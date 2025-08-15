Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Thêm nhiều người ở Gaza thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel

Cơ quan Y tế Gaza cho biết, ít nhất 32 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công mới nhất của Israel trên khắp Dải Gaza.

An An (Theo AJ)

Al Jazeera dẫn thông tin từ Cơ quan Y tế Gaza cho biết, ít nhất 32 người, trong đó có 13 nạn nhân đang chờ nhận viện trợ, đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel trên khắp Dải Gaza hôm 14/8.

gaza1.png
Các cuộc tấn công của Israel đã tàn phá nặng nề Gaza và khiến nhiều người thiệt mạng. Ảnh: euromedmonitor.

Được biết, 8 người đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào một nhà dân ở thành phố Gaza. Cuộc tấn công của Israel nhằm vào khu phố Tuffah cũng đã cướp đi sinh mạng hai người.

Ngoài ra, 4 người khác tử vong vì suy dinh dưỡng khi nạn đói đang diễn ra trầm trọng tại dải đất này.

Số người thiệt mạng tại Gaza gia tăng trong bối cảnh Israel tăng cường các cuộc tấn công vào thành phố Gaza, sau khi nội các Israel chấp thuận kế hoạch của Thủ tướng Benjamin Netanyahu về việc để quân đội kiểm soát toàn bộ thành phố này, bất chấp sự phản đối của Liên Hợp Quốc và các quốc gia khác trên thế giới.

Phóng viên của Al Jazeera đưa tin ngày 14/8 cho biết, nhiều vùng rộng lớn ở phía bắc Gaza đã biến thành "vùng đất hoang tàn" trong bối cảnh chiến sự leo thang.

Người dân Palestine ở thành phố Gaza đã nhận được lệnh sơ tán bắt buộc đến các khu vực xa hơn về phía nam khi Israel tiến hành chiến dịch.

Giáo sư Mohamed Elmasry tại Viện nghiên cứu sau đại học Doha nhận định, hậu quả của việc Israel mở rộng cuộc tấn công vào Gaza "sẽ rất khủng khiếp" đối với người dân Palestine.

Giáo sư Elmasry cho rằng kế hoạch của Israel là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm đẩy người dân Palestine ra khỏi Gaza.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Israel mở chiến dịch tấn công quy mô lớn vào Gaza

Nguồn video: X
#cuộc chiến Gaza #bạo lực Israel Palestine #các vụ không kích Gaza #suy dinh dưỡng Gaza #kế hoạch kiểm soát Gaza #bất ổn tại Gaza

Bài liên quan

Thế giới

Israel tiếp tục tấn công, hơn 100 người thiệt mạng ở Gaza

Hơn 100 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công mới nhất của Israel trên khắp Dải Gaza.

Al Jazeera dẫn nguồn tin y tế cho biết, hơn 100 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel trên khắp Dải Gaza kể từ rạng sáng 13/8, trong đó có 61 nạn nhân ở thành phố Gaza.

Theo Bệnh viện Nasser ở phía nam Gaza, ít nhất 37 người đang chờ nhận viện trợ đã thiệt mạng do hỏa lực của Israel, trong đó có 16 nạn nhân gần một điểm cứu trợ ở phía bắc Rafah. Ngoài ra, 14 người thiệt mạng và 113 người bị thương khi đang chờ nhận viện trợ ở phía bắc, theo Dịch vụ cứu thương Gaza.

Xem chi tiết

Thế giới

Israel định chiếm đóng toàn bộ Dải Gaza, Mỹ phản ứng sao?

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là ngầm ám chỉ rằng ông sẽ không ngăn cản kế hoạch chiếm đóng toàn bộ Dải Gaza của Israel.

Theo Al Jazeera ngày 5/8, khi được hỏi về thông tin Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã quyết định sẽ chiếm đóng toàn bộ Dải Gaza, Tổng thống Trump nói rằng ông chỉ đang tập trung vào việc "cung cấp lương thực cho người dân" ở Gaza.

"Tôi thực sự không thể nói trước được. Điều đó phần lớn phụ thuộc vào Israel", ông Trump nói trước các phóng viên.

Xem chi tiết

Thế giới

Israel cử phái đoàn tới Qatar để đàm phán ngừng bắn ở Gaza

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã công bố kế hoạch cử một phái đoàn tới Qatar để đàm phán về đề xuất ngừng bắn ở Gaza.

Theo Al Jazeera, Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 5/7 cho biết phái đoàn đàm phán sẽ tới thủ đô Doha của Qatar hôm 6/7 sau khi nhận được chỉ thị từ nhà lãnh đạo Israel trong bối cảnh Tel Aviv tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Dải Gaza.

Tuy nhiên, Văn phòng Thủ tướng Israel cho rằng những đề nghị của lực lượng Hamas trong đề xuất ngừng bắn là "không thể chấp nhận được".

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới