Lý do khiến con người bỏ lỡ tín hiệu của người ngoài hành tinh

Theo các chuyên gia, plasma và bức xạ quanh các ngôi sao có thể làm méo tín hiệu vô tuyến của người ngoài hành tinh khiến chúng ta không nhận được liên lạc.

Trong suốt nhiều năm qua, giới khoa học đã thử nhiều cách nhằm liên lạc với người ngoài hành tinh nhưng vẫn chưa thành công. Mới đây, nghiên cứu công bố trên tạp chí The Astrophysical Journal của các chuyên gia chỉ ra chúng ta có thể đã bỏ lỡ tín hiệu của nền văn minh ngoài Trái đất vì một số yếu tố khách quan.

Nghiên cứu do các nhà khoa học thuộc Viện Tìm kiếm trí thông minh ngoài Trái đất (SETI) thực hiện. Họ cho hay "thời tiết không gian" xung quanh các ngôi sao có thể làm biến dạng tín hiệu vô tuyến phát ra từ các nền văn minh ngoài hành tinh trước khi chúng đến được Trái đất.

Viện Tìm kiếm trí thông minh ngoài Trái đất (SETI) nỗ lực tìm cách bắt được tín hiệu từ người ngoài hành tinh. Ảnh: Seth Shostak/SETI Institute.

Khi tìm kiếm sự sống ngoài Trái đất, các nhà thiên văn thường tập trung vào các tín hiệu vô tuyến băng hẹp, hầu như không xuất hiện tự nhiên trong vũ trụ nên được xem là dấu hiệu tiềm năng của công nghệ tiên tiến.

Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu nhận thấy môi trường plasma, bức xạ và các đợt phun vật chất từ ngôi sao chủ có thể khiến tín hiệu vô tuyến bị "trải rộng" trên nhiều tần số khác nhau. Điều này khiến năng lượng tín hiệu bị phân tán, trở nên yếu hơn và có thể nằm dưới ngưỡng phát hiện của các kính thiên văn hiện nay.

Để đi đến nhận định trên, nhóm nghiên cứu đã phân tích dữ liệu liên lạc lịch sử giữa Trái đất với các tàu thăm dò không gian như Mariner IV và các tàu Viking. Từ những ví dụ thực tế về hiện tượng biến dạng tín hiệu, họ xây dựng mô hình dự đoán tác động của môi trường không gian xung quanh các ngôi sao khác đối với tín hiệu từ các ngoại hành tinh.

Nhóm nghiên cứu đặc biệt chú ý đến các sao lùn M - loại sao chiếm khoảng 75% số ngôi sao trong Dải Ngân hà. Nhiều sao lùn có tuổi đời rất lớn, tồn tại từ thời kỳ sơ khai của vũ trụ, đồng nghĩa với việc các hành tinh quay quanh chúng có đủ thời gian để phát triển sự sống thông minh.

Tuy nhiên, mô hình của các chuyên gia chỉ ra tín hiệu vô tuyến phát ra từ những hệ hành tinh này đặc biệt dễ bị plasma liên hành tinh làm biến dạng. Do đó, nhân loại đã bỏ lỡ tín hiệu từ người ngoài hành tinh gửi tới.