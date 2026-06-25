Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Lý do khiến con người bỏ lỡ tín hiệu của người ngoài hành tinh

Theo các chuyên gia, plasma và bức xạ quanh các ngôi sao có thể làm méo tín hiệu vô tuyến của người ngoài hành tinh khiến chúng ta không nhận được liên lạc.

Tâm Anh (TH)

Trong suốt nhiều năm qua, giới khoa học đã thử nhiều cách nhằm liên lạc với người ngoài hành tinh nhưng vẫn chưa thành công. Mới đây, nghiên cứu công bố trên tạp chí The Astrophysical Journal của các chuyên gia chỉ ra chúng ta có thể đã bỏ lỡ tín hiệu của nền văn minh ngoài Trái đất vì một số yếu tố khách quan.

Nghiên cứu do các nhà khoa học thuộc Viện Tìm kiếm trí thông minh ngoài Trái đất (SETI) thực hiện. Họ cho hay "thời tiết không gian" xung quanh các ngôi sao có thể làm biến dạng tín hiệu vô tuyến phát ra từ các nền văn minh ngoài hành tinh trước khi chúng đến được Trái đất.

bienn-5.png
Viện Tìm kiếm trí thông minh ngoài Trái đất (SETI) nỗ lực tìm cách bắt được tín hiệu từ người ngoài hành tinh. Ảnh: Seth Shostak/SETI Institute.

Khi tìm kiếm sự sống ngoài Trái đất, các nhà thiên văn thường tập trung vào các tín hiệu vô tuyến băng hẹp, hầu như không xuất hiện tự nhiên trong vũ trụ nên được xem là dấu hiệu tiềm năng của công nghệ tiên tiến.

Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu nhận thấy môi trường plasma, bức xạ và các đợt phun vật chất từ ngôi sao chủ có thể khiến tín hiệu vô tuyến bị "trải rộng" trên nhiều tần số khác nhau. Điều này khiến năng lượng tín hiệu bị phân tán, trở nên yếu hơn và có thể nằm dưới ngưỡng phát hiện của các kính thiên văn hiện nay.

Để đi đến nhận định trên, nhóm nghiên cứu đã phân tích dữ liệu liên lạc lịch sử giữa Trái đất với các tàu thăm dò không gian như Mariner IV và các tàu Viking. Từ những ví dụ thực tế về hiện tượng biến dạng tín hiệu, họ xây dựng mô hình dự đoán tác động của môi trường không gian xung quanh các ngôi sao khác đối với tín hiệu từ các ngoại hành tinh.

Nhóm nghiên cứu đặc biệt chú ý đến các sao lùn M - loại sao chiếm khoảng 75% số ngôi sao trong Dải Ngân hà. Nhiều sao lùn có tuổi đời rất lớn, tồn tại từ thời kỳ sơ khai của vũ trụ, đồng nghĩa với việc các hành tinh quay quanh chúng có đủ thời gian để phát triển sự sống thông minh.

Tuy nhiên, mô hình của các chuyên gia chỉ ra tín hiệu vô tuyến phát ra từ những hệ hành tinh này đặc biệt dễ bị plasma liên hành tinh làm biến dạng. Do đó, nhân loại đã bỏ lỡ tín hiệu từ người ngoài hành tinh gửi tới.

Mời độc giả xem video: Hiện tượng "siêu trăng máu" xuất hiện khiến nhiều người trên thế giới háo hức.
#người ngoài hành tinh #tín hiệu #nền văn minh ngoài Trái đất

Bài liên quan

Kho tri thức

Sự thật đằng sau truyền thuyết Tần Thủy Hoàng gặp người ngoài hành tinh

Từ việc tìm thuốc trường sinh đến những lời đồn kỳ dị về thiên thạch và người ngoài hành tinh, cái chết của Tần Thủy Hoàng luôn phủ đầy bí ẩn.

Tần Thủy Hoàng là vị hoàng đế đầu tiên thống nhất Trung Hoa, người đặt nền móng cho một đế chế tập quyền với những thành tựu chính trị và quân sự không thể phủ nhận. Sau khi hoàn thành tham vọng lớn nhất của đời mình, ông bước vào những năm cuối đời với nỗi ám ảnh ngày càng lớn về cái chết. Việc tìm kiếm thuốc trường sinh bất lão trở thành một trong những dấu ấn gây tranh cãi nhất trong cuộc đời vị hoàng đế này.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Toán học có thể giúp con người giao tiếp với người ngoài hành tinh?

Liệu con người có thực sự có thể giao tiếp với người ngoài hành tinh? Mới đây, các nhà khoa học đề xuất một ngôn ngữ toán học phổ quát.

Các nhà khoa học Úc gần đây đã đề xuất một khung lý thuyết để khám phá khả năng giao tiếp giữa con người và các sinh vật thông minh ngoài hành tinh thông qua một ngôn ngữ phổ quát.

Nghiên cứu chỉ ra rằng, nếu con người có cơ hội gặp gỡ sự sống thông minh ngoài hành tinh trong tương lai, sự khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa sẽ là thách thức chính, đòi hỏi phải tìm kiếm một phương pháp giao tiếp vượt qua các ngôn ngữ của Trái đất và có thể vượt qua các nền văn minh và thậm chí cả các loài.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Nguồn gốc vật thể bí ẩn từng bị nghi tàu của người ngoài hành tinh

Theo nghiên cứu mới, 3I/ATLAS - vật thể từng bị nghi là tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh - là một sao chổi có nguồn gốc từ hệ hành tinh siêu lạnh.

Trong nghiên cứu mới công bố trên tạp chí khoa học Nature Astronomy, các nhà khoa học cho biết vật thể liên sao 3I/ATLAS - sao chổi từng gây xôn xao dư luận vì bị nghi ngờ là tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh - thực chất đến từ một hệ hành tinh siêu lạnh.

Để đi đến kết luận này, nhóm nghiên cứu từ Đại học Michigan (Mỹ) đã phân tích dữ liệu về 3I/ATLAS do hệ thống kính thiên văn vô tuyến ALMA (đặt tại sa mạc Atacama của Chile) thu thập và phát hiện ra điều đặc biệt.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới