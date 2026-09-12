CEO mới của Apple nhận gói thù lao 58 triệu USD

Apple đã công bố gói thù lao dành cho John Ternus ngay trong ngày đầu tiên ông đảm nhiệm vị trí CEO, với tổng giá trị mục tiêu khoảng 58 triệu USD cho năm tài chính 2027. Trong đó, mức lương cố định của CEO Apple mới là 3 triệu USD mỗi năm, tương đương khoảng 78 tỷ đồng, còn phần lớn thu nhập đến từ các khoản thưởng bằng cổ phiếu. Gói đãi ngộ này cho thấy Apple đặt trọng tâm đáng kể vào việc gắn lợi ích của lãnh đạo với kết quả kinh doanh và giá trị mà công ty tạo ra cho cổ đông.

John Ternus chính thức tiếp quản vị trí CEO Apple, mở ra giai đoạn lãnh đạo mới của tập đoàn công nghệ. ( Ảnh: Apple)

Theo kế hoạch được Ủy ban Con người và Thù lao thuộc Hội đồng quản trị Apple thông qua, Ternus sẽ nhận giải thưởng cổ phiếu mục tiêu trị giá 55 triệu USD cho năm tài chính 2027. Ngoài ra, ông còn được hưởng khoản RSU trị giá mục tiêu 2,5 triệu USD, tính theo thời gian thực tế giữ chức CEO trong năm tài chính 2026. Ba phần tư khoản thưởng cổ phiếu hàng năm của Ternus được cấu thành từ RSU dựa trên hiệu suất, trong đó việc chuyển nhượng phụ thuộc vào mức sinh lời dành cho cổ đông Apple so với các doanh nghiệp thuộc chỉ số S&P 500.

Phần còn lại là RSU dựa trên thời gian công tác, được chuyển nhượng định kỳ 6 tháng một lần trong vòng 4 năm. Cơ cấu này khiến thu nhập thực tế của CEO Apple có thể khác đáng kể so với con số mục tiêu ban đầu, bởi giá trị cổ phiếu phụ thuộc vào hiệu suất của Apple và diễn biến thị trường. Theo The Wall Street Journal, hồ sơ mà Apple nộp lên cơ quan quản lý vẫn chưa làm rõ toàn bộ các khoản thưởng tiền mặt mà hai lãnh đạo có thể nhận.

Tim Cook chuyển sang vai trò Chủ tịch Điều hành sau 15 năm giữ vị trí CEO Apple.

Trong khi đó, Tim Cook cũng bước sang vai trò mới là Chủ tịch Điều hành Apple. Từ ngày 26/9, Cook sẽ nhận lương cơ bản 2 triệu USD mỗi năm, giảm từ mức 3 triệu USD khi còn giữ chức CEO. Ông đồng thời có gói cổ phiếu mục tiêu trị giá 45 triệu USD cho năm tài chính 2027, đưa tổng thù lao mục tiêu lên khoảng 47 triệu USD. Khoản cổ phiếu này cũng được chia giữa RSU dựa trên hiệu suất và RSU dựa trên thời gian công tác. Trước đó, Bloomberg cho biết tổng thù lao của Cook khi còn là CEO trong năm 2025 đạt 74,3 triệu USD.

Việc John Ternus tiếp quản Apple đánh dấu sự mở đầu cho một giai đoạn mới của tập đoàn công nghệ này. Ở tuổi 51, ông đã có hơn hai thập niên làm việc tại Apple sau khi gia nhập công ty năm 2001 và trở thành Phó chủ tịch cấp cao phụ trách Công nghệ Phần cứng vào năm 2021. Ternus từng tham gia giám sát quá trình phát triển nhiều dòng sản phẩm chủ lực như iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, AirPods và Vision Pro. Sự kiện ra mắt sản phẩm lớn đầu tiên dưới thời CEO mới dự kiến diễn ra ngày 9/9 tại Cupertino, với tâm điểm là thế hệ iPhone mới, Apple Watch và phiên bản Siri được xây dựng lại dựa trên các mô hình ngôn ngữ lớn.

Sự thay đổi nhân sự cấp cao diễn ra sau 15 năm Tim Cook điều hành Apple. Trong nhiệm kỳ của mình, Cook chứng kiến vốn hóa Apple tăng lên khoảng 4.000 tỷ USD, trong khi doanh thu hàng năm đạt hơn 416 tỷ USD trong năm tài chính 2025. Với nền tảng kỹ thuật phần cứng sâu rộng, Ternus được kỳ vọng sẽ mang đến một cách tiếp cận mới cho Apple, trong bối cảnh công ty phải đồng thời duy trì sức mạnh của hệ sinh thái hiện tại và tăng tốc cuộc đua về trí tuệ nhân tạo. Vì vậy, bên cạnh mức lương hàng triệu USD, gói cổ phiếu trị giá hàng chục triệu USD cũng phản ánh kỳ vọng lớn mà Apple đặt vào CEO mới trong những năm tới.