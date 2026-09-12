iPhone 16 và 17 bất ngờ tăng giá sau khi máy mới ra mắt

Thông thường, mỗi khi Apple trình làng thế hệ iPhone mới, các model đời trước sẽ được điều chỉnh giá theo hướng giảm để tạo khoảng cách với sản phẩm mới. Tuy nhiên, diễn biến năm nay lại đi ngược thông lệ khi nhiều mẫu iPhone cũ bất ngờ tăng giá ngay sau sự kiện ra mắt iPhone 18 Pro và iPhone Duo. Trên Apple Store Online tại Việt Nam từ ngày 10/9, iPhone 16, iPhone 17, iPhone 17e và iPhone Air đều được điều chỉnh giá, với mức tăng từ 2 đến 4 triệu đồng tùy model.

Nhiều mẫu iPhone đời trước được Apple điều chỉnh tăng giá ngay sau khi thế hệ iPhone mới ra mắt.

Cụ thể, iPhone 16 bản 128 GB hiện được niêm yết 24,99 triệu đồng, cao hơn 2 triệu đồng so với mức trước đó. iPhone 17 dung lượng 256 GB tăng lên 28,99 triệu đồng, trong khi iPhone 17e có giá 21,99 triệu đồng. Đáng chú ý nhất là iPhone Air 256 GB, khi giá bán được đẩy lên 34,99 triệu đồng. Ba mẫu iPhone 17, 17e và iPhone Air cùng ghi nhận mức tăng khoảng 4 triệu đồng, đồng thời khoảng cách giá giữa các phiên bản dung lượng lớn cũng được nới rộng tương ứng.

Động thái này không chỉ xuất hiện trên Apple Store Online mà nhanh chóng được các đại lý ủy quyền của Apple tại Việt Nam cập nhật. Dù một số hệ thống vẫn duy trì mức giá thấp hơn bảng niêm yết mới, chênh lệch chủ yếu phụ thuộc từng mẫu máy, dung lượng và chính sách bán hàng. Trong khi đó, Apple đã loại iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max khỏi danh mục sản phẩm chính thức để dành vị trí cho thế hệ iPhone 18 Pro. Việc những mẫu máy còn lại được tăng giá thay vì giảm giá khiến diễn biến thị trường iPhone năm nay trở nên khác biệt so với những năm trước.

Xu hướng tương tự cũng được ghi nhận tại thị trường quốc tế. Theo thông tin được cung cấp, Apple tăng 100 USD giá khởi điểm của iPhone 16, iPhone 17e, iPhone 17 và iPhone Air tại thị trường Mỹ. Sau điều chỉnh, iPhone 16 có giá từ 799 USD thay vì 699 USD, iPhone 17e từ 699 USD thay vì 599 USD, iPhone 17 từ 899 USD thay vì 799 USD, còn iPhone Air tăng lên 1.099 USD. Một số thị trường khác còn ghi nhận mức tăng mạnh hơn, cho thấy đây không đơn thuần là biến động riêng của thị trường Việt Nam.

Áp lực từ chuỗi cung ứng linh kiện được xem là một trong những nguyên nhân phía sau thay đổi này, đặc biệt khi nhu cầu đối với chip nhớ DRAM và NAND tăng mạnh do các trung tâm dữ liệu và hệ thống AI. Trong nội dung được cung cấp, cựu CEO Apple Tim Cook từng mô tả tình trạng thiếu hụt bộ nhớ hiện nay như một “trận lũ trăm năm có một”, đồng thời cho biết ông chưa từng chứng kiến hiện tượng tương tự trong hơn 40 năm làm việc. Theo số liệu từ TrendForce được dẫn lại, giá chip nhớ dung lượng 256 GB đã tăng gần 400% so với cùng kỳ năm trước, tạo sức ép đáng kể lên chi phí sản xuất thiết bị điện tử.

Không chỉ các mẫu iPhone đời trước chịu tác động, thế hệ mới cũng phản ánh áp lực chi phí này trong giá bán. iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max được đưa ra với giá khởi điểm cao hơn 100 USD so với thế hệ trước, trong khi iPhone Duo, mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple, có giá từ 1.999 USD. Việc cả sản phẩm mới lẫn một số model cũ cùng tăng giá cho thấy Apple đang phải cân đối lại bài toán chi phí trong bối cảnh thị trường linh kiện toàn cầu biến động mạnh.

iPhone 16, iPhone 17, iPhone 17e và iPhone Air đều ghi nhận mức tăng giá tại Apple Store Online.

Với người dùng đang có ý định mua iPhone, thay đổi này khiến chiến lược “chờ thế hệ mới ra mắt để mua máy cũ giá rẻ” không còn chắc chắn như trước. Những model như iPhone 16 hay iPhone 17 vẫn có thể được giảm giá tại các đại lý thông qua chương trình bán hàng riêng, nhưng giá niêm yết chính thức đã không còn đi theo xu hướng giảm quen thuộc. Nếu chi phí chip nhớ tiếp tục duy trì ở mức cao, thị trường smartphone nói chung có thể phải đối mặt với một giai đoạn giá bán khó giảm sâu, ngay cả khi sản phẩm đã qua một hoặc hai thế hệ.