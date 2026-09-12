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Số hóa - Xe

Dùng Grab lâu năm chưa chắc biết 2 mẹo này

Lưu sẵn địa chỉ và truy cập nhanh các dịch vụ giúp người dùng Grab rút ngắn nhiều thao tác khi gọi xe, đặt đồ ăn hoặc gửi hàng.

Thiên Trang (th)
Dùng Grab lâu năm chưa chắc biết 2 mẹo này

Grab đã trở thành một trong những ứng dụng quen thuộc với người dùng Việt Nam sau hơn một thập kỷ hoạt động. Từ các dịch vụ di chuyển như GrabBike, GrabCar đến đặt đồ ăn qua GrabFood hay giao hàng bằng GrabExpress, nền tảng này hiện cung cấp nhiều lựa chọn phục vụ nhu cầu hằng ngày. Tuy nhiên, không phải người dùng nào cũng tận dụng hết những tính năng nhỏ có thể giúp quá trình sử dụng nhanh và thuận tiện hơn.

Tính năng Địa điểm đã lưu trên Grab giúp người dùng nhanh chóng chọn các địa chỉ thường xuyên sử dụng khi gọi xe hoặc đặt dịch vụ.

Một trong những tính năng đáng chú ý là Địa điểm đã lưu, phù hợp với những người thường xuyên di chuyển giữa một số địa chỉ quen thuộc. Thay vì phải nhập lại địa chỉ mỗi lần gọi xe, đặt đồ ăn hoặc gửi hàng, người dùng có thể lưu trước các địa điểm và đặt tên gợi nhớ cho từng nơi. Tính năng này đặc biệt hữu ích với các địa chỉ như nhà riêng, công ty, trường học hoặc nơi thường xuyên nhận hàng.

Để lưu địa điểm, người dùng mở Grab, truy cập biểu tượng ảnh đại diện ở góc phải phía trên màn hình rồi tìm đến mục Tổng quát > Địa điểm đã lưu. Tại đây, chọn Thêm mới, nhập địa chỉ cần lưu và đặt tên dễ nhận biết. Grab cũng cho phép bổ sung thông tin chi tiết như số căn hộ, tầng hoặc ghi chú dành cho tài xế, chẳng hạn vị trí gặp nhau trong tòa nhà. Sau khi hoàn tất, chỉ cần chọn Lưu địa chỉ này để sử dụng cho những lần sau.

Khi đặt xe hoặc gọi đồ ăn, các địa chỉ đã lưu có thể được tìm thấy nhanh trong mục Đã lưu, giúp giảm đáng kể số lần nhập thông tin. Nếu địa chỉ thay đổi hoặc muốn cập nhật ghi chú, người dùng có thể nhấn biểu tượng cây bút bên cạnh địa chỉ tương ứng để chỉnh sửa. Đây là một thao tác nhỏ nhưng hữu ích với những người có thói quen sử dụng Grab thường xuyên.

Ngoài ra, người dùng có thể rút ngắn thêm một bước bằng cách tận dụng phím tắt của ứng dụng Grab trên màn hình điện thoại. Sau khi cài ứng dụng, chỉ cần nhấn và giữ biểu tượng Grab trong khoảng 3 giây, một danh sách chức năng nhanh sẽ xuất hiện. Tùy thiết bị và phiên bản ứng dụng, người dùng có thể truy cập nhanh các lựa chọn như gọi món, đặt xe, chuyển tiền hoặc thanh toán mà không cần mở ứng dụng rồi tìm từng dịch vụ từ màn hình chính.

Người dùng có thể nhấn giữ biểu tượng Grab trên màn hình điện thoại để truy cập nhanh một số dịch vụ mà không cần mở ứng dụng theo cách thông thường.

Sau khi chọn chức năng mong muốn, Grab sẽ đưa người dùng trực tiếp đến giao diện tương ứng để tiếp tục thao tác như bình thường. Với những người thường xuyên gọi xe Grab hoặc đặt GrabFood, việc kết hợp hai mẹo trên có thể giúp giảm đáng kể các thao tác lặp lại. Thay vì xem đây chỉ là một ứng dụng gọi xe hay giao đồ ăn, người dùng có thể tận dụng các tính năng được tích hợp sẵn để biến Grab thành công cụ tiện lợi hơn cho những nhu cầu thường ngày.

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