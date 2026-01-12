Robot hình người múa võ đáng sợ, con người còn cửa thắng?

Robot hình người ngày càng thể hiện sức mạnh võ thuật vượt trội, khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu con người còn cơ hội nếu đối đầu tay không.
Một đại lý California, Mỹ đã từ chối bán Lamborghini Revuelto với giá 654.000 USD (khoảng 17,1 tỷ), riêng màu sơn giá 9.000 USD (hơn 237 triệu đồng).
Mitsubishi Delica có thể không có nhiều ý nghĩa đối với người mua ở Mỹ và châu Âu, nhưng nó là dòng xe biểu tượng và có lịch sử sản xuất lâu đời nhất của hãng.
Doãn Hải My gây sốt MXH với bộ ảnh áo dài cực duyên dáng.
Tại CES 2026, ASUS giới thiệu ROG XREAL R1 – mẫu kính AR chơi game đầu tiên trên thế giới có “màn hình siêu lớn” trong một thiết bị đeo gọn nhẹ.
Trong lần xuất hiện mới đây, MC Mai Dora khiến nhiều fan phải "dụi mắt" khi trổ tài catwalk đầy chuyên nghiệp.
Mẫu xe điện EV2 2026 nhỏ nhất của Kia có hai tùy chọn pin, phạm vi hoạt động tối đa khoảng 317 km và giá dự kiến khoảng 26.000 bảng Anh (915 triệu đồng).
Một trận bão cát ở Kerman đã làm lộ ra tàn tích của một thành phố cổ bị chôn vùi dưới cát, với vô số hiện vật kỳ lạ được tìm thấy.
Ẩn mình trong những khu rừng mưa Tây Ghats, khỉ đuôi sư tử (Macaca silenus) là một trong những loài linh trưởng hiếm và bí ẩn nhất châu Á.
Xuất hiện trong loạt ảnh mới, Trang Nemo khiến cộng đồng mạng không khỏi chú ý khi “hóa thân” thành hình tượng cô thư ký hiện đại, quyến rũ.
Những cây bưởi Diễn chín vàng, trĩu cành, mang hương vị và sắc xuân miền Bắc xuất hiện giữa lòng phương Nam, thu hút sự quan tâm của khách hàng.
Kỷ niệm 15 năm ngày cưới, Tiến Luật tặng nhẫn cho Thu Trang đồng thời dành lời ngọt ngào cho nữ diễn viên.
Đậu tằm không chỉ giàu đạm vượt trội, cao gấp nhiều lần trứng gà, mà còn chứa nhiều dưỡng chất tốt cho não bộ, tim mạch và sức khỏe tổng thể.
Xuất hiện trong loạt ảnh mới, hot girl Nguyễn Ngọc Phương Vy (Bâu Krysie) thu hút sự chú ý khi thử nghiệm mái tóc ngắn lạ mắt.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Thân có khoảng thời gian ngọt ngào bên một nửa yêu thương, sự nghiệp có bước tiến lớn.
Ẩn sâu giữa rừng già Quảng Ngãi, thác Hùng Ngàn gây ấn tượng với dòng nước đổ hùng vĩ, cung trekking hoang sơ và vẻ đẹp nguyên bản hiếm thấy.
Thanh Trúc – Châu Khải Phong kết hôn cách đây 3 năm nhưng công khai mối quan hệ tình cảm vào năm 2025. Mới đây, cặp đôi kỷ niệm ngày cưới.
Xuất hiện trong loạt hình ảnh mới, MC Vũ Phương Thảo gây ấn tượng khi diện áo dài cách tân gam đỏ nổi bật.
Chủ nhân của một ngôi mộ Thời Kỳ Đồ Đá Cũ được xây dựng công phu có thể đã trải qua một trong những cái chết đau đớn nhất trong lịch sử loài người.
Ngôi nhà của đạo diễn Trần Bình Trọng gồm 4 tầng, mang đậm chất nghệ sĩ, có hồ cá Koi tạo không gian bình yên giữa lòng Hà Nội.
Quốc đảo Singapore đã vượt lên trước Nhật Bản và phần còn lại của thế giới khi trở thành thị trường đầu tiên chính thức bán mẫu xe điện cỡ nhỏ Honda Super-One.