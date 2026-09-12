[INFOGRAPHIC] HUAWEI MatePad Air: Mỏng 5,3 mm, đầy AI

HUAWEI MatePad Air dày 5,3 mm, nặng 509 g, màn hình OLED PaperMatte 2.8K và tích hợp AI vào WPS Office, Notes cùng các công cụ sáng tạo.
Mitsubishi Pajero 2027 dự đoán có giá khoảng 1,6 triệu baht tại Thái Lan (khoảng 1,2 tỷ đồng), bản cao nhất tiệm cận 1,9 triệu baht (tương đương 1,5 tỷ đồng).
Máy chơi game Arduview gây ấn tượng mạnh khi không chỉ có bộ vỏ xuyên thấu mà còn làm trong suốt cả màn hình OLED lẫn bảng mạch bên trong.
Với Duo Preview, iPhone Duo cho phép người được chụp xem khung hình trực tiếp trên màn hình ngoài, giúp việc chụp ảnh cho gia đình dễ dàng hơn.
IFA 2026 cho thấy công nghệ gia dụng đang chuyển hướng thực dụng, từ robot xử lý dị nguyên, điện mặt trời ban công đến những sản phẩm mới của Dyson.
Mitsubishi Pajero 2027 dự đoán có giá khoảng 1,6 triệu baht tại Thái Lan (khoảng 1,2 tỷ đồng), bản cao nhất tiệm cận 1,9 triệu baht (tương đương 1,5 tỷ đồng).
Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung phiên bản máy V8 sẽ chỉ sản xuất 30 chiếc dự kiến được sản xuất đều đã có chủ, dù chưa chính thức ra mắt công chúng.
Từ kỹ sư thiết kế iPod, Richard Dinh đã gắn bó gần 20 năm với iPhone và hiện giữ vị trí Phó chủ tịch thiết kế sản phẩm, góp phần định hình iPhone Duo.
Cách các AI Agent của Open AI phản ứng với giới hạn do con người đặt ra là thay vì tuân thủ theo giới hạn, chúng đều thử nhiều phương án để tìm cách vượt qua.
Ngay keynote đầu tiên với cương vị CEO, John Ternus đã đưa đối thủ vào câu chuyện về iPhone Duo, cho thấy Apple có thể bước vào kỷ nguyên mới quyết liệt hơn.
Kia Sonet đang trở thành một trong những mẫu SUV đô thị có giá dễ tiếp cận nhất thị trường Việt Nam, khi bản tiêu chuẩn được đại lý chào bán từ 439 triệu đồng.
Tại sự kiện giới thiệu mẫu EX90 bản nâng cấp tại Malaysia, hãng Volvo đã bất ngờ công bố các thông tin cải tiến cho dòng sedan điện hạng sang ES90 thế hệ mới.
Sau nhiều năm trung thành với Android, một người dùng bắt đầu bị iPhone Duo thu hút bởi chi tiết quen thuộc trên Android nhưng hiếm thấy trên iPhone.
Khác với những chiếc 450 Rally với cấu hình gần với xe rally của hãng, KTM 690 Rally dựa trên "cào cào phố" 690 Enduro R và là kế nhiệm của chiếc 640 Adventure.
Honda Passport TrailSport 2027 nâng cấp gần 70% hệ thống treo, tăng khoảng sáng gầm lên 245mm cải thiện các góc vượt địa hình, khả năng vận hành tốt hơn.
Toyota đang tăng cường bảo vệ cho Land Cruiser 300 và Land Cruiser Prado 250 bằng hệ thống chống khởi động nhằm ngăn chặn tình trạng trộm cắp hai mẫu xe này.
Gemini nhớ chỗ để đồ, Motion Assist chống say xe, Google Keep trong Tin nhắn là m 5 tính năng mới của Android sẽ được Google triển khai trong tháng này.
iPhone 18 Pro Max Burgundy và iPhone Duo nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận khi loạt hình ảnh về hai sản phẩm phủ sóng mạng xã hội.
Bản lề iPhone Duo được Apple chế tạo với hơn 100 linh kiện, kết hợp AI, laser và in 3D để đạt độ chính xác tới từng micromet.
Ford Việt Nam vừa triển khai chương trình ưu đãi dành cho nhiều dòng ôtô trong tháng 9, đồng thời tiếp tục tổ chức chuỗi trải nghiệm và lái thử Ready Set Ford.
Mẫu xe SUV Mitsubishi Pajero thế hệ thứ 5 sẽ chính thức ra mắt Thái Lan vào giữa tháng 10/2026, đồng thời công bố giá bán vào ngày 19/10 với 3 phiên bản.
Nhiều gia đình vẫn rút phích cắm để tắt WiFi mỗi tối. Thói quen này không hẳn gây hại, nhưng có những thời điểm tuyệt đối không nên ngắt nguồn router.