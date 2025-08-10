Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Con số gây sốc về nạn đói ở Gaza

Cơ quan Y tế Gaza cho biết, gần 200 người, bao gồm 96 trẻ em, đã chết vì đói và suy dinh dưỡng ở Gaza.

An An (Theo AJ)

Các cuộc tấn công của Israel và sự phong tỏa trước đó của Tel Aviv đã khiến Gaza đối mặt với cuộc khủng hoảng lương thực nghiêm trọng. Theo Al Jazeera ngày 7/8, tổng số người Palestine chết vì đói và suy dinh dưỡng kể từ khi cuộc chiến của Israel tại Gaza bắt đầu từ tháng 10/2023 đến nay đã lên đến gần 200 người, trong đó có 96 trẻ em.

"Các bệnh viện ghi nhận thêm 4 người chết vì đói và suy dinh dưỡng, trong đó có 2 trẻ em, hôm 7/8, nâng tổng số ca tử vong lên 197 người", nguồn tin cho biết.

gaza.png
Nhiều trẻ em tử vong vì đói và suy dinh dưỡng ở Gaza. Ảnh: RI.

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo rằng có khoảng 12.000 trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng cấp tính vào tháng 7 - con số hàng tháng cao nhất từng được ghi nhận.

Phóng viên Ibrahim al-Khalili của Al Jazeera đưa tin, cảnh tượng ở Thành phố Gaza không khác gì "tận thế", với hàng trăm người tranh giành thức ăn thừa từ những pallet hàng cứu trợ được thả từ trên không xuống giữa đống đổ nát của những tòa nhà bị phá hủy.

"Một số hàng cứu trợ không rơi xuống đất mà treo lơ lửng giữa các tòa nhà, khiến việc tiếp cận trở nên quá nguy hiểm. Ở đây chẳng khác gì một trận chiến. Chúng tôi đến từ xa và cuối cùng chẳng có gì cả", Mustafa Tanani, một người Palestine sơ tán, chia sẻ.

Cảnh báo về tình trạng suy dinh dưỡng mãn tính ở trẻ em tại Gaza, Liên Hợp Quốc cho biết các đối tác của họ chỉ có thể tiếp cận được 8.700 trong số 290.000 trẻ em dưới 5 tuổi đang rất cần thực phẩm và thực phẩm bổ sung dinh dưỡng.

Amjad Shawa, người đứng đầu Mạng lưới các tổ chức phi chính phủ tại Gaza, nói với Al Jazeera Arabic rằng ít nhất 200.000 trẻ em ở Dải Gaza bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng, với nhiều ca tử vong do thiếu sữa bột và thực phẩm bổ sung dinh dưỡng kể từ tháng 3.

Văn phòng truyền thông chính quyền Gaza cho biết chỉ có 92 xe tải cứu trợ vào khu vực này hôm 6/8, ít hơn nhiều so với con số 500-600 xe mà Liên Hợp Quốc ước tính cần thiết mỗi ngày để đáp ứng các nhu cầu cơ bản.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Israel mở chiến dịch tấn công quy mô lớn vào Gaza

Nguồn video: RT
Al-Jazeera
Link bài gốc Copy link
https://www.aljazeera.com/news/2025/8/7/famine-kills-nearly-200-in-gaza-amid-apocalyptic-battle-for-survival
#nạn đói Gaza #suy dinh dưỡng trẻ em Gaza #khủng hoảng lương thực Gaza #tử vong do đói Gaza #hàng cứu trợ Gaza #bệnh viện Gaza

Bài liên quan

Thế giới

Cảnh người dân Palestine lục lọi bãi rác tìm đồ ăn ở Gaza

Cuộc khủng hoảng lương thực trầm trọng ở Gaza buộc nhiều người Palestine phải đến các bãi rác để tìm kiếm thức ăn.

gaza1.png
Al Jazeera đưa tin, các cuộc tấn công liên tục của Israel và sự phong tỏa viện trợ trước đó của Tel Aviv đã khiến Gaza đối mặt với cuộc khủng hoảng lương thực nghiêm trọng. Ảnh: Anadolu.
gaza2.png
Cái đói khiến nhiều người dân Palestine phải lục lọi các bãi rác ở Gaza để tìm kiếm đồ ăn. Ảnh: Anadolu.
Xem chi tiết

Thế giới

Hơn 59.000 người thiệt mạng trong cuộc chiến của Israel ở Gaza

Theo Cơ quan Y tế Gaza, kể từ khi cuộc chiến của Israel ở Gaza bắt đầu vào tháng 10/2023 đến nay, ít nhất 59.821 người Palestine đã thiệt mạng tại dải đất này.

Al Jazeera dẫn số liệu từ Cơ quan Y tế Gaza ngày 27/7 cho biết, kể từ khi cuộc chiến của Israel ở Gaza bắt đầu vào tháng 10/2023 đến nay, ít nhất 59.821 người Palestine đã thiệt mạng và 144.851 người bị thương tại dải đất này.

Trong 24 giờ qua, các cuộc tấn công của Israel trên khắp Gaza đã cướp đi sinh mạng ít nhất 88 người và làm bị thương 374 người. Cùng lúc đó, các bệnh viện ghi nhận thêm 6 ca tử vong do suy dinh dưỡng, nâng số người chết vì đói ở vùng đất này lên 133, trong đó có 87 trẻ em.

Xem chi tiết

Thế giới

Bé sơ sinh 7 ngày tuổi tử vong vì suy dinh dưỡng ở Gaza

Nguồn tin tại Bệnh viện Al-Ahli cho biết một em bé 7 ngày tuổi đã trở thành nạn nhân mới nhất tử vong vì suy dinh dưỡng ở Dải Gaza.

Al Jazeera dẫn thông tin từ Bệnh viện Al-Ahli ngày 26/7 cho biết, một em bé 7 ngày tuổi đã trở thành nạn nhân mới nhất tử vong vì suy dinh dưỡng ở Dải Gaza.

"Đứa trẻ qua đời vì thiếu sữa", nguồn tin cho hay.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới