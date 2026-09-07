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[GALLERY] Hà Nội hé lộ diện mạo mới quanh Hồ Gươm

Xã hội

[GALLERY] Hà Nội hé lộ diện mạo mới quanh Hồ Gươm

Hà Nội công bố kế hoạch chỉnh trang khu vực Hồ Gươm, mở rộng không gian công cộng và tái cấu trúc các công trình lịch sử, văn hóa quanh hồ.

Thiên Anh
Từ 7/9 đến hết 26/9, UBND phường Hoàn Kiếm chủ trì phối hợp UBND phường Cửa Nam tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị H1-1B (khu vực Hồ Gươm và phụ cận), tỷ lệ 1/2000 và một phần Quy hoạch phân khu đô thị H1-1C, tỷ lệ 1/2000 kết hợp giải pháp Quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 cải tạo, chỉnh trang, tái thiết, tái cấu trúc không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận.
Từ 7/9 đến hết 26/9, UBND phường Hoàn Kiếm chủ trì phối hợp UBND phường Cửa Nam tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị H1-1B (khu vực Hồ Gươm và phụ cận), tỷ lệ 1/2000 và một phần Quy hoạch phân khu đô thị H1-1C, tỷ lệ 1/2000 kết hợp giải pháp Quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 cải tạo, chỉnh trang, tái thiết, tái cấu trúc không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận.
Phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực Hồ Gươm và vùng phụ cận đang được Hà Nội đưa ra lấy ý kiến cộng đồng. Phạm vi nghiên cứu rộng khoảng 65,89 ha, thuộc phường Hoàn Kiếm và phường Cửa Nam. Mục tiêu là tái cấu trúc khu vực trung tâm theo hướng tăng không gian công cộng, kết nối quảng trường, công viên và các công trình văn hóa, lịch sử quanh Hồ Gươm.
Phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực Hồ Gươm và vùng phụ cận đang được Hà Nội đưa ra lấy ý kiến cộng đồng. Phạm vi nghiên cứu rộng khoảng 65,89 ha, thuộc phường Hoàn Kiếm và phường Cửa Nam. Mục tiêu là tái cấu trúc khu vực trung tâm theo hướng tăng không gian công cộng, kết nối quảng trường, công viên và các công trình văn hóa, lịch sử quanh Hồ Gươm.
Tại khu vực trụ sở HĐND - UBND TP Hà Nội hiện nay, phương án nghiên cứu bố trí một công trình mới 9 tầng nổi và 4 tầng hầm trên cơ sở tái cấu trúc khu đất. Đây là một trong những thay đổi đáng chú ý nhất trong phối cảnh mới quanh Hồ Gươm. Tuy nhiên, đây hiện vẫn là phương án đang được lấy ý kiến.
Tại khu vực trụ sở HĐND - UBND TP Hà Nội hiện nay, phương án nghiên cứu bố trí một công trình mới 9 tầng nổi và 4 tầng hầm trên cơ sở tái cấu trúc khu đất. Đây là một trong những thay đổi đáng chú ý nhất trong phối cảnh mới quanh Hồ Gươm. Tuy nhiên, đây hiện vẫn là phương án đang được lấy ý kiến.
Theo phương án, trụ sở HĐND, UBND TP Hà Nội, Rạp Khăn quàng đỏ và khối nhà Cung Thiếu nhi được nghiên cứu hạ giải để tái cấu trúc không gian.
Theo phương án, trụ sở HĐND, UBND TP Hà Nội, Rạp Khăn quàng đỏ và khối nhà Cung Thiếu nhi được nghiên cứu hạ giải để tái cấu trúc không gian.
Việc hạ giải nhằm dành thêm quỹ đất cho quảng trường, công viên và các không gian công cộng, thay vì duy trì mật độ công trình hiện hữu.
Việc hạ giải nhằm dành thêm quỹ đất cho quảng trường, công viên và các không gian công cộng, thay vì duy trì mật độ công trình hiện hữu.
Phối cảnh trụ sở UBND TP Hà Nội sau khi tái thiết.
Phối cảnh trụ sở UBND TP Hà Nội sau khi tái thiết.
Công trình khách sạn cao cấp trên cơ sở tái cấu trúc khu vực trụ sở Báo và Nhà in Báo Hà Nội Mới.
Công trình khách sạn cao cấp trên cơ sở tái cấu trúc khu vực trụ sở Báo và Nhà in Báo Hà Nội Mới.
Khu vực Bưu điện Hà Nội, phương án nghiên cứu hạ giải một số công trình kiến trúc chưa phù hợp; đồng thời nghiên cứu giải pháp gợi nhắc, tái hiện hình ảnh, hình thái kiến trúc đặc trưng.
Khu vực Bưu điện Hà Nội, phương án nghiên cứu hạ giải một số công trình kiến trúc chưa phù hợp; đồng thời nghiên cứu giải pháp gợi nhắc, tái hiện hình ảnh, hình thái kiến trúc đặc trưng.
Phối cảnh chùa Báo Ân.
Phối cảnh chùa Báo Ân.
Phối cảnh Đền Bà Kiệu, Công trình tưởng niệm liệt sĩ Hà Nội.
Phối cảnh Đền Bà Kiệu, Công trình tưởng niệm liệt sĩ Hà Nội.
Phối cảnh Opera Hà Nội từ trên cao.
Phối cảnh Opera Hà Nội từ trên cao.
Phối cảnh Opera Hà Nội.
Phối cảnh Opera Hà Nội.
Phối cảnh đề xuất ngõ Tràng Tiền.
Phối cảnh đề xuất ngõ Tràng Tiền.
Thiên Anh
#Hà Nội #Hồ Gươm #chỉnh trang #tái cấu trúc #công trình lịch sử #quy hoạch

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