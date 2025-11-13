Tổng thống lâm thời Syria nói về 'lợi ích chiến lược' với Nga

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Washington Post được công bố hôm 12/11, Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa đã đề cập đến mối quan hệ với Nga sau sự sụp đổ của Chính phủ Syria dưới thời Tổng thống Bashar al-Assad. Ông cho biết, Damascus tìm cách tránh gây sức ép buộc Moscow phải cân nhắc các lựa chọn thay thế trong mối quan hệ với quốc gia này.

"Chúng tôi cần Nga vì họ là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Chúng tôi cần sự ủng hộ của họ trong một số vấn đề, và chúng tôi có lợi ích chiến lược với họ", Tổng thống lâm thời Syria nói thêm.

Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa. Ảnh: TASS.

Kể từ khi lên nắm quyền vào tháng 12/2024, ông al-Sharaa - người từng lãnh đạo lực lượng Hayat Tahrir al-Sham (HTS) lật đổ cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad - đã thực hiện nhiều chuyến công du nước ngoài để tái lập mối quan hệ của đất nước với các cường quốc thế giới.

Vào tháng 10, ông al-Sharaa đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp đón tại Moscow. Ông Putin đã ca ngợi mối quan hệ lịch sử sâu sắc và tình hữu nghị giữa hai nước. Khi đó, ông Al-Sharaa tuyên bố Moscow sẽ đóng một vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi của đất nước Syria sang một "Syria mới" và cam kết tôn trọng mọi cam kết trong quá khứ.

Tổng thống Putin lưu ý rằng quan hệ ngoại giao giữa Nga và Syria "luôn hữu nghị" kể từ khi được thiết lập vào năm 1944. Ông Al-Sharaa cho biết Damascus sẽ tiếp tục "phát huy nhiều thành tựu" mà hợp tác song phương đã tạo điều kiện thuận lợi.

