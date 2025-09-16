Israel tấn công dữ dội thành phố Gaza

Tân Hoa Xã đưa tin, Axios, một hãng truyền thông Mỹ, dẫn lời các quan chức Israel cho biết quân đội nước này đã phát động một cuộc tấn công trên bộ để chiếm đóng thành phố Gaza. Tờ báo Israel The Jerusalem Post xác nhận rằng cuộc tấn công của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) vào thành phố Gaza bắt đầu vào đêm muộn 15/9.

Tuy nhiên, theo Times of Israel, IDF đã dần mở rộng các cuộc không kích trong và xung quanh thành phố trong những ngày gần đây, nhưng chưa điều động bộ binh vào thành phố đông dân cư ở phía bắc dải đất này.

Khói bốc lên ở khu vực tháp al-Kawthar sau cuộc không kích của Israel vào thành phố Gaza. Ảnh: EPA.

Các nguồn tin địa phương và nhân chứng tại Gaza cũng phủ nhận bất kỳ cuộc tấn công nào của xe tăng Israel vào thành phố Gaza. Người dân tại thành phố Gaza cho biết hiện vẫn chưa thấy xe tăng Israel xâm nhập hay di chuyển vào sâu trong thành phố. Tuy nhiên, họ xác nhận đã có các cuộc không kích dữ dội và ném bom bằng máy bay không người lái ở hầu hết các khu vực của thành phố Gaza.

Sau các cuộc không kích và ném bom vào thành phố Gaza, sáng 16/9, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, nói rằng "Gaza đang bốc cháy".

Quân đội Israel tại Dải Gaza trong bức ảnh được công bố ngày 15/9. Ảnh: IDF.

Bộ trưởng Katz cho biết IDF đang tấn công "cơ sở hạ tầng khủng bố" bằng "nắm đấm sắt" và chiến đấu để tạo điều kiện cho việc thả con tin (Israel) và đánh bại Hamas.

"Chúng tôi sẽ không nhượng bộ và không lùi bước cho đến khi nhiệm vụ hoàn thành", Bộ trưởng Katz nói thêm.

Hãng thông tấn chính thức của Palestine WAFA đưa tin vào sáng 16/9 rằng Quân đội Israel đã tăng cường các cuộc không kích vào thành phố Gaza kể từ đêm 15/9. Trích dẫn các nguồn tin địa phương, WAFA cho biết máy bay chiến đấu Israel liên tục không kích vào thành phố, gần như không ngừng nghỉ.

Trong những tuần gần đây, khoảng 300.000 người Palestine đã sơ tán khỏi thành phố Gaza, vốn là nơi sinh sống của gần 1 triệu người, Đài phát thanh Quân đội Israel đưa tin.

Đầu tháng 8, Nội các Israel đã phê duyệt kế hoạch chiếm đóng thành phố Gaza. Người phát ngôn quân đội Israel Effie Defrin đầu tháng này cho biết lực lượng Israel hiện kiểm soát khoảng 40% thành phố Gaza và sẽ "mở rộng và tăng cường" cuộc tấn công trong những ngày tới để chiếm giữ trung tâm đô thị lớn nhất của vùng đất này.

