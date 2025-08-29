Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn vĩnh viễn ở Gaza

14 thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã ra tuyên bố chung kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức, vô điều kiện và vĩnh viễn tại Gaza.

Theo Tân Hoa Xã ngày 28/8, các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trừ Mỹ, đã kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức cũng như đảo ngược quyết định mở rộng hoạt động quân sự của Israel tại Gaza.

"Chúng tôi kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, vô điều kiện và vĩnh viễn tại Dải Gaza. Chúng tôi kêu gọi trả tự do ngay lập tức, trong danh dự và vô điều kiện cho tất cả các con tin đang bị Hamas và các lực lượng khác giam giữ. Chúng tôi kêu gọi một đợt viện trợ nhân đạo thực chất trên khắp Gaza", trích tuyên bố chung của 14 quốc gia thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Khói bốc lên từ các khu dân cư ở Thành phố Gaza sau cuộc tấn công của Israel. Ảnh: Anadolu.

14 quốc gia này cũng kêu gọi Israel ngay lập tức đảo ngược quyết định mở rộng hơn nữa các hoạt động quân sự ở Gaza với mục đích chiếm đóng Thành phố Gaza.

"Quyết định mở rộng hoạt động quân sự của Israel chắc chắn sẽ làm trầm trọng thêm tình hình nhân đạo vốn đã khủng khiếp tại Dải Gaza và gây nguy hiểm đến tính mạng của tất cả người dân, bao gồm cả con tin", trích tuyên bố của Hội đồng Bảo an.

Tuyên bố của 14 quốc gia thành viên Hội đồng Bảo an LHQ cũng nhấn mạnh Israel cần ngay lập tức và vô điều kiện dỡ bỏ mọi hạn chế đối với việc cung cấp viện trợ, mở tất cả các tuyến đường bộ, đồng thời cho phép Liên Hợp Quốc và các đối tác nhân đạo hoạt động an toàn và trên quy mô lớn (tại Gaza).

Người dân Palestine buộc phải sơ tán khỏi miền bắc Gaza do các cuộc tấn công của Israel. Ảnh: Anadolu.

"Thời gian là yếu tố then chốt. Tình trạng khẩn cấp về nhân đạo phải được giải quyết ngay lập tức và Israel phải đảo ngược hành động", tuyên bố nêu rõ.

14 quốc gia cũng đã bày tỏ sự lo ngại và đau buồn sâu sắc trước thực tế nạn đói nghiêm trọng ở Gaza.

"Đây là một cuộc khủng hoảng do con người gây ra. Nạn đói ở Gaza cần được chấm dứt ngay lập tức. Luật nhân đạo quốc tế phải được tôn trọng", tuyên bố nhấn mạnh.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Israel mở chiến dịch tấn công quy mô lớn vào Gaza