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[INFOGRAPHIC] HUAWEI MatePad Air: Mỏng 5,3 mm, đầy AI

Số hóa - Xe

[INFOGRAPHIC] HUAWEI MatePad Air: Mỏng 5,3 mm, đầy AI

HUAWEI MatePad Air dày 5,3 mm, nặng 509 g, màn hình OLED PaperMatte 2.8K và tích hợp AI vào WPS Office, Notes cùng các công cụ sáng tạo.

Thiên Trang
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#HUAWEI #MatePad Air #máy tính bảng #AI #mỏng nhẹ #OLED

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