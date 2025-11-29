Israel không kích Syria, nhiều người thiệt mạng

Israel đã tiến hành một cuộc không kích vào Syria, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em.

Tân Hoa Xã đưa tin, cuộc không kích của Israel nhằm vào thị trấn Beit Jinn ở khu vực phía tây nam Damascus vào sáng sớm 28/11 đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng, gồm cả phụ nữ và trẻ em. Trong khi đó, Al Jazeera dẫn nguồn tin cho biết, cuộc tấn công này của Israel khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và 25 người khác bị thương.

Đài truyền hình nhà nước Al-Ekhbariya của Syria đưa tin rằng một số người khác vẫn bị mắc kẹt dưới đống đổ nát khi nỗ lực cứu hộ bị cản trở bởi hoạt động liên tục của máy bay không người lái Israel trong khu vực này.

Khói bốc lên sau một cuộc không kích trước đây của Israel vào Syria. Ảnh: AA.

Đài truyền hình cho biết các cuộc không kích được thực hiện ngay sau khi một đội tuần tra quân sự của Israel được cho là đã tiến vào Beit Jinn và bị người dân địa phương bao vây, dẫn đến một cuộc đấu súng trước khi đội tuần tra rút lui và các cuộc không kích diễn ra.

Dẫn nguồn tin y tế, Al-Ekhbariya cho biết thi thể của một phụ nữ đã được đưa đến Bệnh viện Al-Mouwasat ở Damascus, cùng với 11 người bị thương, bao gồm 1 phụ nữ và 1 trẻ em.

Hàng chục gia đình vội rời khỏi Beit Jinn đến các thị trấn và làng mạc gần đó, nơi được coi là an toàn hơn, trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái diễn ra ở khu vực dọc theo con đường giữa Beit Jinn và Mazraat Beit Jinn.

Trong khi đó, Lực lượng Phòng vệ Dân sự Syria (SDF) cho biết trên kênh Telegram chính thức rằng họ đã không thể vào thị trấn để sơ tán người bị thương hoặc đánh giá thiệt hại do mối nguy hiểm từ bom mìn chưa nổ và các cuộc tấn công liên tục của Israel nhằm vào các lối vào thị trấn.

Các báo cáo trước đó cho biết lực lượng Israel đã rút khỏi thị trấn và chiếm giữ các vị trí trên đồi Bat al-Warda ở ngoại ô.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Israel lại tấn công Gaza