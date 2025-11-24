Israel bị tố vi phạm lệnh ngừng bắn ở Gaza gần 500 lần

Theo Văn phòng Truyền thông Chính quyền Gaza, Israel đã vi phạm lệnh ngừng bắn ở Gaza ít nhất 497 lần trong 44 ngày.

Al Jazeera đưa tin ngày 23/11, Văn phòng Truyền thông Chính quyền Gaza cho biết, Israel đã vi phạm lệnh ngừng bắn ở Gaza ít nhất 497 lần trong 44 ngày, khiến hàng trăm người Palestine thiệt mạng kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 10/10.

Nguồn tin cho hay, khoảng 342 dân thường đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công (của Israel), trong đó nạn nhân chủ yếu là trẻ em, phụ nữ và người cao tuổi.

Những người Palestine bị thương đang chờ được điều trị tại Bệnh viện al-Awda. Ảnh: Anadolu.

"Chúng tôi lên án mạnh mẽ nhất những hành vi vi phạm nghiêm trọng và có hệ thống liên tục đối với thỏa thuận ngừng bắn của Israel", trích tuyên bố của Văn phòng Truyền thông Chính quyền Gaza ngày 22/11.

“Những vi phạm này cấu thành sự vi phạm trắng trợn luật nhân đạo quốc tế và nghị định thư nhân đạo kèm theo thỏa thuận. Trong số những vi phạm này, có 27 vụ xảy ra hôm 22/11, khiến 24 người tử vong và 87 người bị thương”, tuyên bố cho biết thêm.

Văn phòng nhấn mạnh rằng Israel phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về hậu quả từ những hành vi vi phạm của mình.

Quân đội Israel đã phát động đợt không kích trên khắp Gaza vào ngày 22/11 trong hành động vi phạm lệnh ngừng bắn đã kéo dài 6 tuần tại Dải Gaza. Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố họ phát động cuộc tấn công mới nhất này sau khi một chiến binh Hamas tấn công binh lính Israel tại khu vực do Israel kiểm soát bên trong cái gọi là "lằn ranh vàng" của Gaza.

Izzat al-Risheq, một thành viên cấp cao của Hamas, kêu gọi những người trung gian của thỏa thuận Gaza và chính quyền Mỹ gây sức ép buộc Israel thực hiện thỏa thuận Gaza.

“Israel đang bịa ra những cái cớ để trốn tránh thỏa thuận và quay trở lại cuộc chiến hủy diệt. Israel là bên vi phạm thỏa thuận hàng ngày và có hệ thống”, ông nói trong một tuyên bố, đồng thời bác bỏ cáo buộc cho rằng Hamas đã hủy bỏ lệnh ngừng bắn.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Thủ tướng Israel tuyên bố nối lại ngừng bắn hồi tháng 10/2025