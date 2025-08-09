Liên Hợp Quốc chỉ trích kế hoạch chiếm đóng thành phố Gaza của Israel

Theo The Guardian ngày 8/8, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres đã chỉ trích kế hoạch kiểm soát toàn bộ thành phố Gaza của Israel, cho rằng quyết định này đánh dấu "sự leo thang nguy hiểm" có nguy cơ "làm trầm trọng thêm hậu quả thảm khốc đối với hàng triệu người Palestine".

"Kế hoạch này sẽ dẫn tới tình trạng di dời ép buộc, chết chóc và tàn phá lớn hơn, làm gia tăng nỗi đau khổ không thể tưởng tượng nổi của người dân Palestine ở Gaza", tuyên bố của Liên Hợp Quốc cho biết thêm.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres. Ảnh: UN Mission.

"Tôi vô cùng lo ngại trước quyết định của Chính phủ Israel về việc 'kiểm soát thành phố Gaza'. Điều này có thể gây nguy hiểm hơn nữa cho nhiều sinh mạng, bao gồm cả những con tin còn lại. Tôi xin nhắc lại lời kêu gọi khẩn thiết về một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn, việc tiếp cận nhân đạo không bị cản trở trên khắp Gaza và việc trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho tất cả con tin", Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres viết trên mạng X.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Türk phát biểu trước đó trong ngày rằng "kế hoạch chiếm đóng toàn bộ Dải Gaza bằng quân sự của Chính phủ Israel cần phải dừng lại ngay lập tức".

Nhiều quốc gia khác, trong đó có Anh, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, các chính phủ Ả Rập,...cũng đã lên tiếng phản đối kế hoạch của Israel.

Hôm 8/8, Văn phòng Thủ tướng Israel xác nhận rằng nội các nước này đã chấp thuận kế hoạch của ông Benjamin Netanyahu về việc để Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) kiểm soát toàn bộ thành phố Gaza ở phía bắc dải đất này. Được biết, thành phố Gaza là một phần trong 25% diện tích Dải Gaza mà IDF vẫn chưa kiểm soát, cùng với một số trại tị nạn ở trung tâm Gaza.

