Israel nói gì vụ tấn công bệnh viện Gaza khiến 5 nhà báo thiệt mạng?

Thủ tướng Benjamin Netanyahu gọi vụ tấn công bệnh viện ở Gaza là "tai nạn bi thảm", cho biết chính quyền Israel đang mở cuộc điều tra kỹ lưỡng.

Tân Hoa Xã dẫn thông tin từ Cơ quan Y tế Gaza ngày 26/8 cho biết, một cuộc oanh kích của Israel nhằm vào Bệnh viện Nasser ở Khan Younis, Gaza, vừa qua đã khiến 20 người thiệt mạng, trong đó có 5 nhà báo và 4 nhân viên y tế.

Trong một tuyên bố, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết chính quyền Israel đang mở cuộc điều tra kỹ lưỡng sau vụ tấn công.

"Israel coi trọng công việc của các nhà báo, nhân viên y tế và tất cả người dân", nhà lãnh đạo Israel nói.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: THX.

Người phát ngôn Quân đội Israel, Effie Defrin, nói với các phóng viên rằng họ "không cố ý nhắm vào dân thường", đồng thời đổ lỗi cho lực lượng Hamas đã tạo ra "những điều kiện không thể chấp nhận" tại dải đất này.

Theo Cơ quan Y tế Gaza, cuộc tấn công đầu tiên nhằm vào tầng 4 của khu phức hợp bệnh viện, và cuộc tấn công thứ hai nhằm vào các đội y tế khi họ đang ứng phó với thương vong.

Dẫn lời các quan chức quân sự Israel, kênh truyền hình Kan TV của Israel đưa tin cuộc tấn công được thực hiện bằng xe tăng chứ không phải máy bay. Bản tin cho biết xe tăng đã nhắm vào một camera tại bệnh viện mà Quân đội Israel tin rằng Hamas đang sử dụng để theo dõi hoạt động của họ.

Liên đoàn Ả Rập và Ai Cập hôm 25/8 đã lên án cuộc tấn công của Israel vào Bệnh viện Nasser - bệnh viện cuối cùng đang hoạt động ở phía nam Gaza.

Bộ Ngoại giao Ai Cập cho rằng vụ tấn công là "một trong hàng loạt hành vi vi phạm trắng trợn luật nhân đạo quốc tế của Israel".

5 nhà báo thiệt mạng trong cuộc tấn công mới đây của Israel nhằm vào một bệnh viện ở Gaza. Ảnh: AJ.

Theo thống kê của Al Jazeera, vụ tấn công này của Israel đã nâng tổng số nhà báo Palestine thiệt mạng ở Gaza kể từ ngày 7/10/2023 đến nay lên ít nhất 273 người.

