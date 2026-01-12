Cơ sở Châu Phát ở TP HCM sản xuất hàng trăm tấn mì trộn chất cấm

Vương Lưỡng Toàn - chủ hộ kinh doanh Châu Phát bị bắt vì dùng hóa chất độc hại như Borax, Soda để làm mì sợi dai, mềm, bán ra hàng trăm tấn suốt 10 năm.

Theo Vietnamnet, ngày 12/1, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP HCM cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vương Lưỡng Toàn (SN 1981) về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Vương Lưỡng Toàn là chủ hộ kinh doanh Châu Phát (ở đường Lũy Bán Bích, phường Phú Thạnh, TP HCM) chuyên sản xuất, buôn bán mì sợi.

Theo VTV9, ngày 16/12/2025, bất ngờ đột kích hộ kinh doanh Châu Phát - tại địa chỉ 149/38 Lũy Bán Bích, phường Phú Thạnh, đội 5 phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hồ Chí Minh đã bắt quả tang nhiều đối tượng đang trong quá trình trộn hỗn hợp hóa chất - bị cấm tuyệt đối sử dụng trong thực phẩm để sản xuất, buôn bán mì sợi thành phẩm.

Đối tượng Vương Lưỡng Toàn, với vai trò chủ mưu, cầm đầu, điều hành hoạt động sản xuất, buôn bán thực phẩm của hộ kinh doanh Châu Phát thừa nhận việc gian dối này đã diễn ra trong một thời gian dài.

Vương Lưỡng Toàn khai nhận: “Sản xuất mì sợi có sử dụng chất cấm, sản xuất khoảng 10 năm rồi. Tùy theo ngày không cố định, cao điểm có khi 600-700 kg”.

Điều tra bước đầu xác định, chỉ riêng tính riêng trong 3 năm gần đây, Vương Lưỡng Toàn đã xuất bán hơn 800 tấn mì tươi có sử dụng hóa chất ra thị trường.

Thành phẩm mì có chứa các chất cấm. Ảnh chụp màn hình/Nguồn VTV9

Vương Lưỡng Toàn thừa nhận, 10 năm nay đã sản xuất mì sợi có pha trộn các loại hóa chất như Borax (hàn the), Soda và dung dịch Silicate để làm cho sợi mì dai, mềm, màu sắc hấp dẫn. Đây là các loại hóa chất bị cấm sử dụng trong thực phẩm vì gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng.

Trinh sát cho biết: “Ban Chỉ đạo trực tiếp chỉ đạo đội công tác kiên trì ngày đêm, bám sát, nắm quy luật hoạt động, áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp, thu thập tài liệu chứng cứ trong thời gian dài để có thể triệt phá đường dây sản xuất mì tươi chứa chất cấm này”.

Cơ sở sản xuất mì sợi có pha trộn các loại hóa chất cấm như Borax (hàn the), Soda và dung dịch Silicate. Ảnh chụp màn hình/Nguồn VTV9

Thượng tá Ngô Thuận Lăng - Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết: “Chúng tôi đã làm rất triệt để, bóc gỡ gần như hoàn toàn đường dây, đảm bảo truy tố đúng người, đúng pháp luật. Bên cạnh đó chúng tôi cũng kiến nghị Sở An toàn thực phẩm, các cơ quan ban ngành đặc biệt là cấp chính quyền cấp xã phường quản lý chặt chẽ đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh cũng như các cơ sở tiêu thụ các cửa hàng và khuyến cáo người dân trong việc tiếp nhận các sản phẩm trên thị trường như thế nào để được đảm bảo”.