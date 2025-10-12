Hamas sẽ rút khỏi vai trò quản lý Dải Gaza sau chiến tranh

Theo nguồn tin, Hamas sẽ không tham gia giai đoạn chuyển tiếp, đồng nghĩa với việc từ bỏ quyền kiểm soát Gaza, nhưng vẫn là một phần cơ cấu xã hội Palestine.

Theo AFP, một nguồn tin thân cận với nhóm đàm phán của phong trào Hồi giáo Hamas ngày 12/10 cho biết lực lượng này sẽ không tham gia quản lý Dải Gaza sau chiến tranh.

Thông tin được tiết lộ vài ngày sau khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas có hiệu lực.

Nguồn tin chia sẻ: “Đối với Hamas, vấn đề quản trị Dải Gaza đã khép lại. Hamas sẽ không tham gia giai đoạn chuyển tiếp, có nghĩa là tổ chức này đã từ bỏ quyền kiểm soát vùng lãnh thổ (Gaza), nhưng vẫn là một phần không thể tách rời trong cơ cấu xã hội của người Palestine.”

Trước đó, kênh truyền hình al-Qahera thuộc sở hữu nhà nước Ai Cập cho biết thỏa thuận giai đoạn đầu trong kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt chiến sự giữa Israel và phong trào Hamas tại Dải Gaza đã chính thức có hiệu lực vào lúc 16h ngày 9/10 (giờ Hà Nội).

Trong khi đó, các nguồn tin thân cận với Hamas cho biết lực lượng này đã bắt đầu di chuyển những người bị bắt giữ là công dân Israel đến các địa điểm an toàn trong Dải Gaza, chuẩn bị cho việc bàn giao cho Ủy ban Chữ thập Đỏ Quốc tế trong vài ngày tới.

Trong giai đoạn đầu tiên của kế hoạch hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ kiểm soát 53% diện tích lãnh thổ Dải Gaza.

Diện tích này nhỏ hơn 4% so với ranh giới được nêu trong “đường vàng” của bản kế hoạch ban đầu do Tổng thống Trump đưa ra. Cùng với đó, Israel sẽ rút quân khỏi thành phố Gaza.

Thỏa thuận với phong trào Hamas loại trừ việc phóng thích những người Palestine liên quan đến vụ tấn công ngày 7/10/2023, cũng như những người được xem là thủ lĩnh của các tổ chức vũ trang Palestine.

Một số nguồn tin cũng cho biết theo thỏa thuận, Israel sẽ phóng thích gần 1.950 tù nhân Palestine để đổi lấy 20 con tin đang bị Hamas giữ.