Israel phải chuẩn bị sẵn sàng cho việc "bị cô lập"

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng ngành công nghiệp quốc phòng của nước này cần "tự lực cánh sinh" để chống chọi với lệnh trừng phạt tiềm tàng.

RT đưa tin, Thủ tướng Benjamin Netanyahu ngày 14/9 cho biết Israel sẽ phải tái cấu trúc nền kinh tế để đối phó với các lệnh trừng phạt và "tẩy chay" sâu rộng.

Phát biểu tại hội nghị tổng kiểm toán thường niên của Bộ Tài chính tại Jerusalem, Thủ tướng Netanyahu nói rằng áp lực quốc tế ngày càng gia tăng về cuộc chiến ở Gaza đang thúc đẩy Israel hướng tới mục tiêu tự cung cấp về kinh tế.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Flash90.

"Chúng ta sẽ ngày càng phải thích nghi với một nền kinh tế mang đặc điểm tự cung tự cấp. Tôi tin vào thị trường tự do, tôi đã nỗ lực mang đến cho Israel một cuộc cách mạng thị trường tự do. Tuy nhiên, chúng ta có thể thấy ngành công nghiệp quốc phòng của đất nước bị cản trở", Thủ tướng Netanyahu cho biết.

"Chúng ta sẽ phải phát triển ngành công nghiệp quốc phòng trong nước. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Ít nhất là trong những năm tới, chúng ta sẽ phải đối phó với những nỗ lực cô lập này", nhà lãnh đạo Israel nói tiếp.

Các nhà hoạt động ủng hộ Palestine đã gây sức ép buộc các công ty nước ngoài cắt đứt quan hệ với Israel.

Tuần trước, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen đã kêu gọi đình chỉ thỏa thuận thương mại tự do giữa EU và Israel, viện dẫn cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza, nơi gần 65.000 người đã thiệt mạng kể từ năm 2023. Bà cáo buộc "các bộ trưởng cực đoan" trong chính phủ của ông Netanyahu kích động bạo lực chống lại người Palestine.

