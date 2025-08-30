Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa không phận, cắt đứt quan hệ thương mại với Israel

Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho biết nước này đã cắt hoàn toàn quan hệ thương mại và kinh tế với Israel để phản đối cuộc chiến ở Gaza.

Theo Al Jazeera, tại phiên họp bất thường của Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ về Gaza vào ngày 29/8, Bộ trưởng Ngoại giao Hakan Fidan cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã cắt đứt hoàn toàn quan hệ kinh tế và thương mại với Israel, đồng thời đóng cửa không phận, để phản đối cuộc chiến của Israel ở Gaza.

Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan. Ảnh: AA.

“Chúng tôi đã cắt đứt hoàn toàn hoạt động thương mại với Israel. Chúng tôi không cho phép máy bay của Israel vào không phận của chúng tôi”, Bộ trưởng Fidan nói.

Phóng viên Resul Serdar của Al Jazeera đưa tin, tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ được đưa ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa hai nước ngày càng căng thẳng trong nhiều năm qua.

“Không chỉ liên quan đến cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra ở Gaza, Thổ Nhĩ Kỳ đang dần coi Israel là mối đe dọa an ninh quốc gia”, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh, đồng thời lưu ý rằng chủ nghĩa bành trướng và các cuộc tấn công của Israel trên khắp Trung Đông thực sự gây ra lo ngại.

Trước đó, vào tháng 5/2024, Thổ Nhĩ Kỳ đã cắt đứt quan hệ thương mại trực tiếp với Israel, yêu cầu ngừng bắn vĩnh viễn và ngay lập tức cho phép đưa hàng viện trợ nhân đạo vào Gaza.

Tuần trước, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin lệnh cấm vận tải đường biển liên quan đến Israel đã được áp đặt, mặc dù không có tuyên bố chính thức nào. Theo các báo cáo, tàu thuyền Israel bị cấm cập cảng Thổ Nhĩ Kỳ, và tàu treo cờ Thổ Nhĩ Kỳ không được phép vào các cảng của Israel.

