Tân Hoa Xã.

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Kho tri thức

Tìm thấy tấm bảng La Mã 1.900 năm tuổi có viết lời nguyền báo thù

Được các nhà khảo cổ khai quật bên dưới quảng trường tòa thị chính ở Heerlen, Hà Lan, tấm bảng khoảng 1.900 tuổi gây chú ý khi viết lời nguyền báo thù.

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Một tấm bảng lời nguyền có niên đại vào thế kỷ thứ hai sau Công nguyên đã được các nhà khảo cổ học phát hiện tại thành phố Heerlen, Hà Lan - địa điểm từng là khu định cư quân sự Coriovallum của đế chế La Mã. Không giống nhiều tấm bảng lời nguyền khác từng được khai quật, hiện vật phát hiện ở Heerlen được đánh giá là hiếm hoi vì nó được khắc bằng tiếng Hy Lạp cổ thay vì tiếng Latinh.

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Kho tri thức

Mộ cổ 5.000 tuổi ở Minya hé mở bí mật kiến ​​trúc kim tự tháp của Ai Cập

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Cuộc khai quật, do Hội đồng Cổ vật Tối cao Ai Cập dẫn đầu, diễn ra tại bờ Đông sông Nile ở một khu vực từ lâu đã được công nhận là nghĩa địa quan trọng. Theo Bộ trưởng Du lịch và Cổ vật Ai Cập, Sherif Fathy, phát hiện này cung cấp bằng chứng quý giá để lần theo quá trình phát triển của kiến trúc lăng mộ ở Ai Cập cổ đại qua các thời kỳ khác nhau đồng thời khẳng định vị thế của Jabal Al-Tayr là một nghĩa địa quan trọng được sử dụng liên tục trong hàng thiên niên kỷ.

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