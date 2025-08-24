Israel tấn công thành phố Gaza, gần 40 người thiệt mạng

Ít nhất 37 người thiệt mạng ở thành phố Gaza, nơi Israel đang tăng cường những đợt tấn công trong chiến dịch quân sự nhằm chiếm đóng toàn bộ thành phố này.

Theo Al Jazeera ngày 22/8, các cuộc tấn công của Israel kể từ rạng sáng đã khiến 37 người thiệt mạng ở thành phố Gaza.

Trong đó, một cuộc oanh kích của Israel đã đánh trúng trường học ở Sheikh Radwan, một khu phố thuộc thành phố Gaza, nơi hàng chục người Palestine đang trú ẩn trong những chiếc lều tạm bợ dựng ở sân trường.

"Ít nhất 12 người dân đã thiệt mạng trong vụ tấn công này", Cơ quan Y tế Gaza ngày 22/8 cho biết.

Israel tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công ở thành phố Gaza. Ảnh: AA.

Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội và được Al Jazeera xác minh cho thấy máy bay không người lái của Israel bay phía trên một tòa nhà ở Sheikh Radwan, trước khi thả chất nổ xuống mục tiêu. Có thể thấy khói bụi bốc lên từ tòa nhà.

Nguồn tin y tế tại Bệnh viện al-Ahli cho biết, một người dân đã chết tại khu phố Tuffah ở thành phố Gaza.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cảnh báo rằng thành phố lớn nhất Gaza sẽ bị phá hủy trừ khi lực lượng Hamas chấp nhận các điều khoản của Israel để chấm dứt xung đột.

Bộ trưởng Katz nhắc lại các điều kiện ngừng bắn của Israel, bao gồm việc thả tất cả con tin Israel và Hamas phải giải giáp hoàn toàn. Trong khi đó, Hamas tuyên bố sẽ thả con tin Israel để đổi lấy việc chấm dứt cuộc chiến nhưng sẽ không giải giáp trừ khi Nhà nước Palestine độc lập được thành lập.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Israel mở chiến dịch tấn công quy mô lớn vào Gaza