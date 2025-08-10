Con số gây sốc về nạn đói ở Gaza

Cơ quan Y tế Gaza cho biết, gần 200 người, bao gồm 96 trẻ em, đã chết vì đói và suy dinh dưỡng ở Gaza.

Các cuộc tấn công của Israel và sự phong tỏa trước đó của Tel Aviv đã khiến Gaza đối mặt với cuộc khủng hoảng lương thực nghiêm trọng. Theo Al Jazeera ngày 7/8, tổng số người Palestine chết vì đói và suy dinh dưỡng kể từ khi cuộc chiến của Israel tại Gaza bắt đầu từ tháng 10/2023 đến nay đã lên đến gần 200 người, trong đó có 96 trẻ em.

"Các bệnh viện ghi nhận thêm 4 người chết vì đói và suy dinh dưỡng, trong đó có 2 trẻ em, hôm 7/8, nâng tổng số ca tử vong lên 197 người", nguồn tin cho biết.

Nhiều trẻ em tử vong vì đói và suy dinh dưỡng ở Gaza. Ảnh: RI.

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo rằng có khoảng 12.000 trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng cấp tính vào tháng 7 - con số hàng tháng cao nhất từng được ghi nhận.

Phóng viên Ibrahim al-Khalili của Al Jazeera đưa tin, cảnh tượng ở Thành phố Gaza không khác gì "tận thế", với hàng trăm người tranh giành thức ăn thừa từ những pallet hàng cứu trợ được thả từ trên không xuống giữa đống đổ nát của những tòa nhà bị phá hủy.

"Một số hàng cứu trợ không rơi xuống đất mà treo lơ lửng giữa các tòa nhà, khiến việc tiếp cận trở nên quá nguy hiểm. Ở đây chẳng khác gì một trận chiến. Chúng tôi đến từ xa và cuối cùng chẳng có gì cả", Mustafa Tanani, một người Palestine sơ tán, chia sẻ.

Cảnh báo về tình trạng suy dinh dưỡng mãn tính ở trẻ em tại Gaza, Liên Hợp Quốc cho biết các đối tác của họ chỉ có thể tiếp cận được 8.700 trong số 290.000 trẻ em dưới 5 tuổi đang rất cần thực phẩm và thực phẩm bổ sung dinh dưỡng.

Amjad Shawa, người đứng đầu Mạng lưới các tổ chức phi chính phủ tại Gaza, nói với Al Jazeera Arabic rằng ít nhất 200.000 trẻ em ở Dải Gaza bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng, với nhiều ca tử vong do thiếu sữa bột và thực phẩm bổ sung dinh dưỡng kể từ tháng 3.

Văn phòng truyền thông chính quyền Gaza cho biết chỉ có 92 xe tải cứu trợ vào khu vực này hôm 6/8, ít hơn nhiều so với con số 500-600 xe mà Liên Hợp Quốc ước tính cần thiết mỗi ngày để đáp ứng các nhu cầu cơ bản.

