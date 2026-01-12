Hà Nội

Robot hình người múa võ đáng sợ, con người còn cửa thắng?

Robot hình người ngày càng thể hiện sức mạnh võ thuật vượt trội, khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu con người còn cơ hội nếu đối đầu tay không.

Những màn trình diễn võ thuật của robot hình người đang khiến cộng đồng công nghệ vừa phấn khích vừa không khỏi lo ngại về tương lai đối đầu người - máy.
Đoạn video mới của Unitree cho thấy robot H2 cao gần 1,8 mét có thể tung cú đá trên không chính xác và đấm bao cát nặng quay tròn.
So với thế hệ trước G1, H2 sở hữu khả năng thăng bằng và chuyển động linh hoạt hơn, đủ để mô phỏng nhiều kỹ thuật võ thuật của con người.
Hình ảnh robot phá nát dưa hấu treo cao quá đầu người nhanh chóng lan truyền, làm dấy lên câu hỏi về sức mạnh thể chất của máy móc trong tương lai.
Không chỉ Unitree, nhiều công ty robot Trung Quốc khác cũng phô diễn khả năng “ra đòn” để thu hút sự chú ý của công chúng.
Tuy nhiên, võ thuật chủ yếu là các động tác được lập trình sẵn, trong khi robot vẫn gặp khó khi xử lý những công việc đời thường phức tạp.
Các ứng dụng thiết thực như chăm sóc người già hay hỗ trợ việc nhà hiện vẫn kém ấn tượng hơn nhiều so với những cú đá đẹp mắt trên sân khấu.
Cuối cùng, mối đe dọa thực sự của robot nếu có có lẽ không nằm ở võ đường, mà ở cách con người kiểm soát và sử dụng trí tuệ nhân tạo.
