Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Kẻ mua "nước kẹo" làm giá đỗ ở Nghệ An lĩnh án 22 tháng tù

Lưu Văn Trung bị phạt 22 tháng tù vì mua 10 lít "nước kẹo" để tưới vào thùng ngâm giá đỗ, kích thích tăng trưởng, làm cây to, mập, cọng dài, mẫu mã đẹp.

Thanh Hà

Ngày 29/8, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Văn Hướng (26 tuổi, trú phường Trường Vinh, Nghệ An) 22 tháng tù về tội "Vi phạm quy định an toàn thực phẩm".

a-huong.png
Bị cáo Nguyễn Văn Hướng tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, Hướng mở 2 cơ sở sản xuất giá đỗ, rồi mua 3 lít dung dịch "nước kẹo" (6-Benzylaminopurine) qua Facebook. Loại hóa chất này có tác dụng kích thích giá đỗ mọc nhanh, trắng, dài cọng, ít rễ, tăng trọng lượng. Mỗi đêm, bị cáo pha dung dịch và tưới vào các lu giá, rút ngắn thời gian ủ từ 5 ngày xuống còn 3-4 ngày.

Ngày 10/4, công an kiểm tra, thu giữ gần 2,5 tấn giá đỗ đã tưới hóa chất tại cơ sở của Hướng. Tại tòa, bị cáo thừa nhận biết đây là chất cấm, có nguy hại cho sức khỏe người tiêu dùng, song vẫn cố tình sử dụng.

anh-gia-do.png
Thu giữ gần 2,5 tấn giá đỗ đã tưới hóa chất tại cơ sở của Hướng.

Trước đó, Công an Nghệ An đồng loạt khám xét 4 cơ sở sản xuất giá đỗ khác, thu giữ tổng cộng 25 tấn giá đỗ cùng hơn 170 lít dung dịch "nước kẹo". Các bị cáo khác trong đường dây cũng đã bị tuyên phạt 2 năm tù giam.

Các chuyên gia cảnh báo 6-Benzylaminopurine không nằm trong danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam. Chất này nếu vào cơ thể với lượng lớn có thể gây tử vong, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thai nhi như gây nhẹ cân, não úng thủy, dị tật bẩm sinh.

>>> Mời độc giả xem thêm video Lào Cai: Thu giữ hơn 3.200kg thực phẩm bẩn không rõ nguồn gốc:

(Nguồn; THĐT)
#Nghệ An #nước kẹo #giá đỗ #phiên tòa #bị cáo #sản xuất

Bài liên quan

Kho tri thức

Bí ẩn phiên tòa xử động vật kỳ quái nhất thời Trung cổ

Tại châu Âu những năm 1400 - 1700, các phiên tòa xét xử động vật khá phổ biến. Một số động vật như lợn, chuột... bị đưa ra xét xử với nhiều tội danh khác nhau.

donggg-1.jpg
Các phiên tòa xét xử động vật khá phổ biến ở châu Âu vào những năm 1400 - 1700. Chuột, châu chấu, lợn, lừa... đều bị buộc tội vì nhiều tội danh khác nhau. Một số "bị cáo" còn được chỉ định luật sư bào chữa. Ảnh: Public Domain.
donggg-2.jpg
Người xưa phân chia làm 2 loại xét xử động vật gồm: thế tục và tôn giáo. Trong đó, những loài động vật được nuôi nhốt nằm dưới sự kiểm soát của chủ sở hữu sẽ bị đưa ra tòa án thế tục nếu phạm tội. Ảnh: Patrick Roper/Wikimedia Commons.
Xem chi tiết

Sắp mở lại phiên tòa vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Sau khi hoãn phiên tòa trước đó, TAND quận Long Biên, TP Hà Nội, có kế hoạch mở lại phiên lần 2 dự kiến diễn ra vào ngày 17/12 tại trụ sở TAND quận.

TAND quận Long Biên, TP Hà Nội vừa có kế hoạch mở lại phiên xử sơ thẩm đối với bị cáo Trương Văn Minh (SN 2008) với cáo buộc đánh nam sinh lớp 8 chết não khiến nạn nhân tử vong từng gây xôn xao dư luận. Phiên tòa lần 2 dự kiến diễn ra vào ngày 17/12 tại trụ sở TAND quận Long Biên. Trước đó, phiên xử được mở lần đầu ngày 19/11, nhưng bị cáo Trương Văn Minh không có mặt. Theo luật sư, bị cáo Minh bị sốt phát ban, không đủ điều kiện sức khoẻ để tham gia phiên toà. Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên toà.
Xem chi tiết

Số tiền "khủng" khiến phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan phải tạm dừng

TAND Cấp cao tại TP HCM đã quyết định tạm dừng phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm trong giai đoạn 2, để làm rõ các vấn đề liên quan đến số tiền và tài sản "khủng" trong vụ án.

Thông báo được chủ tọa đưa ra vào buổi sáng 9/4, ngay sau khi phiên tòa kết thúc phần tranh luận của các luật sư và phần tự bào chữa của các bị cáo.

Trong phần tranh luận hôm nay, bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, tiếp tục khẳng định đã cho Ngân hàng SCB vay một lượng lớn tiền và tài sản giá trị để tái cơ cấu.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới