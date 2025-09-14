Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Israel tiếp tục tấn công Gaza, 14 người trong một gia đình thiệt mạng

Quân đội Israel tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào Gaza, khiến ít nhất 65 người thiệt mạng trong một ngày, trong đó có 14 thành viên trong cùng một gia đình.

An An (Theo AJ)

Al Jazeera đưa tin, không quân và pháo binh Israel tiếp tục tấn công Gaza, khiến ít nhất 65 người thiệt mạng trong ngày 12/9, trong đó có 14 thành viên trong cùng một gia đình.

Trong số đó, 48 người thiệt mạng ở thành phố Gaza và phía bắc dải đất này, nguồn tin y tế cho biết.

"14 thành viên trong gia đình Sultan thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel vào nhà của họ ở khu vực at-Twam", nguồn tin cho hay.

ga3.png
Israel tiếp tục tấn công Gaza khiến nhiều người thương vong. Ảnh: AA.

Phóng viên Hani Mahmoud của Al Jazeera, đưa tin từ thành phố Gaza, đây lại là một "đêm mất ngủ" nữa ở khu vực này.

“Lực lượng Israel đang sử dụng các thiết bị nổ điều khiển từ xa ở các khu dân cư, kết hợp với các cuộc tấn công bằng không quân và pháo binh hạng nặng nhằm vào phần lớn khu vực phía đông thành phố Gaza”, phóng viên Hani đưa tin.

Lực lượng Hamas lên án các cuộc không kích hôm 12/9 và cuộc tấn công vào gia đình Sultans, cáo buộc Israel tiến hành chiến dịch "khủng bố và tội ác chiến tranh có tổ chức" thông qua việc phá hủy các tòa nhà dân cư và nhắm mục tiêu vào dân thường, cho rằng những hành động như vậy là vi phạm luật pháp quốc tế.

Tại khu phố Daraj của thành phố Gaza, máy bay không người lái của Israel đã khiến một đứa trẻ thiệt mạng và làm bị thương nhiều người khác, một nguồn tin tại Bệnh viện al-Ahli gần đó cho biết. Các cuộc tấn công của Israel cũng đã phá hủy một ngôi trường nằm trong trại tị nạn Shati ở phía bắc Gaza.

Trong một tuyên bố trên X vào ngày 12/9, Quân đội Israel cho biết họ đã tấn công 500 mục tiêu ở thành phố Gaza trong tuần này, trong nỗ lực tấn công nhằm buộc khoảng một triệu cư dân phải sơ tán, và giành quyền kiểm soát hoàn toàn khu vực này.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Israel mở chiến dịch tấn công quy mô lớn vào Gaza

Nguồn video: X
#Xung đột Israel Palestine #Không kích Gaza #Hành động quân sự Israel #Tấn công nhà dân Gaza #Bệnh viện Gaza và thiệt hại #israel tấn công gaza

Bài liên quan

Thế giới

Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa không phận, cắt đứt quan hệ thương mại với Israel

Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho biết nước này đã cắt hoàn toàn quan hệ thương mại và kinh tế với Israel để phản đối cuộc chiến ở Gaza.

Theo Al Jazeera, tại phiên họp bất thường của Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ về Gaza vào ngày 29/8, Bộ trưởng Ngoại giao Hakan Fidan cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã cắt đứt hoàn toàn quan hệ kinh tế và thương mại với Israel, đồng thời đóng cửa không phận, để phản đối cuộc chiến của Israel ở Gaza.

thonhiky.png
Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan. Ảnh: AA.
Xem chi tiết

Thế giới

Israel nói gì vụ tấn công bệnh viện Gaza khiến 5 nhà báo thiệt mạng?

Thủ tướng Benjamin Netanyahu gọi vụ tấn công bệnh viện ở Gaza là "tai nạn bi thảm", cho biết chính quyền Israel đang mở cuộc điều tra kỹ lưỡng.

Tân Hoa Xã dẫn thông tin từ Cơ quan Y tế Gaza ngày 26/8 cho biết, một cuộc oanh kích của Israel nhằm vào Bệnh viện Nasser ở Khan Younis, Gaza, vừa qua đã khiến 20 người thiệt mạng, trong đó có 5 nhà báo và 4 nhân viên y tế.

Trong một tuyên bố, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết chính quyền Israel đang mở cuộc điều tra kỹ lưỡng sau vụ tấn công.

Xem chi tiết

Thế giới

Israel tấn công thành phố Gaza, gần 40 người thiệt mạng

Ít nhất 37 người thiệt mạng ở thành phố Gaza, nơi Israel đang tăng cường những đợt tấn công trong chiến dịch quân sự nhằm chiếm đóng toàn bộ thành phố này.

Theo Al Jazeera ngày 22/8, các cuộc tấn công của Israel kể từ rạng sáng đã khiến 37 người thiệt mạng ở thành phố Gaza.

Trong đó, một cuộc oanh kích của Israel đã đánh trúng trường học ở Sheikh Radwan, một khu phố thuộc thành phố Gaza, nơi hàng chục người Palestine đang trú ẩn trong những chiếc lều tạm bợ dựng ở sân trường.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới