Kẻ mua "nước kẹo" làm giá đỗ ở Nghệ An lĩnh án 22 tháng tù

Ngày 29/8, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Văn Hướng (26 tuổi, trú phường Trường Vinh, Nghệ An) 22 tháng tù về tội "Vi phạm quy định an toàn thực phẩm".

Bị cáo Nguyễn Văn Hướng tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, Hướng mở 2 cơ sở sản xuất giá đỗ, rồi mua 3 lít dung dịch "nước kẹo" (6-Benzylaminopurine) qua Facebook. Loại hóa chất này có tác dụng kích thích giá đỗ mọc nhanh, trắng, dài cọng, ít rễ, tăng trọng lượng. Mỗi đêm, bị cáo pha dung dịch và tưới vào các lu giá, rút ngắn thời gian ủ từ 5 ngày xuống còn 3-4 ngày.

Ngày 10/4, công an kiểm tra, thu giữ gần 2,5 tấn giá đỗ đã tưới hóa chất tại cơ sở của Hướng. Tại tòa, bị cáo thừa nhận biết đây là chất cấm, có nguy hại cho sức khỏe người tiêu dùng, song vẫn cố tình sử dụng.

Thu giữ gần 2,5 tấn giá đỗ đã tưới hóa chất tại cơ sở của Hướng.

Trước đó, Công an Nghệ An đồng loạt khám xét 4 cơ sở sản xuất giá đỗ khác, thu giữ tổng cộng 25 tấn giá đỗ cùng hơn 170 lít dung dịch "nước kẹo". Các bị cáo khác trong đường dây cũng đã bị tuyên phạt 2 năm tù giam.

Các chuyên gia cảnh báo 6-Benzylaminopurine không nằm trong danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam. Chất này nếu vào cơ thể với lượng lớn có thể gây tử vong, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thai nhi như gây nhẹ cân, não úng thủy, dị tật bẩm sinh.

