Thế giới

Trung Quốc kêu gọi nối lại đàm phán về vấn đề hạt nhân Iran

Phó Đại diện thường trực phái đoàn Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Sun Lei kêu gọi các bên liên quan nhanh chóng nối lại đàm phán về vấn đề hạt nhân Iran.

An An (Theo CGTN)

Trang CGTN đưa tin, trong cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào ngày 24/12, Phó Đại diện thường trực phái đoàn Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Sun Lei đã kêu gọi các bên liên quan nhanh chóng nối lại đàm phán về vấn đề hạt nhân Iran.

"Kế hoạch Hành động Toàn diện chung (JCPOA) là một thành tựu ngoại giao đa phương quan trọng, đại diện cho việc giải quyết xung đột một cách hòa bình thông qua đối thoại. Tuy nhiên, sau khi Mỹ đơn phương rút khỏi JCPOA và chính sách 'áp lực tối đa' sau đó, Iran đã phải hứng chịu những cuộc tấn công từ phía Mỹ", ông Sun Lei nói.

trungquoc.png
Phó Đại diện thường trực phái đoàn Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Sun Lei phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 24/12/2025. Ảnh: VCG.

Ông Sun Lei kêu gọi các bên liên quan khẩn trương giải quyết vấn đề hạt nhân Iran và quyết tâm tìm kiếm giải pháp hòa bình.

"Tình hình hiện tại liên quan đến vấn đề hạt nhân Iran không được bất kỳ bên nào hoan nghênh. Nếu tình hình tiếp tục xấu đi, nó sẽ làm suy yếu nghiêm trọng uy tín và hiệu quả của cơ chế không phổ biến vũ khí hạt nhân quốc tế, đồng thời làm suy yếu hòa bình và ổn định ở Trung Đông. Trung Quốc kêu gọi các bên liên quan nâng cao tinh thần khẩn trương, thể hiện tinh thần trách nhiệm, nhanh chóng nối lại đàm phán và nỗ lực đạt được sự đồng thuận và có kết quả", ông Sun Lei phát biểu.

Sun Lei cũng kêu gọi Mỹ "nghiêm túc gánh vác trách nhiệm, thể hiện sự chân thành về chính trị, đưa ra cam kết rõ ràng không sử dụng vũ lực chống lại Iran và chủ động nối lại đàm phán với Iran". Ông nhấn mạnh rằng nhóm E3 (Anh, Đức, Pháp) nên "đóng vai trò mang tính xây dựng".

Sun Lei nhấn mạnh rằng Trung Quốc đã đóng vai trò mang tính xây dựng trong vấn đề hạt nhân Iran và tích cực thúc đẩy hòa bình và đàm phán.

"Trung Quốc sẽ tiếp tục hợp tác với tất cả các bên để nỗ lực không ngừng nhằm thúc đẩy việc sớm nối lại đàm phán, đẩy nhanh tiến trình giải quyết chính trị vấn đề hạt nhân Iran, duy trì chế độ không phổ biến vũ khí hạt nhân quốc tế và thúc đẩy hòa bình, ổn định ở Trung Đông", ông Sun Lei khẳng định.

