Israel tiếp tục tấn công Gaza, 14 người trong một gia đình thiệt mạng

Quân đội Israel tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào Gaza, khiến ít nhất 65 người thiệt mạng trong một ngày, trong đó có 14 thành viên trong cùng một gia đình.

Al Jazeera đưa tin, không quân và pháo binh Israel tiếp tục tấn công Gaza, khiến ít nhất 65 người thiệt mạng trong ngày 12/9, trong đó có 14 thành viên trong cùng một gia đình.

Trong số đó, 48 người thiệt mạng ở thành phố Gaza và phía bắc dải đất này, nguồn tin y tế cho biết.

"14 thành viên trong gia đình Sultan thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel vào nhà của họ ở khu vực at-Twam", nguồn tin cho hay.

Israel tiếp tục tấn công Gaza khiến nhiều người thương vong. Ảnh: AA.

Phóng viên Hani Mahmoud của Al Jazeera, đưa tin từ thành phố Gaza, đây lại là một "đêm mất ngủ" nữa ở khu vực này.

“Lực lượng Israel đang sử dụng các thiết bị nổ điều khiển từ xa ở các khu dân cư, kết hợp với các cuộc tấn công bằng không quân và pháo binh hạng nặng nhằm vào phần lớn khu vực phía đông thành phố Gaza”, phóng viên Hani đưa tin.

Lực lượng Hamas lên án các cuộc không kích hôm 12/9 và cuộc tấn công vào gia đình Sultans, cáo buộc Israel tiến hành chiến dịch "khủng bố và tội ác chiến tranh có tổ chức" thông qua việc phá hủy các tòa nhà dân cư và nhắm mục tiêu vào dân thường, cho rằng những hành động như vậy là vi phạm luật pháp quốc tế.

Tại khu phố Daraj của thành phố Gaza, máy bay không người lái của Israel đã khiến một đứa trẻ thiệt mạng và làm bị thương nhiều người khác, một nguồn tin tại Bệnh viện al-Ahli gần đó cho biết. Các cuộc tấn công của Israel cũng đã phá hủy một ngôi trường nằm trong trại tị nạn Shati ở phía bắc Gaza.

Trong một tuyên bố trên X vào ngày 12/9, Quân đội Israel cho biết họ đã tấn công 500 mục tiêu ở thành phố Gaza trong tuần này, trong nỗ lực tấn công nhằm buộc khoảng một triệu cư dân phải sơ tán, và giành quyền kiểm soát hoàn toàn khu vực này.

