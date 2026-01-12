Hà Nội

Thế giới

Nổ bình gas tại đám cưới, cô dâu chú rể tử vong

Cô dâu và chú rể nằm trong số 8 người thiệt mạng trong vụ nổ bình gas tại một đám cưới ở thủ đô Pakistan.

An An (Theo Tribune India/PTI)

Theo Tribune India/PTI, vụ nổ bình gas xảy ra tại một ngôi nhà ở khu G-7/2, thủ đô Islamabad, sáng 11/1 khi một đám cưới đang diễn ra. Được biết, hàng chục khách dự đám cưới đang có mặt trong nhà thì vụ nổ xảy ra.

Các nhà chức trách cho biết, vụ nổ khiến 8 nạn nhân thiệt mạng và 11 người khác bị thương, trong khi lực lượng cứu hộ giải cứu được 19 người khỏi đống đổ nát.

no.png
Vụ nổ bình gas tại đám cưới ở Pakistan sáng 11/1 khiến cô dâu chú rể tử vong. Ảnh minh họa: iStock.

Tiến sĩ Aneeza Jalil, người phát ngôn của Viện Khoa học Y tế Pakistan (PIMS), cho biết tình trạng khẩn cấp đã được ban bố để điều trị cho các nạn nhân.

Phó Ủy viên Islamabad Sahibzada Yusuf cho biết với giới truyền thông rằng ít nhất 4 ngôi nhà bị hư hại trong vụ nổ. Ông cũng xác nhận rằng trong số những người thiệt mạng có cô dâu và chú rể.

"Cuộc điều tra ban đầu cho thấy nguyên nhân vụ nổ là do rò rỉ khí gas", Sahibzada Yusuf thông tin.

Thủ tướng Shehbaz Sharif đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân thiệt mạng, và chúc những người bị thương sớm bình phục.

Các vụ nổ bình gas thường xảy ra vào mùa đông ở Pakistan khi nhu cầu sử dụng khí đốt tự nhiên tăng cao do nhu cầu sưởi ấm. Một số nhà cung cấp sử dụng bình gas chất lượng thấp, dẫn đến rò rỉ do áp suất khí quá cao và gây nổ.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ lở tuyết ở Pakistan khiến nhiều người thiệt mạng hồi năm 2023

Nguồn video: THĐT
