Diễn biến vụ xe tải lao vào đám đông ở Mỹ

Ít nhất 2 người bị thương sau khi một tài xế lái xe tải U-Haul lao vào đám đông ở Los Angeles, Mỹ.

Theo New York Post, tài xế xe tải U-Haul được cho là đã lao xe vào đám đông ở Los Angeles hôm 11/1. Phát ngôn viên của Sở Cảnh sát Los Angeles (LAPD) cho biết, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường sau khi chiếc xe tải U-Haul lao vào đám đông khoảng 3.000 người ở Westwood. Được biết, họ tập trung tại đây để bày tỏ sự đoàn kết với những người biểu tình ở Iran.

Cảnh sát cho biết ít nhất 2 người bị thương trong vụ hỗn loạn. Cả hai đều từ chối được đưa đến bệnh viện, theo Sở Cứu hỏa Los Angeles.

Xe tải lao vào đám đông ở Los Angeles, Mỹ, ngày 11/1. Ảnh: ABC7.

Theo nguồn tin, các sĩ quan tại hiện trường được nhìn thấy bắt giữ một người đàn ông từ trong xe tải khi những người biểu tình tức giận cố gắng tấn công anh ta. Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh những người biểu tình đấm vỡ kính chắn gió của chiếc xe tải U-Haul trong khi những người khác la hét sợ hãi.

Cảnh sát xác nhận tài xế, người chưa được xác định danh tính, đã bị bắt.

Theo đài KABC đưa tin, tại một cuộc họp báo tối 11/1, giới chức trách cho biết tài xế đang được điều trị tại bệnh viện do bị thương và có khả năng sẽ phải đối mặt với cáo buộc cố ý hành hung.

Cuộc điều tra đã được tiến hành. Cục Điều tra Liên bang Mỹ sẽ hỗ trợ Sở Cảnh sát Los Angeles (LAPD) trong việc xác định động cơ của người lái xe.

