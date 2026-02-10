Hà Nội

Khả Ngân đẹp miễn chê trên thảm đỏ, thần thái chuẩn “nàng thơ” điện ảnh

Cộng đồng trẻ

Khả Ngân đẹp miễn chê trên thảm đỏ, thần thái chuẩn “nàng thơ” điện ảnh

Xuất hiện tại một sự kiện, Khả Ngân nhanh chóng trở thành tâm điểm khi diện thiết kế dạ hội lộng lẫy, tôn trọn nhan sắc và thần thái ngày càng chín muồi. 

Thiên Anh
Mới đây, thảm đỏ sự kiện quy tụ dàn sao đình đám của showbiz Việt đã thực sự “nóng” lên khi Khả Ngân xuất hiện. Nữ diễn viên lựa chọn một thiết kế đầm dạ hội tông champagne ánh kim, phom dáng xòe bồng bềnh như váy công chúa, nổi bật giữa không gian thảm đỏ rực sắc.
Bộ trang phục với phần cúp ngực tinh tế giúp Khả Ngân khoe trọn bờ vai thon và vòng eo gọn gàng. Họa tiết đính kết tỉ mỉ trên nền vải xuyên thấu tạo hiệu ứng lấp lánh theo từng bước di chuyển.
Kết hợp cùng kiểu tóc dài uốn nhẹ và lối trang điểm trong trẻo, Khả Ngân mang đến hình ảnh vừa quyến rũ vừa thanh lịch – đúng tinh thần một ngôi sao điện ảnh đang ở độ chín của sự nghiệp.
Không cần tạo dáng cầu kỳ, chỉ với nụ cười rạng rỡ và thần thái tự tin, nữ diễn viên sinh năm 1997 đã khiến ống kính phóng viên liên tục hướng về phía mình.
Nhiều khán giả nhận xét Khả Ngân ngày càng mặn mà, sang trọng hơn so với thời điểm mới bước chân vào làng giải trí.
Khả Ngân, tên đầy đủ là Trần Thị Kim Ngân (sinh năm 1997), được biết đến từ năm 2012 với biệt danh “boxing girl” nhờ loạt hình ảnh khỏe khoắn nhưng vẫn giữ được nét nữ tính. Tuy nhiên, thay vì dừng lại ở danh xưng hot girl, cô chọn con đường học hỏi nghiêm túc để theo đuổi diễn xuất chuyên nghiệp.
Dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của Khả Ngân đến từ các dự án phim truyền hình được khán giả yêu thích như Hậu duệ mặt trời (bản Việt), 11 tháng 5 ngày và Gia đình mình vui bất thình lình. Đặc biệt, vai Tuệ Nhi trong 11 tháng 5 ngày đã giúp cô giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Cánh Diều Vàng, đánh dấu bước chuyển mình rõ rệt từ hình tượng trẻ trung sang những vai diễn có chiều sâu tâm lý.
Giai đoạn 2025–2026 chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ của Khả Ngân khi cô tham gia dự án phim hợp tác quốc tế Vạn Dặm Yêu Em, đóng cặp cùng nam diễn viên Ấn Độ Shantanu Maheshwari. Dự án xuyên biên giới này không chỉ mở rộng tầm ảnh hưởng của cô ra thị trường quốc tế mà còn cho thấy nỗ lực làm mới hình ảnh không ngừng của nữ diễn viên.
Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Khả Ngân cũng thường xuyên góp mặt tại các sự kiện giải trí lớn. Tại WeChoice Awards 2025 diễn ra đầu năm 2026, cô từng gây sốt với hình ảnh sang trọng và phong thái tự tin trên thảm đỏ.
Gần đây, Khả Ngân còn được một chuyên trang giải trí bình chọn vào top 5 mỹ nhân Gen Z đẹp nhất Việt Nam, cho thấy sức hút ngày càng lớn trong lòng công chúng trẻ.
Thiên Anh
#Vẻ đẹp trên thảm đỏ #Phong cách thời trang sang trọng #Nhan sắc và thần thái #Sự kiện giải trí #Xu hướng thời trang nữ #Khả Ngân

