Khám nhà, Công an Lai Châu phát hiện hai bố con tàng trữ ma túy

Theo điều tra, cả hai bố con Cá và Hảnh đều đi vào con đường tệ nạn xã hội, gây thêm cái chết trắng cho những người khác.

Ngày 9/10, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, hồi 11h30 ngày 7/10, tổ công tác Công an xã Sin Suối Hồ đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo an, ninh trật tự tại khu vực bản Lở Thàng 1, xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu. Phát hiện bắt quả tang Lù Văn Kảnh, sinh năm: 2001, trú tại bản Lở Thàng 2, xã Sin Suối Hồ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 1 gói nilon nhỏ, Kảnh khai nhận là heroin (0,18g). Qua đấu tranh ban đầu Kảnh khai mua được của Trần Văn Hảnh, sinh năm, sinh năm 1992, trú tại Bản Lở Thàng 2, xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu với giá 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng), đang trên đường mang đi sử dụng thì bị Công an xã phát hiện, bắt giữ.

Đối tượng Trần Văn Cá và Trần Văn Hảnh cùng tang vật.

Từ thông tin trên, lực lượng Công an xã đã nhanh chóng xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên thi hành lệnh khám xét khẩn cấp người, chỗ ở của Trần Văn Hảnh, sinh năm 1992, trú tại Bản Lở Thàng 2, xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu. Quá trình khám xét phát hiện và thu giữ 3 gói nilon nhỏ (0,53g). Hảnh khai nhận đó là heroin của Hảnh mua về để sử dụng và bán kiếm lời. Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ thu thập được lực lượng Công an xã đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Văn Hảnh để điều tra về hành vi mua, bán trái phép chất ma túy.

Trong quá trình thi hành lệnh khám xét khẩn cấp tại nhà Trần Văn Hảnh, phát hiện Trần Văn Cá, sinh năm: 1974, trú tại Bản Lở Thàng 2, xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu (là bố đẻ của Hảnh) có nhiều biểu hiện bồn chồn, lo lắng, thái độ bất bình thường nên Công an xã đã tuyên truyền, vận động có đồ vật, tài liệu gì liên quan đến vi phạm pháp luật thì tự giác giao nộp. Được tuyên truyền vận động Cá đã tự giác giao nộp cho cơ quan Công an 2 gói nilon nhỏ cất giấu tại phòng ngủ và 1 gói nilon tại chuồng gà của gia đình cho cơ quan Công an. Cá khai nhận số heroine trên (3,35g) là Cá mua về để sử dụng cho bản thân.

>>> Xem thêm video: Ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng