Thế giới

Israel tấn công nhà dân ở thành phố Gaza, hàng chục người thiệt mạng

Các cuộc tấn công mới nhất của Israel trên khắp Gaza đã khiến ít nhất 46 người thiệt mạng, trong đó có 24 nạn nhân ở thành phố lớn nhất dải đất này.

An An (Theo THX)

Tân Hoa Xã dẫn các nguồn tin cho biết, ít nhất 46 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel trên khắp Dải Gaza hôm 3/9.

"Tại Thành phố Gaza, 24 người, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel nhằm vào các ngôi nhà dân, trong khi 7 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương trong đợt tấn công bằng máy bay không người lái của Israel vào một khu chợ đông đúc ở khu phố Sheikh Radwan, phía bắc thành phố", Mahmoud Basal, phát ngôn viên của Lực lượng Phòng vệ Dân sự Gaza, nói với Tân Hoa Xã.

gaza.jpg
Israel tiếp tục chiến dịch quân sự tại Dải Gaza. Ảnh: AA.

Các nhân chứng địa phương cho biết máy bay không người lái của Israel cũng ném bom một trường học nơi người dân sơ tán đang cư trú và hai xe cứu thương ở phòng khám chính của khu phố Sheikh Radwan.

Tại miền trung Gaza, 5 người đã thiệt mạng do hỏa lực của Quân đội Israel khi đang chờ nhận thực phẩm gần một trung tâm phân phối viện trợ tại trục Netzarim.

Ở phía nam Gaza, 10 người, trong đó có 2 phụ nữ, đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel vào thành phố Khan Younis, Basal cho biết thêm.

Các cơ quan y tế tại Gaza ngày 3/9 cho biết kể từ ngày 7/10/2023 đến nay, chiến dịch quân sự của Israel tại Gaza đã khiến 63.746 người thiệt mạng và 161.245 người khác bị thương. Nạn đói và suy dinh dưỡng ở Gaza đã khiến 367 người tử vong, trong đó có 131 trẻ em.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Israel mở chiến dịch tấn công quy mô lớn vào Gaza

Nguồn video: X
