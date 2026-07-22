Jaguar Land Rover vừa triển khai 2 đợt triệu hồi quy mô lớn trên toàn cầu, ảnh hưởng đến tổng cộng hơn 1,4 triệu xe thuộc các thương hiệu Jaguar và Land Rover.

Video: Jaguar Land Rover triệu hồi 170.000 xe SUV do lỗi hệ thống hybrid.

Jaguar Land Rover (JLR) vừa phát đi thông báo triển khai hai đợt triệu hồi quy mô lớn trên phạm vi toàn cầu, ảnh hưởng đến tổng cộng hơn 1,4 triệu phương tiện thuộc các thương hiệu Jaguar và Land Rover. Các sự kiện kỹ thuật này liên quan trực tiếp đến rủi ro túi khí và nguy cơ rò rỉ nhiên liệu trong quá trình vận hành.

Đợt triệu hồi thứ nhất chiếm tỷ trọng lớn nhất về số lượng xe bị ảnh hưởng, liên quan đến lỗi kỹ thuật ở bộ phận tạo khí của mô-đun túi khí phía trước (ghế lái và ghế hành khách).

Jaguar Land Rover triệu hồi hơn 1,4 triệu chiếc ôtô trên toàn cầu.

Theo đó, nguyên nhân của việc triệu hồi này là do chất đẩy trong bộ phận bơm khí túi khí bị xuống cấp theo thời gian dưới tác động của nhiệt độ và độ ẩm. Khi xảy ra va chạm khiến túi khí bung, bộ phận bơm khí có thể bị vỡ, làm bắn các mảnh kim loại sắc nhọn vào cabin, gây nguy cơ thương vong cho người ngồi trong xe.

Các dòng xe ảnh hưởng bởi đợt triệu hồi này bao gồm Land Rover Range Rover sản xuất từ 04/07/2005 đến 16/02/2017 (khoảng 159.383 xe). Land Rover Discovery Sport sản xuất từ 11/09/2014 đến 16/02/2017 (hơn 22.600 xe). Jaguar XF, XE và F-Pace sản xuất từ 08/09/2007 đến 29/04/2017 (hơn 256.000 xe).

Đợt triệu hồi thứ nhất chiếm tỷ trọng lớn nhất về số lượng xe bị ảnh hưởng, liên quan đến lỗi kỹ thuật ở bộ phận tạo khí của mô-đun túi khí phía trước.

Đợt triệu hồi thứ 2 liên quan đến lỗi rò rỉ dầu động cơ, liên quan 114.563 xe, bao gồm cả hai thương hiệu Land Rover và Jaguar.

Theo JLR, nguyên nhân của đợt triệu hồi này là do chịu ứng suất xoắn và tải trọng cao trong quá trình vận hành, puly căng dây đai truyền động phụ (FEAD) có thể bị quay quá tốc độ hoặc trượt khỏi vị trí, dẫn đến va chạm và gây hư hỏng cảm biến nhiệt độ/áp suất dầu động cơ.

Đợt triệu hồi thứ 2 liên quan đến lỗi rò rỉ dầu động cơ, liên quan 114.563 xe, bao gồm cả hai thương hiệu Land Rover và Jaguar.

Sự cố này khiến dầu động cơ rò rỉ ra mặt đường, tạo nên rủi ro trơn trượt nguy hiểm cho các phương tiện giao thông khác, đặc biệt là người điều khiển xe máy và xe đạp.

Các dòng xe bị ảnh hưởng đến đợt triệu hồi này bao gồm các mẫu Land Rover Defender, Discovery, Range Rover, Range Rover Sport, Range Rover Velar và Jaguar F-Pace trang bị động cơ diesel Ingenium 6 xi-lanh thẳng hàng (I6) dung tích 3.0L với thời gian sản xuất từ ngày 01/03/2024 đến 18/04/2026.