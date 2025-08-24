Hà Nội

Thế giới

Israel tấn công thành phố Gaza, gần 40 người thiệt mạng

Ít nhất 37 người thiệt mạng ở thành phố Gaza, nơi Israel đang tăng cường những đợt tấn công trong chiến dịch quân sự nhằm chiếm đóng toàn bộ thành phố này.

An An (Theo AJ)

Theo Al Jazeera ngày 22/8, các cuộc tấn công của Israel kể từ rạng sáng đã khiến 37 người thiệt mạng ở thành phố Gaza.

Trong đó, một cuộc oanh kích của Israel đã đánh trúng trường học ở Sheikh Radwan, một khu phố thuộc thành phố Gaza, nơi hàng chục người Palestine đang trú ẩn trong những chiếc lều tạm bợ dựng ở sân trường.

"Ít nhất 12 người dân đã thiệt mạng trong vụ tấn công này", Cơ quan Y tế Gaza ngày 22/8 cho biết.

gaza3.png
Israel tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công ở thành phố Gaza. Ảnh: AA.

Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội và được Al Jazeera xác minh cho thấy máy bay không người lái của Israel bay phía trên một tòa nhà ở Sheikh Radwan, trước khi thả chất nổ xuống mục tiêu. Có thể thấy khói bụi bốc lên từ tòa nhà.

Nguồn tin y tế tại Bệnh viện al-Ahli cho biết, một người dân đã chết tại khu phố Tuffah ở thành phố Gaza.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cảnh báo rằng thành phố lớn nhất Gaza sẽ bị phá hủy trừ khi lực lượng Hamas chấp nhận các điều khoản của Israel để chấm dứt xung đột.

Bộ trưởng Katz nhắc lại các điều kiện ngừng bắn của Israel, bao gồm việc thả tất cả con tin Israel và Hamas phải giải giáp hoàn toàn. Trong khi đó, Hamas tuyên bố sẽ thả con tin Israel để đổi lấy việc chấm dứt cuộc chiến nhưng sẽ không giải giáp trừ khi Nhà nước Palestine độc lập được thành lập.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Israel mở chiến dịch tấn công quy mô lớn vào Gaza

Nguồn video: X
Bài liên quan

Thế giới

Israel đẩy mạnh tấn công ở thành phố Gaza

Quân đội Israel tăng cường các cuộc tấn công vào thành phố Gaza, buộc hàng chục nghìn người Palestine phải sơ tán.

Theo Al Jazeera ngày 17/8, các khu phố Zeitoun, Sabra, Remal và Tuffah thuộc thành phố Gaza đã phải hứng chịu hậu quả nặng nề vì những đợt oanh kích của Israel trong những ngày gần đây, buộc hàng chục nghìn người Palestine phải sơ tán.

Người phát ngôn của Văn phòng Điều phối các Vấn đề Nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho biết, kế hoạch của Israel về việc di dời bắt buộc người Palestine đến miền nam Gaza sẽ làm gia tăng nỗi khổ của người dân.

Xem chi tiết

Thế giới

Thêm nhiều người ở Gaza thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel

Cơ quan Y tế Gaza cho biết, ít nhất 32 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công mới nhất của Israel trên khắp Dải Gaza.

Al Jazeera dẫn thông tin từ Cơ quan Y tế Gaza cho biết, ít nhất 32 người, trong đó có 13 nạn nhân đang chờ nhận viện trợ, đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel trên khắp Dải Gaza hôm 14/8.

gaza1.png
Các cuộc tấn công của Israel đã tàn phá nặng nề Gaza và khiến nhiều người thiệt mạng. Ảnh: euromedmonitor.
Xem chi tiết

Thế giới

Israel tiếp tục tấn công, hơn 100 người thiệt mạng ở Gaza

Hơn 100 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công mới nhất của Israel trên khắp Dải Gaza.

Al Jazeera dẫn nguồn tin y tế cho biết, hơn 100 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel trên khắp Dải Gaza kể từ rạng sáng 13/8, trong đó có 61 nạn nhân ở thành phố Gaza.

Theo Bệnh viện Nasser ở phía nam Gaza, ít nhất 37 người đang chờ nhận viện trợ đã thiệt mạng do hỏa lực của Israel, trong đó có 16 nạn nhân gần một điểm cứu trợ ở phía bắc Rafah. Ngoài ra, 14 người thiệt mạng và 113 người bị thương khi đang chờ nhận viện trợ ở phía bắc, theo Dịch vụ cứu thương Gaza.

Xem chi tiết

