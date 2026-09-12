Điện thoại gập đầu tiên của Apple có gì đặc biệt?

Tâm điểm của sự kiện Apple đêm 9, rạng sáng ngày 10/9 là iPhone màn hình gập. Khác với tất cả các dự đoán Ultra hay Fold, Apple gọi nó là iPhone Duo.

Sau nhiều năm chứng kiến ​​các đối thủ ra mắt điện thoại màn hình gập, Apple cuối cùng cũng đã tham gia cuộc đua với việc giới thiệu iPhone Duo trong sự kiện "Bất ngờ và Tỏa sáng".

Không như mọi năm, iPhone 18 Pro năm nay là dòng sản phẩm đầu tiên Apple giới thiệu trong sự kiện của mình, tiếp nối là AirPods 5. iPhone Duo, thiết bị được chờ đợi nhất được giới thiệu sau cùng sau cụm từ quen thuộc "One More Thing" (Còn một thứ nữa).

Điểm nhấn iPhone Duo

iPhone Duo - Điện thoại gập đầu tiên của Apple.

“iPhone Duo là sự thay đổi mang tính đột phá nhất đối với iPhone kể từ phiên bản đầu tiên. Với thiết kế hoàn toàn mới và trải nghiệm trực quan, nó cho thấy những gì có thể đạt được khi phần cứng và phần mềm được thiết kế đồng bộ và định nghĩa lại ý nghĩa của việc sử dụng điện thoại gập,” John Ternus, Giám đốc điều hành của Apple, cho biết

Giới thiệu về chiếc điện thoại gập đầu tiên, CEO John Ternus nhận định màn hình lớn hơn sẽ mở ra những khả năng hoàn toàn mới, nhưng vẫn phải đủ gọn để nằm vừa trong túi và lòng bàn tay.

Thiết bị này sẽ gọn gàng hơn khi gập lại.

Thay vì tạo ra một thiết bị giống như hai chiếc điện thoại ghép lại, Apple hướng đến trải nghiệm màn hình lớn tự nhiên và trực quan như iPad. Đây cũng là nền tảng cho loạt cải tiến mà Apple kỳ vọng sẽ định nghĩa lại trải nghiệm sử dụng điện thoại gập.

Đại diện Apple cho biết muốn trải nghiệm sử dụng iPhone Duo luôn liền mạch với cả hai màn hình. Vì vậy, quá trình chuyển đổi giữa trạng thái mở và đóng phải mượt mà và hoàn toàn trực quan.

Do đó, iPhone Duo có cùng một tỷ lệ khung hình trên cả hai màn hình. Lần đầu tiên, camera FaceTime được thiết kế để nằm kín đáo phía sau màn hình, ẩn đi cho đến khi bạn cần sử dụng.

Bản lề của máy có khả năng nâng đỡ phần trung tâm của màn hình khi thiết bị chuyển động, đồng thời giữ màn hình phẳng khi mở hoàn toàn. Cơ chế bản lề sử dụng cấu trúc mô-men xoắn biến thiên được thiết kế riêng, cho phép kiểm soát chính xác quá trình đóng và mở.

iPhone Duo có bản lề đặc biệt.

Khi mở ra, iPhone Duo sở hữu màn hình Super Retina XDR kích thước 7,6 inch. Diện tích hiển thị lớn hơn 50% so với iPhone 18 Pro Max và tới 80% so với iPhone 18 Pro.

Ở bên ngoài, thiết bị được trang bị màn hình 5,4 inch, diện tích hiển thị tương đương 90% iPhone 18 Pro. Nhưng những màn hình này không chỉ có ưu điểm về khả năng hiển thị.

Cuối năm nay, người dùng sẽ có thể sử dụng Apple Pencil USB-C trên cả hai màn hình để ghi chú nhanh, phác thảo hoặc đánh dấu tài liệu. Đây là lần đầu tiên iPhone hỗ trợ trải nghiệm Apple Pencil vốn đã quen thuộc với người dùng iPad.

Apple cho biết màn hình của iPhone Duo được phát triển dựa trên kinh nghiệm từ iPad và Mac, với lớp phủ nano-texture mới giúp giảm đáng kể hiện tượng chói và phản chiếu. Bề mặt có cảm giác như một lớp nhám phẳng, đồng thời được xử lý bằng công nghệ khắc laser để tạo ra các vi cấu trúc trên màn hình.

Bên dưới, màn hình sử dụng cấu trúc nhiều lớp với keo đàn hồi, cho phép các lớp trượt tương đối với nhau khi đóng mở như những trang sách, hạn chế biến dạng theo thời gian.

Apple cũng bổ sung một tấm titanium ở lớp đáy và hơn 100 linh kiện chính xác trong bản lề, kết hợp với các tấm đỡ bằng sợi carbon để tạo kết cấu cứng nhưng nhẹ. Hãng cho biết thiết kế này giúp màn hình vừa phẳng, bền, vừa hạn chế hao mòn sau nhiều lần gập.

Cách bố trí 2 viên pin của iPhone Duo.

Về hiệu năng, iPhone Duo cho khả năng duy trì hiệu suất cao hơn tới 35% so với iPhone 17 Pro. Máy sử dụng modem C2 mới, nhanh hơn tới 50% so với C1X và hỗ trợ 5G mmWave tại Mỹ, đồng thời tiêu thụ ít hơn tới 15% năng lượng. C2 cũng sử dụng AI để cải thiện độ ổn định kết nối, đặc biệt trong khu vực có sóng yếu.

iPhone Duo sử dụng eSIM trên toàn cầu và được trang bị hai viên pin nằm ở hai nửa thân máy, nhưng hoạt động như một hệ thống thống nhất. Máy có thể phát video tối đa 31 giờ trên màn hình trong và 44 giờ trên màn hình ngoài. Con số này thấp hơn mức 36 giờ của iPhone 18 Pro và 45 giờ của iPhone 18 Pro Max trong tác vụ video liên tục, dù cách sử dụng 2 màn hình của Duo có sự khác biệt.

Khi sử dụng đồng thời hai màn hình, iPhone Duo có thời lượng pin tối đa 24 giờ. Máy hỗ trợ sạc nhanh, đạt 50% pin trong khoảng 20 phút và có thể phát video thêm 5 giờ chỉ sau 5 phút sạc.

iPhone Duo được trang bị hệ thống camera Fusion mới, mở ra thêm nhiều cách chụp ảnh và quay video nhờ khả năng tự đứng trên bề mặt phẳng. Máy có thể ghi lại các đoạn Time-lapse độ phân giải 4K Dolby Vision HDR mà không cần giá đỡ.

Camera góc siêu rộng Fusion 48 MP được sử dụng trên iPhone 18 Pro cũng xuất hiện trên iPhone Duo, bên cạnh hỗ trợ Photographic Styles thế hệ mới. Camera trước Center Stage 12 MP được đặt ở màn hình ngoài, trong khi màn hình trong có camera FaceTime mới, có thể hoạt động khi máy mở hoàn toàn hoặc dựng trên bàn.

Khi gọi FaceTime, iPhone Duo có thể sử dụng đồng thời camera trước và sau để ghi lại cả người dùng lẫn khung cảnh phía trước. Màn hình ngoài cũng giúp người chụp xem trước ảnh selfie dễ dàng hơn. Apple còn tận dụng màn hình để phát hiệu ứng nhằm thu hút sự chú ý của trẻ nhỏ khi chụp ảnh.

Một tính năng mới mang tên Smart Take có thể theo dõi khung cảnh và tự chụp khi mọi người đã sẵn sàng, thay vì phải đặt hẹn giờ.

Apple cũng giới thiệu phụ kiện Duo Folio tích hợp chân dựng, trong khi ốp lưng iPhone Duo gồm hai phần riêng biệt bảo vệ từng nửa máy.

iPhone Duo là chiếc iPhone đắt nhất từ trước tới nay.

iPhone Duo có hai màu Star White và Night Sky, giá khởi điểm 1.999 USD cho phiên bản 256 GB. Người dùng có thể đặt trước từ ngày 16/10, trước khi máy chính thức lên kệ vào ngày 23/10.

Ở Việt Nam, giá bán iPhone Duo từ 64,9 triệu cho bản 256 GB tới 103,9 triệu cho bản dung lượng 2 TB. Thời gian đặt hàng và giao hàng tương đương thị trường Mỹ.