Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Israel bị tố vi phạm lệnh ngừng bắn ở Gaza gần 500 lần

Theo Văn phòng Truyền thông Chính quyền Gaza, Israel đã vi phạm lệnh ngừng bắn ở Gaza ít nhất 497 lần trong 44 ngày.

An An (Theo Al Jazeera)

Al Jazeera đưa tin ngày 23/11, Văn phòng Truyền thông Chính quyền Gaza cho biết, Israel đã vi phạm lệnh ngừng bắn ở Gaza ít nhất 497 lần trong 44 ngày, khiến hàng trăm người Palestine thiệt mạng kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 10/10.

Nguồn tin cho hay, khoảng 342 dân thường đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công (của Israel), trong đó nạn nhân chủ yếu là trẻ em, phụ nữ và người cao tuổi.

gaza.png
Những người Palestine bị thương đang chờ được điều trị tại Bệnh viện al-Awda. Ảnh: Anadolu.

"Chúng tôi lên án mạnh mẽ nhất những hành vi vi phạm nghiêm trọng và có hệ thống liên tục đối với thỏa thuận ngừng bắn của Israel", trích tuyên bố của Văn phòng Truyền thông Chính quyền Gaza ngày 22/11.

“Những vi phạm này cấu thành sự vi phạm trắng trợn luật nhân đạo quốc tế và nghị định thư nhân đạo kèm theo thỏa thuận. Trong số những vi phạm này, có 27 vụ xảy ra hôm 22/11, khiến 24 người tử vong và 87 người bị thương”, tuyên bố cho biết thêm.

Văn phòng nhấn mạnh rằng Israel phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về hậu quả từ những hành vi vi phạm của mình.

Quân đội Israel đã phát động đợt không kích trên khắp Gaza vào ngày 22/11 trong hành động vi phạm lệnh ngừng bắn đã kéo dài 6 tuần tại Dải Gaza. Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố họ phát động cuộc tấn công mới nhất này sau khi một chiến binh Hamas tấn công binh lính Israel tại khu vực do Israel kiểm soát bên trong cái gọi là "lằn ranh vàng" của Gaza.

Izzat al-Risheq, một thành viên cấp cao của Hamas, kêu gọi những người trung gian của thỏa thuận Gaza và chính quyền Mỹ gây sức ép buộc Israel thực hiện thỏa thuận Gaza.

“Israel đang bịa ra những cái cớ để trốn tránh thỏa thuận và quay trở lại cuộc chiến hủy diệt. Israel là bên vi phạm thỏa thuận hàng ngày và có hệ thống”, ông nói trong một tuyên bố, đồng thời bác bỏ cáo buộc cho rằng Hamas đã hủy bỏ lệnh ngừng bắn.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Thủ tướng Israel tuyên bố nối lại ngừng bắn hồi tháng 10/2025

Nguồn video: VTV
#Vi phạm lệnh ngừng bắn Gaza #Thỏa thuận hòa bình Gaza #Báo cáo vi phạm nhân đạo #cuộc chiến ở Gaza #Israel vi phạm ngừng bắn ở Gaza #Hamas

Bài liên quan

Thế giới

Hamas trao trả thêm thi thể con tin cho Israel

Lực lượng Hamas cho biết họ đã bàn giao thi thể của 8 trong số 28 con tin thiệt mạng tại Gaza cho phía Israel.

Theo RT, Hamas đã bàn giao thi thể của 4 con tin nữa cho Israel vào đêm 14/10 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc giục lực lượng này hoàn tất thỏa thuận trao đổi con tin, tù nhân.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết các thi thể đã được chuyển từ Gaza thông qua Hội Chữ thập đỏ và được đưa tới Viện Pháp y Quốc gia Israel để nhận dạng.

Xem chi tiết

Thế giới

Cựu Tổng thống Mỹ Biden khen ông Trump vì thỏa thuận hòa bình Gaza

Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden và Bill Clinton đã khen ngợi Tổng thống Donald Trump vì vai trò của ông trong thỏa thuận hòa bình ở Gaza.

RT đưa tin ngày 14/10, cựu Tổng thống Biden và Bill Clinton đã khen ngợi ông Trump vì vai trò của ông trong thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin đạt được giữa Israel và Hamas, hướng tới chấm dứt hoàn toàn xung đột ở Gaza.

"Tôi khen ngợi Tổng thống Trump và đội ngũ của ông ấy vì đã nỗ lực để đạt được thỏa thuận ngừng bắn mới cũng như giúp đưa các con tin trở về", ông Biden viết trên mạng X, bày tỏ hy vọng rằng hòa bình sẽ được duy trì lâu dài. Ông kêu gọi "các biện pháp bình đẳng về hòa bình, phẩm giá và an toàn" cho cả người Israel và Palestine.

Xem chi tiết

Thế giới

Hamas sẽ rút khỏi vai trò quản lý Dải Gaza sau chiến tranh

Theo nguồn tin, Hamas sẽ không tham gia giai đoạn chuyển tiếp, đồng nghĩa với việc từ bỏ quyền kiểm soát Gaza, nhưng vẫn là một phần cơ cấu xã hội Palestine.

Theo AFP, một nguồn tin thân cận với nhóm đàm phán của phong trào Hồi giáo Hamas ngày 12/10 cho biết lực lượng này sẽ không tham gia quản lý Dải Gaza sau chiến tranh.

Thông tin được tiết lộ vài ngày sau khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas có hiệu lực.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới