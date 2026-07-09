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[GALLERY] iPhone bị niêm phong 250 năm, bí mật khiến ai cũng bất ngờ

Số hóa - Xe

[GALLERY] iPhone bị niêm phong 250 năm, bí mật khiến ai cũng bất ngờ

Một chiếc iPhone 17 Pro Max vừa được niêm phong trong hộp thời gian suốt 250 năm, trở thành biểu tượng công nghệ để thế hệ tương lai khám phá cuộc sống hôm nay.

Thiên Trang (Th)
Một chiếc iPhone 17 Pro Max vừa gây chú ý khi được lựa chọn đưa vào hộp thời gian niêm phong suốt 250 năm, trở thành biểu tượng đại diện cho kỷ nguyên công nghệ số đầu thế kỷ 21 và dự kiến chỉ được mở lại vào năm 2276, khiến nhiều người không khỏi tò mò liệu thiết bị này có còn hoạt động sau hơn hai thế kỷ hay không.
Một chiếc iPhone 17 Pro Max vừa gây chú ý khi được lựa chọn đưa vào hộp thời gian niêm phong suốt 250 năm, trở thành biểu tượng đại diện cho kỷ nguyên công nghệ số đầu thế kỷ 21 và dự kiến chỉ được mở lại vào năm 2276, khiến nhiều người không khỏi tò mò liệu thiết bị này có còn hoạt động sau hơn hai thế kỷ hay không.
Theo thông tin từ 9to5Mac, mẫu máy được lựa chọn là iPhone 17 Pro Max phiên bản màu Cosmic Orange, được lưu giữ cùng nhiều hiện vật phản ánh đời sống, văn hóa và sự phát triển của xã hội hiện đại nhằm giúp các thế hệ tương lai hiểu rõ hơn về cách con người từng sinh sống, làm việc và kết nối trong thời đại smartphone bùng nổ.
Theo thông tin từ 9to5Mac, mẫu máy được lựa chọn là iPhone 17 Pro Max phiên bản màu Cosmic Orange, được lưu giữ cùng nhiều hiện vật phản ánh đời sống, văn hóa và sự phát triển của xã hội hiện đại nhằm giúp các thế hệ tương lai hiểu rõ hơn về cách con người từng sinh sống, làm việc và kết nối trong thời đại smartphone bùng nổ.
Việc iPhone được đưa vào hộp thời gian không phải lựa chọn ngẫu nhiên, bởi chỉ sau chưa đầy hai thập kỷ kể từ khi Apple ra mắt thế hệ iPhone đầu tiên vào năm 2007, dòng sản phẩm này đã thay đổi hoàn toàn cách con người liên lạc, chụp ảnh, giải trí, làm việc và truy cập Internet, trở thành một trong những thiết bị công nghệ có sức ảnh hưởng lớn nhất lịch sử.
Việc iPhone được đưa vào hộp thời gian không phải lựa chọn ngẫu nhiên, bởi chỉ sau chưa đầy hai thập kỷ kể từ khi Apple ra mắt thế hệ iPhone đầu tiên vào năm 2007, dòng sản phẩm này đã thay đổi hoàn toàn cách con người liên lạc, chụp ảnh, giải trí, làm việc và truy cập Internet, trở thành một trong những thiết bị công nghệ có sức ảnh hưởng lớn nhất lịch sử.
Đáng chú ý, những người thực hiện dự án còn lưu lại các thông điệp số trong ứng dụng Ghi chú trên chiếc iPhone với hy vọng nếu thiết bị vẫn có thể khởi động sau 250 năm, đây sẽ là "lá thư công nghệ" giúp hậu thế hiểu được suy nghĩ, cuộc sống và văn hóa của con người ở thời điểm hiện tại thông qua chính dữ liệu lưu trữ bên trong.
Đáng chú ý, những người thực hiện dự án còn lưu lại các thông điệp số trong ứng dụng Ghi chú trên chiếc iPhone với hy vọng nếu thiết bị vẫn có thể khởi động sau 250 năm, đây sẽ là "lá thư công nghệ" giúp hậu thế hiểu được suy nghĩ, cuộc sống và văn hóa của con người ở thời điểm hiện tại thông qua chính dữ liệu lưu trữ bên trong.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng khả năng chiếc iPhone còn hoạt động sau hàng thế kỷ là rất thấp do pin lithium-ion sẽ xuống cấp theo thời gian ngay cả khi không sử dụng, trong khi màn hình, bộ nhớ, vi xử lý và nhiều linh kiện điện tử khác cũng khó tránh khỏi quá trình lão hóa vật liệu sau thời gian quá dài.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng khả năng chiếc iPhone còn hoạt động sau hàng thế kỷ là rất thấp do pin lithium-ion sẽ xuống cấp theo thời gian ngay cả khi không sử dụng, trong khi màn hình, bộ nhớ, vi xử lý và nhiều linh kiện điện tử khác cũng khó tránh khỏi quá trình lão hóa vật liệu sau thời gian quá dài.
Ngay cả trong trường hợp phần cứng vẫn được bảo quản nguyên vẹn, việc truy cập dữ liệu cũng sẽ đối mặt với nhiều rào cản khi các chuẩn kết nối, bộ sạc, hệ điều hành và định dạng lưu trữ hiện nay có thể đã hoàn toàn biến mất hoặc không còn tương thích với hạ tầng công nghệ của năm 2276.
Ngay cả trong trường hợp phần cứng vẫn được bảo quản nguyên vẹn, việc truy cập dữ liệu cũng sẽ đối mặt với nhiều rào cản khi các chuẩn kết nối, bộ sạc, hệ điều hành và định dạng lưu trữ hiện nay có thể đã hoàn toàn biến mất hoặc không còn tương thích với hạ tầng công nghệ của năm 2276.
Theo nhận định của tác giả Michael Burkhardt trên 9to5Mac, rất khó dự đoán công nghệ sau 250 năm sẽ phát triển đến mức nào, bởi khi đó con người có thể đã chuyển sang các phương thức tương tác hoàn toàn mới như giao diện thần kinh hoặc những thiết bị vượt xa khái niệm smartphone truyền thống, khiến chiếc iPhone trở thành một hiện vật lịch sử hơn là một công cụ sử dụng.
Theo nhận định của tác giả Michael Burkhardt trên 9to5Mac, rất khó dự đoán công nghệ sau 250 năm sẽ phát triển đến mức nào, bởi khi đó con người có thể đã chuyển sang các phương thức tương tác hoàn toàn mới như giao diện thần kinh hoặc những thiết bị vượt xa khái niệm smartphone truyền thống, khiến chiếc iPhone trở thành một hiện vật lịch sử hơn là một công cụ sử dụng.
Dù có thể không bao giờ khởi động được sau khi hộp thời gian được mở, chiếc iPhone 17 Pro Max vẫn mang ý nghĩa đặc biệt khi đại diện cho giai đoạn bùng nổ của công nghệ di động, ghi dấu thời kỳ smartphone trở thành trung tâm của cuộc sống số và để lại một thông điệp thú vị cho những người sẽ khám phá thế giới hiện đại sau 250 năm nữa.
Dù có thể không bao giờ khởi động được sau khi hộp thời gian được mở, chiếc iPhone 17 Pro Max vẫn mang ý nghĩa đặc biệt khi đại diện cho giai đoạn bùng nổ của công nghệ di động, ghi dấu thời kỳ smartphone trở thành trung tâm của cuộc sống số và để lại một thông điệp thú vị cho những người sẽ khám phá thế giới hiện đại sau 250 năm nữa.
Mời quý độc giả xem thêm video: Apple mở màn tuần sản phẩm 2026 bằng iPhone 17e giá rẻ và iPad Air chip M4.
Thiên Trang (Th)
#iPhone #hộp thời gian #công nghệ số #Apple #kỷ nguyên công nghệ

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