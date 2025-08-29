Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn vĩnh viễn ở Gaza

14 thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã ra tuyên bố chung kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức, vô điều kiện và vĩnh viễn tại Gaza.

An An (Theo THX)

Theo Tân Hoa Xã ngày 28/8, các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trừ Mỹ, đã kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức cũng như đảo ngược quyết định mở rộng hoạt động quân sự của Israel tại Gaza.

"Chúng tôi kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, vô điều kiện và vĩnh viễn tại Dải Gaza. Chúng tôi kêu gọi trả tự do ngay lập tức, trong danh dự và vô điều kiện cho tất cả các con tin đang bị Hamas và các lực lượng khác giam giữ. Chúng tôi kêu gọi một đợt viện trợ nhân đạo thực chất trên khắp Gaza", trích tuyên bố chung của 14 quốc gia thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

gaza2.png
Khói bốc lên từ các khu dân cư ở Thành phố Gaza sau cuộc tấn công của Israel. Ảnh: Anadolu.

14 quốc gia này cũng kêu gọi Israel ngay lập tức đảo ngược quyết định mở rộng hơn nữa các hoạt động quân sự ở Gaza với mục đích chiếm đóng Thành phố Gaza.

"Quyết định mở rộng hoạt động quân sự của Israel chắc chắn sẽ làm trầm trọng thêm tình hình nhân đạo vốn đã khủng khiếp tại Dải Gaza và gây nguy hiểm đến tính mạng của tất cả người dân, bao gồm cả con tin", trích tuyên bố của Hội đồng Bảo an.

Tuyên bố của 14 quốc gia thành viên Hội đồng Bảo an LHQ cũng nhấn mạnh Israel cần ngay lập tức và vô điều kiện dỡ bỏ mọi hạn chế đối với việc cung cấp viện trợ, mở tất cả các tuyến đường bộ, đồng thời cho phép Liên Hợp Quốc và các đối tác nhân đạo hoạt động an toàn và trên quy mô lớn (tại Gaza).

gaza.png
Người dân Palestine buộc phải sơ tán khỏi miền bắc Gaza do các cuộc tấn công của Israel. Ảnh: Anadolu.

"Thời gian là yếu tố then chốt. Tình trạng khẩn cấp về nhân đạo phải được giải quyết ngay lập tức và Israel phải đảo ngược hành động", tuyên bố nêu rõ.

14 quốc gia cũng đã bày tỏ sự lo ngại và đau buồn sâu sắc trước thực tế nạn đói nghiêm trọng ở Gaza.

"Đây là một cuộc khủng hoảng do con người gây ra. Nạn đói ở Gaza cần được chấm dứt ngay lập tức. Luật nhân đạo quốc tế phải được tôn trọng", tuyên bố nhấn mạnh.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Israel mở chiến dịch tấn công quy mô lớn vào Gaza

Nguồn video: X
#Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc #ngừng bắn Gaza #quân sự Israel tại Gaza #viện trợ nhân đạo Gaza #đảo ngược hoạt động quân sự Israel #khủng hoảng nhân đạo Gaza

Bài liên quan

Thế giới

Thủ tướng Netanyahu tuyên bố Israel sẽ chiếm đóng toàn bộ Gaza

Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel sẽ chiếm đóng toàn bộ Gaza ngay cả khi lực lượng Hamas đồng ý với thỏa thuận trao đổi con tin.

Theo RT ngày 22/8, Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel sẽ chiếm đóng toàn bộ Gaza ngay cả khi Hamas đồng ý với thỏa thuận trao đổi con tin.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo giai đoạn đầu tiên của chiến dịch nhằm chiếm đóng thành phố Gaza, nơi được mô tả là thành trì của Hamas.

Xem chi tiết

Thế giới

Quân đội Israel phê duyệt kế hoạch chiếm đóng thành phố Gaza

Quân đội Israel thông báo sẽ triệu tập 60.000 quân dự bị trong những tuần tới để thúc đẩy kế hoạch chiếm đóng thành phố Gaza.

Theo Al Jazeera ngày 20/8, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz đã phê duyệt kế hoạch bắt đầu hoạt động tại một số khu vực đông dân nhất của Gaza và sẽ triệu tập 60.000 quân dự bị trong những tuần tới để thúc đẩy kế hoạch chiếm đóng thành phố Gaza.

israel.jpg
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz. Ảnh: Times Of Israel.
Xem chi tiết

Thế giới

Gần 19.000 trẻ em thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel ở Gaza

Ít nhất 18.885 trẻ em nằm trong số hơn 62.000 người Palestine thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel tại Gaza kể từ tháng 10/2023 đến nay.

Al Jazeera đưa tin ngày 19/8, Văn phòng truyền thông chính quyền Gaza cho biết ít nhất 18.885 trẻ em nằm trong số hơn 62.000 người Palestine thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel tại Gaza kể từ tháng 10/2023 đến nay. Trong đó, bé Amna al-Mufti, 12 tuổi, thiệt mạng khi đang mang nước cho gia đình.

gaza.png
Gần 19.000 trẻ em thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel ở Gaza kể từ tháng 10/2023 đến nay. Ảnh: AJ.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới