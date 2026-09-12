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iPhone 18 Pro ngốn bao nhiêu tháng lương ở Việt Nam?

iPhone 18 Pro có giá gần 39 triệu đồng tại Việt Nam, tương đương hơn 4 tháng thu nhập bình quân, trong khi người Singapore chỉ cần khoảng 1/3 tháng lương.

Thiên Trang (th)
iPhone 18 Pro ngốn bao nhiêu tháng lương ở Việt Nam?

Apple đã chính thức ra mắt iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, trong đó phiên bản 256 GB có giá lần lượt từ 38,999 triệu đồng và 41,999 triệu đồng tại Việt Nam. Thế hệ mới được trang bị chip A20 Pro, camera Fusion 48 MP với khẩu độ biến thiên cùng nhiều nâng cấp về hiệu năng và nhiếp ảnh. Tuy nhiên, bên cạnh cấu hình, mức giá của iPhone 18 Pro cũng cho thấy khoảng cách đáng kể khi đặt cạnh thu nhập của người lao động tại các quốc gia Đông Nam Á.

iPhone 18 Pro 256 GB có giá khởi điểm gần 39 triệu đồng tại Việt Nam. (Ảnh: Apple)

Theo số liệu được cung cấp, thu nhập bình quân của người lao động Việt Nam trong quý II và 6 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 9 triệu đồng mỗi tháng. Nếu lấy con số này làm mốc tham chiếu, một chiếc iPhone 18 Pro 256 GB có giá 38,999 triệu đồng tương đương khoảng 4,33 tháng thu nhập. Với iPhone 18 Pro Max 256 GB, người lao động cần khoản tiền tương đương 4,67 tháng thu nhập. Đây chỉ là phép so sánh giữa giá niêm yết và thu nhập, chưa tính các khoản chi phí thiết yếu như nhà ở, ăn uống, đi lại hay y tế.

Khoảng cách còn rõ hơn với iPhone Duo, mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên được Apple giới thiệu cùng thế hệ mới. Phiên bản 256 GB có giá 64,999 triệu đồng, tương đương khoảng 7,22 tháng thu nhập nếu sử dụng mốc 9 triệu đồng/tháng. Các phiên bản dung lượng cao hơn lần lượt lên tới 71,499 triệu đồng cho bản 512 GB, 84,499 triệu đồng cho bản 1 TB và 103,999 triệu đồng cho bản 2 TB. Nếu giả định một người lao động chỉ dành 20% thu nhập, tương đương 1,8 triệu đồng mỗi tháng, để lập quỹ mua điện thoại, thời gian tích lũy cho iPhone 18 Pro sẽ kéo dài khoảng 22 tháng, còn iPhone Duo bản 256 GB cần hơn 3 năm.

Trong khu vực, Singapore là thị trường có sự chênh lệch đáng chú ý nhất. Apple niêm yết iPhone 18 Pro 256 GB tại đây ở mức 1.899 SGD, trong khi thu nhập gộp trung vị hàng tháng của cư dân làm việc toàn thời gian năm 2025 đạt 5.775 SGD. Như vậy, giá máy chỉ tương đương khoảng 0,33 tháng thu nhập, tức gần một phần ba tháng. Malaysia đứng tiếp theo khi giá 5.499 RM tương đương khoảng 1,51 tháng lương bình quân 3.652 RM. Nếu chỉ dành 20% thu nhập, người lao động Singapore về lý thuyết cần chưa đến hai tháng để tích lũy đủ tiền mua máy, trong khi thời gian tại Malaysia dài hơn đáng kể.

Tại Thái Lan, iPhone 18 Pro 256 GB có giá 48.900 baht, tương đương khoảng 3,08 tháng lương bình quân 15.853 baht mỗi tháng. Philippines cũng có mức chênh lệch tương đối lớn khi giá máy 94.990 peso tương đương 4,41 tháng thu nhập bình quân 21.544 peso. So với các thị trường được thống kê, Việt Nam đứng ở mức 4,33 tháng, gần Philippines và cao hơn đáng kể so với Singapore, Malaysia và Thái Lan.

Giá iPhone 18 Pro chiếm tỷ lệ thu nhập khác nhau đáng kể giữa các thị trường Đông Nam Á.

Những con số trên không có nghĩa người lao động tại mỗi quốc gia phải dành toàn bộ thu nhập để mua iPhone, mà chủ yếu cho thấy sức nặng tương đối của một sản phẩm công nghệ cao cấp đối với thu nhập. Cùng một chiếc iPhone 18 Pro, người dùng tại các thị trường có mức thu nhập cao hơn có thể phải dành tỷ lệ thu nhập nhỏ hơn đáng kể để sở hữu máy. Trong khi đó tại Việt Nam, giá gần 39 triệu đồng khiến iPhone 18 Pro trở thành một khoản chi lớn, đặc biệt nếu người mua phải tự cân đối giữa nhu cầu nâng cấp thiết bị và các chi phí sinh hoạt hàng tháng.

#iPhone 18 Pro #giá điện thoại #thu nhập Việt Nam #so sánh thu nhập #giá điện thoại cao cấp

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