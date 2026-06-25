Chiếc bình gốm Trung Quốc 9.000 năm tuổi hé lộ bí ẩn thú vị

Các nhà khoa học đã phân tích những mảnh gốm 9.000 năm tuổi được phát hiện ở miền đông Trung Quốc, cho biết tổ tiên xa xưa có thể cũng thích uống bia tươi như người hiện đại. Phân tích các mảnh bình gốm cổ được tìm thấy ở tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), cho thấy các vật dụng này chứa bia được làm từ gạo.

Việc phát hiện chiếc bình gốm Trung Quốc 9.000 năm tuổi có thể đã được dùng để uống bia gây ngạc nhiên các chuyên gia. Ảnh: @SCMP.

Lý do các nhà khoa học tin rằng chiếc bình đó chứa bia chứ không phải rượu vang là vì, sau khi phân tích cặn còn sót lại trong 20 mảnh gốm, họ phát hiện ra rằng, nó chứa các thành phần như nấm mốc và men, những thành phần phù hợp với quá trình lên men bia.

Các nhà khoa học cũng tìm thấy các phytolith, hay các hạt thực vật, phù hợp với gạo, cho thấy đây là một thành phần chính trong việc tạo ra loại đồ uống này. Họ tin rằng bia được làm từ ba thành phần: gạo, hạt ý dĩ (một loại cây ngũ cốc châu Á) và một loại củ chứa chất dinh dưỡng tương tự như khoai tây.