Thêm nhiều người ở Gaza thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel

Cơ quan Y tế Gaza cho biết, ít nhất 32 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công mới nhất của Israel trên khắp Dải Gaza.

Al Jazeera dẫn thông tin từ Cơ quan Y tế Gaza cho biết, ít nhất 32 người, trong đó có 13 nạn nhân đang chờ nhận viện trợ, đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel trên khắp Dải Gaza hôm 14/8.

Các cuộc tấn công của Israel đã tàn phá nặng nề Gaza và khiến nhiều người thiệt mạng. Ảnh: euromedmonitor.

Được biết, 8 người đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào một nhà dân ở thành phố Gaza. Cuộc tấn công của Israel nhằm vào khu phố Tuffah cũng đã cướp đi sinh mạng hai người.

Ngoài ra, 4 người khác tử vong vì suy dinh dưỡng khi nạn đói đang diễn ra trầm trọng tại dải đất này.

Số người thiệt mạng tại Gaza gia tăng trong bối cảnh Israel tăng cường các cuộc tấn công vào thành phố Gaza, sau khi nội các Israel chấp thuận kế hoạch của Thủ tướng Benjamin Netanyahu về việc để quân đội kiểm soát toàn bộ thành phố này, bất chấp sự phản đối của Liên Hợp Quốc và các quốc gia khác trên thế giới.

Phóng viên của Al Jazeera đưa tin ngày 14/8 cho biết, nhiều vùng rộng lớn ở phía bắc Gaza đã biến thành "vùng đất hoang tàn" trong bối cảnh chiến sự leo thang.

Người dân Palestine ở thành phố Gaza đã nhận được lệnh sơ tán bắt buộc đến các khu vực xa hơn về phía nam khi Israel tiến hành chiến dịch.

Giáo sư Mohamed Elmasry tại Viện nghiên cứu sau đại học Doha nhận định, hậu quả của việc Israel mở rộng cuộc tấn công vào Gaza "sẽ rất khủng khiếp" đối với người dân Palestine.

Giáo sư Elmasry cho rằng kế hoạch của Israel là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm đẩy người dân Palestine ra khỏi Gaza.

