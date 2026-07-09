[GALLERY] iPhone bị niêm phong 250 năm, bí mật khiến ai cũng bất ngờ

Một chiếc iPhone 17 Pro Max vừa được niêm phong trong hộp thời gian suốt 250 năm, trở thành biểu tượng công nghệ để thế hệ tương lai khám phá cuộc sống hôm nay.
SYM Jet SL là mẫu xe tay ga thể thao phân khối nhỏ mạnh tới 16,3 mã lực, cốp rộng chứa được cả mũ bảo hiểm full face và hệ thống trợ lái biến thiên theo cua.
SYM Jet SL là mẫu xe tay ga thể thao phân khối nhỏ mạnh tới 16,3 mã lực, cốp rộng chứa được cả mũ bảo hiểm full face và hệ thống trợ lái biến thiên theo cua.
Linus Torvalds, người nổi tiếng khắt khe trong việc review mã nguồn, bất ngờ thừa nhận AI viết code tốt hơn mình ở một số trường hợp, nhưng kèm điều kiện.
Google được cho là đang thử nghiệm khả năng đổi địa chỉ Gmail trên một số tài khoản. Dưới đây là cách kiểm tra và thay đổi nếu tài khoản của bạn được hỗ trợ.
Mercedes-Benz vừa ra mắt bản đặc biệt Mercedes-AMG G63 Mirage Edition, được sản xuất giới hạn chỉ 35 chiếc và phân phối độc quyền tại thị trường Trung Đông.
Điều hòa Inverter 9.000 BTU tiếp tục hút khách trong mùa hè nhờ khả năng tiết kiệm điện, làm lạnh nhanh và nhiều tính năng thông minh phù hợp gia đình.
Hệ thống thực tế ảo Omni One tích hợp trí tuệ nhân tạo của Virtuix đang được khảo nghiệm khả năng huấn luyện quân sự nhập vai toàn thân cho binh sĩ không quân.
Ánh sáng xanh lá dưới đồng hồ thông minh không phải lỗi thiết bị mà là công nghệ quan trọng giúp đo nhịp tim chính xác và theo dõi sức khỏe mỗi ngày.
Với thiết kế tối giản, tận dụng nguồn năng lượng mặt trời và hệ sinh thái tự duy trì, Raintree Lane là biểu tượng của cuộc sống bền vững và hòa hợp tự nhiên.
Ford đang định hướng Ranger PHEV không chỉ là một chiếc bán tải sử dụng hệ truyền động điện hóa mà còn như nguồn cấp điện lưu động phục vụ ngoài hiện trường.
Kia vừa giới thiệu phiên bản mới của mẫu xe MPV Carnival 2027 tại thị trường Bắc Mỹ với một số thay đổi nhỏ về trang bị cùng mức giá được điều chỉnh nhẹ.
Threads đang tăng trưởng mạnh với 500 triệu người dùng hàng tháng và đặt mục tiêu chạm mốc 1 tỷ người dùng, mở ra cơ hội trở thành "Facebook thứ hai" của Meta.
Tội phạm mạng đang lợi dụng cơn sốt AI để phát tán mã độc giả danh ChatGPT, DeepSeek và Claude, khiến số vụ tấn công doanh nghiệp tại Đông Nam Á tăng gấp 7 lần.
Hyundai tiếp tục mở rộng dòng sản phẩm mang phong cách Black Ink khi chính thức ra mắt mẫu xe SUV cao cấp Palisade Hybrid Calligraphy Black Ink Edition 2027.
Honda WN7 được phát triển dành cho thị trường châu Âu và có giá bán khởi điểm thấp hơn LiveWire One, mẫu môtô điện đến từ thương hiệu thuộc Harley-Davidson.
Toyota Australia đã mở bán lại một số phiên bản LandCruiser 70 Series, sau thời gian tạm dừng bán để thực hiện các nâng cấp nhằm đáp ứng quy định khí thải mới.
Những cú ngã của robot hình người Trung Quốc gây cười trên mạng xã hội, nhưng phía sau là chiến lược xây dựng chuỗi cung ứng và sản xuất quy mô lớn.
Sau gần một thập kỷ đình trệ, dự án nút giao Phạm Tu - đường 70 (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công cao điểm, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026.
Quên mật khẩu Zalo không còn là nỗi lo nếu bạn vẫn giữ số điện thoại đăng ký. Chỉ với vài bước đơn giản, người dùng có thể nhanh chóng lấy lại tài khoản an toàn
Phiên bản giá rẻ này gia nhập danh mục sản phẩm của BYD Seal 6 cùng Dynamic và Premium với mức giá thấp hơn nhưng đánh đổi bằng phạm vi hoạt động ngắn hơn.
Võ Lâm Hắc Đạo mở đăng ký trước với loạt quà giá trị như iPhone 17 Pro Max, chuyến du lịch Trung Quốc và nhiều Giftcode, thu hút cộng đồng game thủ.